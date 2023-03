Maria Veitola julkaisi lomakuvia ja kohu leimahti välittömästi – näin hän vastaa kritiikkiin poseerauksistaan

Maria Veitolan Kardashianin klaania parodioivat lomakuvat ovat tuoneet juontajalle kritiikkiä.

Toimittaja ja juontaja Maria Veitola on ottanut Instagram-tilillään tavaksi julkaista kuvia, joissa hän imitoi muun muassa supertähti Kim Kardashianin ja hänen kuuluisien sisaruksiensa poseerauksia. Kuvissa Veitola sonnustautuu tummansiniseen lämpökerrastoon ja poseeraa milloin missäkin arkisessa ympäristössä.

Julkaisujen kommenttikentistä päätelleen monet hänen seuraajistaan pitävät julkaisuja erittäin hauskoina, mutta osan mielestä Veitolan julkaisujen tarkoitusperät eivät ole osuneet nappiin.

– Annat mielikuvan feministinä, joka on kaikkien naisten itseilmaisun puolella - siinä valossa tää on kovin ristiriitainen. Joo on hienoa lähtökohtana se ajatus, että ”kaikenlaiset kehot on kauniita, unohdetaan ulkonäköpaineet”, mutta ei kuitenkaan toisten ihmisten kustannuksella naljailu, eräs Veitolan julkaisua kommentoinut kirjoittaa.

– Miksi teet parodiaa feministinä toisen naisen kustannuksella. Vai onko sinun "kaikki naiset on arvokkaita" vaan julkisuus juttu, pohtii toinen.

– Mun mielestä tää on edelleen itsensä nostamista ”nättejä tyttöjä” polkemalla. Oikee feministi antaisi kaikkien poseerata just niinku haluu, eikä koittais tehdä niistä poseista huumoria, kirjoitti puolestaan mediapersoona Iida Ketola erillisessä julkaisussa.

Veitola itse ei selvästi yhdy kommenttien kritiikkiin. Hän sanoo olevansa jopa Kardashian-fani.

– Mä en naljaile tässä postauksessa muille, enkä korota itseäni. Mähän nauran tässä itselleni ja omalle rumppaisuudelleni, Veitola kirjoittaa vastauksena ensimmäiseen yllä olevista kommenteista, Veitola vastaa kuvansa kommenttikentässä.

– Työskentelen tässä samalla oman naiseuden ja omien häpeän tunteitteni kanssa ja kannustan toivottavasti esimerkilläni muitakin rikkomaan somen kiillotettua, muokattua ja filtteröityä kuvavirtaa. Ei ole pelkästään helppoa ottaa tai julkaista itsestä tälläisiä kuvia, vaikka minulla on oikein hyvä itsetunto, toimittaja jatkaa.

Ketolan kritiikkiin Veitola puolestaan ”vastasi” estämällä hänet Instagramissa. Ketola paljasti asian kuvankaappauksella oman tilinsä tarinat-osiossa. Mitään yksityistä keskustelua osapuolten välillä ei Ketolan mukaan käyty.

Iida Ketolan kritiikki Maria Veitolaa kohtaan ei saanut vastausta.

OSA Veitolan seuraajista vaikuttaa suhtautuvan julkaisuihin huumorilla.

– Kyllä musta kakkonen on paras, kehui kuvista suosikkiaan Hannele Lauri.

– Tämä on hauska ihan ilman naljailua - meitä on vaan moneksi, kirjoittaa puolestaan Satu Silvo.

– En koe näitä kuvapareja ketään loukkaavina, korostuu ihmisten yksilöllisyys.