Näyttelijä Tom Sizemore on kuollut

Pelastakaa sotamies Ryan -elokuvasta tuttu näyttelijä joutui helmikuussa teho-osastolle.

Tom Sizemore on kuollut sairaalassa.

Näyttelijä Tom Sizemore on kuollut 61-vuotiaana. The Guardianin mukaan asian on vahvistanut näyttelijän manageri.

– Olen todella surullinen joutuessani ilmoittamaan, että näyttelijä Thomas Edward Sizemore nukkui pois rauhallisesti nukkuessaan tänään, näyttelijän manageri Charles Lago sanoo.

Sizemoren kaksospojat Jayden ja Jagger, 17, sekä hänen veljensä olivat isänsä vierellä sairaalassa.

Näyttelijä joutui teho-osastolle 18. helmikuuta saatuaan aivovaltimonpullistuman. Aiemmin tällä viikolla koomassa olleen Sizemoren tilanteen uutisoitiin olleen toivoton.

Detroitissa syntynyt Sizemore tunnetaan parhaiten roolistaan elokuvassa Pelastakaa sotamies Ryan (1998). Sen lisäksi hänet muistetaan elokuvista Pearl Harbor (2001), Isku Mogadishuun (2001) ja Syntyneet tappajiksi (1994).

Tv-työ toi hänelle myös Golden Globe -palkinnon. Vuonna 2000 Sizemore palkittiin parhaasta tv-elokuvan tai minisarjan roolisuorituksesta tv-elokuvassa Witness Protection.

Sizemorella oli yksityiselämässään vaikeuksia. Hän kamppaili päihdeongelmien kanssa jo teini-ikäisestä asti ja joutui toistuvasti vaikeuksiin virkavallan kanssa.

Vuonna 2003 näyttelijä tuomittiin silloisen naisystävänsä pahoinpitelystä. Hänet pidätettiin samasta rikoksesta epäiltynä myös vuosina 2009 ja 2011.