Tove Janssonin kirjasta tehdään elokuva – amerikkalainen supertähti saapuu Suomeen kuvauksiin

Kesäkirja-elokuvaa ryhdytään kuvaamaan Suomessa tulevana kesänä.

Kirjailija Tove Janssonin Kesäkirja-teoksesta tehdään elokuva, jonka kuvaukset käynnistyvät tulevana kesänä Suomessa. Kesäkirja kertoo tarinan Sophia-tytöstä ja tämän isoäidistä, jotka viettävät kesän Suomenlahden saarella.

Isoäidin roolissa nähdään moninkertainen Oscar-ehdokas Glenn Close. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Vaarallinen suhde (Fatal Attraction), Air Force One ja 101 Dalmatialaista.

Sophie-lapsen isää puolestaan näyttelee norjalainen Anders Danielsen Lie. Hänet on nähty aiemmin esimerkiksi elokuvissa The Worst Person in the World ja 22 July, joista jälkimmäisessä hän näytteli joukkomurhaaja Anders Behring Breivikiä.

Elokuvan ohjaajaksi valikoitui Charlie McDowell, joka tunnustautuu Jansson-faniksi.

– Kesäkirja on lempikirjojani. On suuri kunnia tuoda se valkokankaille ja päästä kuvaamaan kauniissa Suomessa, McDowell kommentoi elokuvaa levittävän Aurora Studiosin tiedotteessa.

McDowellin toistaiseksi tunnetuin teos lienee komediatrilleri The One I Love vuodelta 2014. Tänä vuonna ensi-iltansa saa myös McDowellin ohjaama rikoselokuva Gilded Rage, jonka pääosissa nähdään Bill Skarsgård, Christopher Waltz ja Lily Collins.

Elokuvan suomalainen osatuottaja on Helsinki-filmi. Kesäkirja on tiettävästi ensimmäinen suomalaisromaani sitten Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen, josta sovitetaan englanninkielinen elokuva.