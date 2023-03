Käärijän voittokulku jatkuu! Nousi maailman top 10 -listalle

Cha Cha Cha on Spotifyin maailman viraaleimmat -listan kymppisakissa. Sitä pidetään tällä hetkellä toiseksi varmimpana ehdokkaana voittamaan euroviisut.

Koko maailma kuuntelee nyt Käärijää, ja kappaleen voittomahdollisuuksiin euroviisuissa uskotaan vahvasti.

Viikonloppuna UMK:n voittaneen Käärijän Cha Cha Cha on nimittäin noussut Eurovisionworldin vedonlyöntilistalla jo toiseksi Ruotsin jälkeen. Ennen UMK:ta Suomi oli listalla neljäntenä, joskin korkeaa sijoitusta siinä vaiheessa pidettiin pitkälti ennakkosuosikki Käärijän ansiona.

Listan mukaan Suomen voittomahdollisuudet ovat 15 prosentin luokkaa, kun kärkimaa Ruotsilla ne ovat 31 prosenttia. Ruotsi ei ole vielä valinnut viisuedustajaa, mutta valtaosa uskoo Melodifestivalenin voiton menevän vuonna 2021 viisut valloittaneelle Loreenille. Osa eri maiden euroviisuedustajista on vielä valitsematta, ja siksi vedonlyöntilistan järjestys voi muuttua.

Suomen sijoitus vedonlyöntilistalla on noussut Käärijän UMK-voiton jälkeen.

Vielä kenties kovempi saavutus on Käärijän menestys maailmalla, sillä se on noussut Spotifyn maailman 50 viraalisinta -listalla sijalle 10. Lista ei perustu suoraan soittokertoihin vaan myös kappaleen jakoihin: Jos kappaleen linkkiä on jaettu runsaasti sosiaalisessa mediassa ja blogeissa, sillä on mahdollisuus nousta viraaleimmat-listalle. Käärijä on ykkösenä Ruotsin ja Norjan viraaleimmat-listoilla ja Virossa kakkosena.

Toistoja kappaleelle on kertynyt Spotifyssa jutun julkaisuhetkellä noin 5,3 miljoonaa. Niissä Käärijä on vielä perässä Italian Marco Mengonia (22,3 miljoonaa) ja Norjan Alessandraa (18,6 miljoonaa), joskin nämä kaksi esitystä valittiin euroviisuihin aiemmin kuin Käärijä. Muut tähän mennessä valitut euroviisuedustajat jäävät kauas taakse. Loreenin Tattoolla on toistokertoja 2,9 miljoonaa.

Hype viime vuoden viisuedustajan The Rasmuksen ympärillä oli selvästi vaisumpaa kuin Käärijän.

Käärijän UMK:ta varten tehtyä Cha Cha Chan musiikkivideota on katsottu Youtubessa tähän mennessä 2,3 miljoonaa kertaa ja live-esitystä UMK:ssa 870 000 kertaa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että The Rasmuksen viisufinaaliesitystä Jezebel-kappaleesta on yhdeksän kuukauden aikana katsottu kaksi miljoonaa kertaa.

Suomessa Käärijä on tämän hetken kuunnelluin ja viraalein kappale. Myös muut UMK-artistit pärjäävät kuunnelluimmat-listalla hyvin, sillä Top-10:een mahtuvat niin KUUMAA, Keira kuin Portion Boyskin Benjaminin jäädessä niukasti kympin ulkopuolelle.