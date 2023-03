Tosi-tv-tähden synkkä alamäki sai päätöksen – kostopornosta lähes kahden vuoden vankilatuomio

Stephen Bearin salakuvaaminen vie hänet nyt kiven sisään pitkäksi toviksi.

Lukuisista tosi-tv-sarjoista julkisuuteen kohonnut Stephen Bear tuomittiin perjantaina 21 kuukaudeksi vankilaan, kertoo BBC.

Tuomion 33-vuotiaalle Bearille toi seksivideo, jonka hän oli kuvannut luvatta itsestään sekä hänen ex-tyttöystävästään Georgia Harrisonista, 28, joka ponnisti julkisuuteen Love Islandista.

Bear ei kuitenkaan jättänyt törkytemppuaan vain kuvaamisen tasolle, vaan jakoi videota OnlyFans-tilauspalvelussa maksua vastaan. Lisäksi hän lähetti videon WhatsApp-pikaviestipalvelussa eteenpäin ainakin kerran.

Virallisesti Bear tuomittiin salakatselusta sekä kahdesti yksityisen kuva- ja videomateriaalin jakamisesta.

Pitkän kakkunsa ohella Bear sai viiden vuoden mittaisen lähestymiskiellon Harrisonia kohtaan ja hän joutuu rekisteröimään itsensä seksuaalirikolliseksi. Tämä tarkoittaa, että hän joutuu raportoimaan asuinpaikkansa seksuaalirikollisia seuraavalla rekisterille kymmenen vuoden ajan.

Bearin salakuvaamisen uhri Georgia Harrison oli selvästi helpottunut tuomion lukemisen jälkeen.

Nyt kiven sisään lähtevä Bear on esiintynyt useassa Britannian tosi-tv-formaatissa yli vuosikymmenen ajan.

Ensimmäisen kerran hänet nähtiin ruudussa jo vuonna 2011 sarjassa Shipwrecked. Sittemmin suuremman kansan tietoisuuteen hän nousi kahdelta Ex on the Beach -kaudelta sekä Big Brotherin julkkiskaudelta.

Julkisuuden myötä Bearin yksityiselämä on myös ollut brittimedian otsikoiden syynissä jo pidemmän aikaan.

Hän on aiemmin seurustellut Harrisonin ohella muun muassa Geordie Shoresta tuttujen Charlotte Crosbyn sekä Vicky Pattisonin kanssa. Bearia on vuosien varrella syytetty monenlaisesta sikailusta, mutta lähes jokaisen seurustelusuhteen kohdalla uskottomuudesta.

Tällä hetkellä hän on kihloissa Jessica Smithin kanssa. Miehensä kanssa OnlyFansiin sisältöä tuottava Smith oli mukana myös perjantain tuomitsemistilaisuudessa ja vahvisti Daily Mailille, ettei pari aio erota tuomiosta huolimatta.