Kalle Lamberg teki elämänmuutoksen – kaupunki vaihtui pikkukuntaan: "Kukaan ei ensin tajunnut..."

Maaliskuun puolivälissä alkavassa Suurmestari-ohjelmassa kisaileva Lamberg muutti vaimonsa kanssa pieneen varsinaissuomalaiseen pitäjään.

Kalle Lamberg nähdään tänä keväänä Stadi vs. Lande -ohjelman lisäksi myös Suurmestari-kisailussa.

Mies voi lähteä Varsinais-Suomesta, mutta Varsinais-Suomi ei miehestä.

Eikä lopulta se mieskään sieltä Varsinais-Suomesta.

Näyttelijä ja televisiohumoristi Kalle Lamberg on syntynyt Paimiossa, kasvanut Turussa ja opiskellut Helsingissä. Sitten hän muutti taas Turkuun ja sieltä luoteisnaapuriin Raisioon.

Ja nyt 3 969:n (luku 31.12.2022) asukkaan Auraan.

Pitäjään valtatie 9:n ja kantatie 41:n haaran – siis auran – kyljessä.

– Vähän yli vuosi sitten muutettiin. En ole tainnut missään aiemmin kertoa, että ollaan muutettu...

Eivätpä tienneet paikallisetkaan, kunnes Lamberg ja hänen Maria-vaimonsa alkoivat pelmahdella tienoon ruokakauppoihin säännöllisesti.

– Aina alkoi supatus. Mielestäni oli hauskaa, kun jengi ei ollut tajunnut!

Myös kunnan luottamushenkilöillä kesti asian oivaltamisessa hetki. Sitten Lamberg pysäytettiin kylänraitilla.

– Minua tervehdittiin, että ”Auran kunnanhallituksesta moi. Viime kokouksessa joku sanoi, että sä oot muuttanut tänne, mutta me naurettiin, koska ei uskottu – mutta kyllä sä vissiin täällä sit olet”, hän referoi kohtaamista.

Kunnanhallituksen jäsen toivotti uuden veronmaksajan tervetulleeksi.

– Sanoin kiitos, ja se oli siinä.

Vuonna 2020 Maria Mattelmäen kanssa naimisiin mennyt Lamberg, 36, on siis aloilleen asettunut mies. Toistaiseksi kuitenkin kahdestaan, vaikka takana on yhteisiä vuosia yli kymmenen. Perheenlisäystä tulee jos on tullakseen.

– Ehkä kun tässä tulee ikää ja arvomaailmat muuttuu, alkaa arvostaa perusarkea ja kotona olemista. Sitä, että saa olla rauhassa.

Siis perinteinen tarina: nuorena kohkataan ja tehdään vähän liikaakin töitä, aikuisena sitten nautiskellaan elämän pienemmistä asioista. Ja kesälomista.

– Enää viikot eivät ole niin repaleisia, vaan pystyn enemmän valitsemaan, mitä haluan tehdä. On helppoa, kun tietää, että jotain Possea tehdään se 9–10 viikkoa, ja sitten se loppuu.

– Jos se olisi vain sellaista kahdeksasta neljään -elämää ja pitäisi ajaa tuota Turku-Helsinki-moottoritietä ilman mitään taukoa, niin en mä sitä jaksaisi.

Lambergin lisäksi Suurmestarissa kilpailee myös kolme muuta koomikkoa: Pirjo Heikkilä, Fathi Ahmed ja Eija Vilpas. Ohjelman juontaa Jaakko Saariluoma.

Isompien kaupunkien kyljessä asumiseen tottunut Lamberg totesi jo Helsingin-aikoinaan, että paluu Turun seudulle on selviö.

Oma rauha, luonto ja niin päin pois.

– Tuolla saa oman pihan, joka ei maksa yhdeksän miljoonaa, hän nauraa.

– Luulen, että tuolla pysyy myös jalat hyvin maassa – kansan keskellä. Ja se on lähempänä Helsinkiä, kun kaikki työt on kuitenkin Helsingissä. Mutta samalla tuolla pääsee myös irtautumaan töistä helpommin.

Vielä tv-kasvoa ei ole kuitenkaan houkuteltu esimerkiksi uuden kotipaikkansa brändilähettilääksi.

– En usko, luulen että siellä on ehkä avuja, hän hekottaa.

Lamberg on nähty tänä keväänä perinteiseen tapaan kuudennelle kaudelleen pyörähtäneen Stadi vs. Lande -visailun juontajana, minkä lisäksi hän kilpailee 18. maaliskuuta alkavassa Suurmestari-ohjelmassa.

Tulevista tekemisistään hän ei vielä puhu, muuta kuin että ”töitä on kovasti”.

– Mutta ohjaan myös Turun Linnateatteriin kesäteatteriesityksen. En sentään näyttele – niin ehtii pitää sen kesälomankin!