MTV:n teiniäiti esitteli 14-vuotiaan tyttärensä synttärilahjan ja kohu oli valmis – faneilta täystyrmäys

Farrah Abraham toteutti tyttärensä synttäritoiveen ja vei hänet lävistysliikkeeseen.

MTV:n supersuosituista 16 and Pregnant ja Teen Mom -sarjoista julkisuuteen ponnahtanut Farrah Abrahams on esiintynyt julkisuudessa harvakseltaan viime vuosina. Tv:stä aikuisviihteen puolelle siirtynyt Abraham on kuitenkin päivitellyt ahkerasti hänen ja Sophia-tyttären kuulumisia sosiaalisessa mediassa.

Abraham oli 17-vuotias esiinnyttyään ensimmäistä kertaa 16 and Pregnant -sarjassa. Tv-katsojat pääsivät seuraamaan Sophia-tyttären syntymää ja lapsuutta tosi-tv-sarjassa. Nyt Sophia on 14-vuotias ja Abraham järjesti tyttärelleen ikimuistoisen synttärilahjan.

People-lehti kertoo, että Abraham julkaisi TikTokissa videon Sophian synttärilahjasta, joka sai välittömästi täystyrmäyksen tosi-tv-tähden faneilta.

Hän vei Sophian merkkipäivän kunniaksi lävistysliikkeeseen, jossa 14-vuotiaalle tytölle tehtiin peräti kuusi lävistystä. Tytölle tehtiin muun muassa snakebite -lävistykset, jossa alahuuleen tehdään kaksi lävistystä.

Abrahamin julkaisemalla TikTok-videolla nähdään, kuinka Sophian alahuulta lävistetään.

Peoplen mukaan Teen Mom -tähti on joutunut somessa rajun ryöpytyksen kohteeksi. TikTok-kommenteissa hämmästellään, miksi Abraham on vienyt tyttärensä lävistäjälle ja miksi hän on ylipäätänsä antanut suostumuksensa kasvolävistyksille. Kommenteissa epäillään, etteivät Abraham ja Sophia ole täysin ymmärtäneet sitä, että lävistyksistä voi jäädä arpia.

– Minä otin snakebite-lävistykset 14vuotiaana, olen nyt melkein kolmekymppinen ja minulla on hirveät arvet, TikTokissa kommentoidaan.

– Toivottavasti Sophia ei kadu lävistyksiä parin vuoden päästä.

– 14-vuotias on aivan liian nuori!

Monet kommentoijat kirjoittavat TikTokissa kuitenkin ihailevansa sitä, että Abraham antaa tyttärensä ilmaista itseään haluamallaan tavalla.

– Mahtavaa, että olet vienyt hänet ammattilaisen luo. Minun aikanani teinit tekivät toisilleen lävistyksiä autotallissa, TikTokissa naureskellaan.

– Älä välitä ilkeistä kommenteista, olet upea äiti! fanit tsemppaavat.

Abraham sanoo In Touch -lehdelle viis veisaavansa ilkeistä somekommenteista.

– Rakastan ja tuen Sophiaa sataprosenttisesti siinä, kuka hän on ja millaiseksi hän haluaa tulla, Abraham painottaa.

Hän huomauttaa, että teini-iässä kokeillaan eri juttuja ja se on täysin normaalia.

– Kunpa minua olisi ymmärretty teininä samalla tavalla kuin minä ymmärrän Sophiaa, hän sanoo In Touchin haastattelussa.

Viime vuonna Sophia sai synttärilahjaksi nenälävistyksen. Tuolloin Farrah Abrahams sanoi, että haluaa tyttären käyvän ammattilaisen luona hankkimassa lävistyksensä.

– Teen parhaani vanhempana, että hän on terve ja onnellinen. Toivon, että hänellä on mahtavat teinivuodet ja jos hän haluaa lisää lävistyksiä, niin se on hänen päätöksensä, hän sanoi TMZ:lle.

Farrah Abraham ja Sophia kuvattuna 2019.

Abraham jäi Sophian yksinhuoltajaksi, kun hänen poikaystävänsä ja Sophian isä Derek kuoli traagisesti auto-onnettomuudessa kesken kuvausten.

Teen Mom -sarjassa nähtiin, miten Abraham kasvatti tytärtään yhdessä vanhempiensa kanssa, mutta otti samalla myös toistuvasti yhteen heidän kanssaan. Abrahamilla oli Debra-äitinsä kanssa mutkikkaat välit, sillä tämä oli haukkunut tytärtään huoraksi kuultuaan tämän raskaudesta ja estänyt tätä tekemästä abortin.

Abraham poistui Teen Mom -sarjasta dramaattisesti vuonna 2017, kun tuotantoyhtiö antoi hänelle potkut. Tosi-tv-tähti kohautti tuolloin julkaisemalla uskaliaan seksivideon. Teen Momin tuotantoyhtiö katsoi pornotähteyden olevan ristiriidassa sarjan kanssa, sillä sarjaa seurasivat lähinnä nuoret naiset ja tytöt.

Aikuisviihdeuran lisäksi Abraham on kirjoittanut kirjan teiniäitiydestään ja tehnyt uraa tosi-tv:n parissa. Hänet on nähty muun muassa Big Brotherissa ja Ex On The Beach -sarjassa. Pari vuotta sitten Abraham ryhtyi seksuaaliterapeutiksi. Hän veloitti tunnin terapiasessiosta huimat 4 400 euroa.