Pahasti palanut Jay Leno esiintyi tv:ssä – paljasti ”uudet kasvonsa”

Jay Leno asteli tv-lähetykseen kertomaan kuulumisiaan vakavan onnettomuuden jälkeen.

Yhdysvaltalainen koomikko ja juontaja Jay Leno, 72, joutui marraskuussa karmaisevaan onnettomuuteen, jossa hän sai vakavia palovammoja kasvoihinsa.

Innokkaana autoharrastajana tunnettu Leno oli onnettomuuden tapahtuessa autohallissa, missä hän säilyttää autojaan, kun yksi auto syttyi yllättäen palamaan.

Juontaja sai toisen ja kolmannen asteen palovammoja kasvoihinsa ja rintakehäänsä.

Nyt suosittu juontaja on palannut julkisuuteen onnettomuuden jälkeen. Leno vieraili Kelly Clarksonin talk show’ssa kertomassa kuulumisiaan onnettomuuden jälkeen. Kelly Clarkson ylisti Lenon näyttävän hyvinvoivalta ja Leno totesi, että hän on itsekin hieman häkeltynyt siitä, kuinka hyvin hän on toipunut onnettomuudesta.

– Tämä on uusi naamani. Ihan uskomatonta, Leno sanoi.

Hän kertoi puuhastelleensa autotallissaan onnettomuushetkellä.

– Sain bensaa kasvoilleni ja kasvoni syttyivät tuleen, Leno kertoi.

– Olin juuri syönyt tulisia sipsejä ja kun haukkasin sipsistä palan, niin kasvoni leimahtivat tuleen, hyväntuulinen Leno vitsaili ja vakavoitui sitten.

– Sain kolmannen asteen palovammoja. Ne olivat aika pahoja, hän kuvaili.

Clarkson totesi, ettei hän huomaa Lenon kasvoissa jälkiä palovammoista.

– Ei niin. Luulisi, että minulla on maski naamalla tai jotain, mutta tässä ovat uudet kasvoni. Olen vasta toista kertaa urallani komedian uusi kasvo. Eka kerta oli 80-luvulla ja nyt sitten uudestaan. Minulla on uusi korvakin! Leno sanoi ja osoitti vasempaa korvaansa.

Clarksonin talk show’ssa kuultiin myös Lenoa hoitanutta lääkäriä ja sairaanhoitajia. Jay Leno kiitteli vuolaasti sairaalan henkilökuntaa ja sanoi saaneensa ensiluokkaista hoitoa.

Jay Leno kuvattuna vuonna 2018.

Sairaanhoitajat paljastivat ohjelmassa kokeneensa pieniä kauhunhetkiä, kun Leno oli yhtäkkiä ottanut hatkat sairaalasta ja ilmoittanut palaavansa seuraavana aamuna.

– Minun piti kertoa vaimolleni mitä on tapahtunut, Leno puolustautui.

Juontaja yllätettiin lähetyksessä t-paidalla, jossa luki ”särkyvää”. Lenollakin oli sairaanhoitajille pieni yllätys.

– Minulla on teille jotakin... Leno aloitti ja Kelly Clarkson ilmoitti Lenon haluavan kiittää häntä hoitaneita sairaanhoitajia Bahaman-lomalla.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty sitä, kuinka nopeasti suosikkijuontaja on toipunut onnettomuudesta.

– Ihan mieletöntä, Jay näyttää aikaisempaa nuoremmalta, Kelly Clarkson Show’n Instagramissa äimistellään.

– Hienoa nähdä hänet näin hyvinvoivana, fanit iloitsevat.

– Uskomatonta, mihin lääketiede pystyy. Hänen kasvoissaan ei näy minkäänlaisia arpia.

Leno tunnetaan parhaiten hänen isännöimästään The Tonight Show -ohjelmasta, joka päättyi vuonna 2014. Hänen autokokoelmansa on 52 miljoonan dollarin arvoinen. Kokoelmaan kuuluu lähes 200 autoa ja 160 moottoripyörää.