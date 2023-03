Salkkarit-tähti Mia Ehrnrooth kokeili kohuttua filtteriä Esko Koveroon – lopputulos sai somen sekaisin

Salkkarit-tähdet julkaisivat TikTokissa hassutteluvideon.

TikTokin uusi Bold glamour -filtteri on herättänyt runsaasti keskustelua viime aikoina. Kuten IS on aiemmin kertonut, filtteri on niin taitavasti koodattu, ettei sitä välttämättä edes tunnistaisi filtteriksi.

TikTokissa on julkaistu lukemattomia videoita, joissa ihmiset kokeilevat kohuttua kauneusfiltteriä. Nyt myös Salatut elämät -tähdet ovat innostuneet filtteristä.

Näyttelijä Mia Ehrnrooth julkaisi TikTok-tilillään videon, jossa hän testaa, miltä hän näyttää Bold glamour -filtterillä.

Filtteri tarjoaa kasvoille valmiin voimakkaan meikin: varjostukset ja huulipunan, tuuheat ja tummat kulmakarvat ja ripset, ruskeansävyisen luomivärin sekä heleän poskipunan.

– Ajattelin mennä esittämään tän mun kollegalle ja katsotaan, mitä hän on mieltä, Ehnrooth sanoo videolla ja kävelee Salkkarit-kollegansa Esko Koveron luo.

– Kato sinne... Otetaan nää pois, Ehrnrooth hihittää ja pyytää Koveroa ottamaan lasinsa pois.

Filtteri siirtyy Koveron kasvoille.

Katso Ehrnroothin video täältä.

– Näät sä itse? hän nauraa.

Filtteri luo Koveron kasvoille silotellun ihon ja punatut huulet.

– Huomaat sä jotain eroa? Ehrnrooth kihertää.

– En... Mitä helvettiä? Kovero hämmästyy.

Hän tutkiskelee kasvojaan tarkemmin.

– Onks mulla botuliinia? Mulla on sun huulet! Kovero innostuu ja ihmettelee lopputulosta.

Hän muiskauttaa videon päätteeksi vielä suukon kameralle.

– Mian huulet! Kovero vitsailee.

Esko Kovero on esittänyt huippusuositussa Salatut elämät -sarjassa Ismo Laitelaa aivan sarjan alusta asti.

Somessa hassutteluvideo on riemastuttanut näyttelijöiden faneja.

– Ihanat!

– ”Mitä helvettiä”, fanit naureskelevat Koveron reaktiolle.

– Mä en kestä, TikTokissa nauretaan.

– Ihana Ismo!

– Teenage look -filtteri myös testiin Eskolla! fanit toivovat.

– Filtterien maailma. Onneksi näille jo nauretaan, kommenteissa päivitellään.

Mia Ehrnrooth esittää Salkkareissa Cindy Rintalaa.

Me Naiset on aiemmin testannut, miltä kohuttu filtteri näyttää.

Lue lisää: 3 tavallista naista testasi kohutun filtterin, joka sai Tiktokin sekoamaan – tässä tulos

Julkisuudessa on kritisoitu, että Bold glamour ja vastaavat filtterit voivat aiheuttaa ulkonäköpaineita ja heikentää itsetuntoa.

Instyle-lehti uutisoi viime vuonna, että useat filtterit myös korostavat ja imitoivat etenkin eurooppalaisia piirteitä: ne pienentävät nenää, muuttavat silmät vaaleiksi ja posket punakammiksi.

Filttereiden ympärillä käydyssä keskustelussa on pohdittu sitä, pitäisikö niiden käyttö olla aiempaa läpinäkyvämpää. Läpinäkyvyys voisi tarkoittaa esimerkiksi, että kuvassa tai sen kuvatekstissä ilmoitetaan automaattisesti avoimesti, jos kuvassa on käytössä jokin filtteri. Tällä hetkellä tämä toteutuu TikTokissa ja esimerkiksi Instagramissa osittain.