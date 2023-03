Paula Vesalalta harvinainen henkilökohtainen julkaisu – elämä ei tuntunut merkitykselliseltä

Paula Vesalan syvistä tuntemuksista syntyi kappale uudelle albumille.

Artisti Paula Vesala julkaisi sosiaalisessa mediassa henkilökohtaisen päivityksen, jossa hän avaa Mun nimi on ei kukaan -kappaleensa tarinaa. Kappaleen syntyessä Vesala pohti elämää.

– Ympäröivä todellisuus on väittävinään koko ajan, että pitää tavoitella suuria asioita, saavuttaa jotakin.

Muusikko kirjoittaa siitä, miltä ulkoapäin tulevat odotukset ovat tuntuneet.

– Henkilölle jonka haaste oli kauan se ettei halunnut elää ollenkaan, tällaiset ulkoapäin tulevat odotukset tuntuvat ihan oudolta planeetalta tulevalta. Ja valoisammin sanottuna ne tuntuvat ihan turhilta ja tylsiltä.

– Muistan jo melko nuorena ajatelleeni että minulla ei ole identiteettiä, että jos makaan tässä lattialla niin en oikeastaan ole kukaan. Elämä ei tuntunut kovin merkitykselliseltä, enkä ainakaan minä itse.

Ajatus on samalla Vesalan mukaan tuonut vapautta, kun elämänsä on voinut rakentaa niin kuin haluaa tai sitä on voinut muuttaa haluamaansa suuntaan ilman odotuksia.

– Jonkinlainen ulkopuolisuuden tunne on tuttu monelle. Ajattelen kuitenkin, että monissa käänteissä siitä, ettei ajattele itse olevansa kaiken tai yhtään minkään keskiössä, on ollut hyötyä. Ei ikään kuin ole niin paljoa menetettävää, voi mennä uusiin suuntiin kenties kevyemmin.

Uudet alut eivät välttämättä ole laulajan mukaan helppoja, mutta pidemmällä tähtäimellä ne voivat tuoda elämään enemmän hyvinvointia.

Vesala kirjoittaa tällä hetkellä elokuvakäsikirjoitusta.

Vesala julkaisi hiljattain albuminsa Näkemiin, melankolia. Sooloartistina tauolle jäävä Vesala kertoi IS:lle Emma-gaalassa levyn nimen tulevan kappaleiden teemoista.

– Se on mielestäni tosi erilainen. Siinä on paljon melankoliaa mutta myös riemua ja uutta itseluottamusta, hän sanoi levystään.

Vaikka sooloartistina Vesala jää tauolle, ei se tarkoita, että töitä olisi vähemmän. Kiireisenä tulevat pitämään muun muassa kuunnelmadramatisointi Peppi Pitkätossusta ja elokuvakäsikirjoitus, jota hän kirjoittaa.

– Olen tekemässä myös tutkimusprojektia. Paljon sellaista, mikä tarvitsee keskittymiskykyä.

Töiden lisäksi Vesala kertoi haluavansa nauttia elämästä.

– Haluan nähdä läheisiä, elää kaikkea ihanaa tavallista elämää. Juhlahetkiä ja mitä ikinä. Olla hetkessä.