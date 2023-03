Nyt puhuu kohun keskelle joutunut Käärijä – tuomitsee Venäjän sotatoimet

Uunituore UMK-voittaja päätyi heti kohun keskiöön.

Suomen edustajaksi tämän vuoden Euroviisuissa valittu Käärijä on joutunut heti kohun pyörteisiin.

Tilanteen taustalla on se, että Käärijä, eli 29-vuotias Jere Pöyhönen, on seurannut sosiaalisessa mediassa tilejä, jotka on mielletty Kreml-mielisiksi. Tästä häntä rajuin sanankääntein on kritisoinut esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen.

– Seuraaminen ei aina ole kannatusta, mutta seuraamisvalikoimansa kommentointi kertoo jo sitten siitä, mitä mieltä oikein on, Oksanen kirjoitti osana laajaa Twitter-ketjua.

Nyt Pöyhönen itse on ottanut kantaa aiheeseen Instagram-tilillään 24 tuntia näkyvillä olevissa tarinoissa. Artisti kertoo olevansa yllättynyt siitä, että hänen somessa seuraamistaan tileistä on herännyt niin paljon keskustelua.

Pöyhönen painottaa, että yksittäisen tilin seuraaminen ei tarkoita sitä, että hän kannattaisi niiden sisältöä. Hän kertoo myös tuomitsevansa täysin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– Olen lähdössä edustamaan Suomea Ukrainan Euroviisuihin, jotka järjestetään Venäjän aloittaman järkyttävän hyökkäyssodan takia Englannissa. Venäjän sotatoimet ovat yksiselitteisen tuomittavia ja olen tuominnut ne sodan ensimmäisestä päivästä lähtien, Pöyhönen kirjoittaa.

Pöyhönen on seurannut Instagram-tilillään esimerkiksi Kreml-mielistä ja koronatoimia vastustavaa Valta kuuluu kansalle -puoluetta, mutta toisaalta myös esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavaa Jyväskylän Setaa. Tämän jutun kirjoitushetkellä Pöyhösen seuraamien tilien joukosta Vkk oli kadonnut, Seta ei.

Pöyhönen jatkoi kirjoitetun viestin jälkeen aiheen kommentointia videolla, jossa hän harmittelee, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa monet ovat tuominneet hänet hänen seuraamiensa tilien perusteella.

– Toivoisin kovasti, että tässä yhteiskunnassa tulisi parannuksia siihen, että ei heti yhden jutun perusteella tuomittaisi tai tehtäisi johtopäätöksiä ihmisestä. Tämä koskee ihan kaikkia ihmisiä, Pöyhönen sanoo.

– Ei ole kiva homma niille ihmisille, jotka lynkataan ja heitetään bussin alle ilman mitään oikeaa faktatietoa.

Käärijä otti aiheeseen aiemmin kantaa myös tänä torstaina julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa.

– En ollut varautunut, että ihmisillä on aikaa stalkata, mitä Instagram-tilejä seuraan. Tai että sen perusteella tehdään päätelmiä mun poliittisista aatteistani. Kun tämä tapahtui, tuli sellainen olo, että olenko oikeasti näin kiinnostava. Onko teillä tähän aikaa? Pöyhönen sanoi tuolloin.