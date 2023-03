Ed Sheeran paljastaa joutuneensa hirvittävään tilanteeseen ennen toisen lapsensa syntymää

Ed Sheeranin edellisvuoteen mahtui useampi kuormittava tilanne.

MEGATÄHTI Ed Sheeranin vaimolla Cherry Seabornilla diagnosoitiin kasvain hänen odottaessaan parin toista lasta.

Sheeran paljastaa asian päiväkirjamerkinnöissään, joita on kuvannut muotokuvistaan tunnettu yhdysvaltalainen valokuvaaja Annie Leibovitz.

Twitterissä julkaistun päiväkirjan sivuilta selviää, että uutta albumia kirjoittaessaan Sheeranin elämässä tapahtui sarja elämää muuttavia asioita.

– Kuukauden aikana raskaana oleva vaimoni sai kuulla, että hänellä on kasvain, ja sitä voitaisiin hoitaa vasta synnytyksen jälkeen, Sheeran kirjoittaa.

– Paras ystäväni Jamal, veli minulle, kuoli yhtäkkiä, ja löysin itseni oikeudesta puolustamasta rehtiyttäni ja uraani laulunkirjoittajana, kirjoitus jatkuu.

Sen tarkemmin Sheeran ei ole vaimonsa vointia kommentoinut. Samassa päiväkirjamerkinnässään Sheeran kertoo muistakin haasteistaan, jotka saivat hänet masentuneeksi ja ahdistuneeksi.

Britannialainen musiikkiyrittäjä Jamal Edwards kuoli vuosi sitten helmikuussa 31-vuotiaana. Hänen viimeiseksi viestikseen Instagramissa jäi syntymäpäivätoivotus Sheeranille, ”veljelleen”, kertoo CNN.

Oikeudenkäynti, johon Sheeran viittaa, koski hittikappaletta Shape of You. Sheerania syytettiin Sami Switchin kappaleen Oh Whyn plagioimisesta. Sheeran voitti tapauksen huhtikuussa 2022.

Lauluntekijä purki vaikeita tuntojaan musiikkiin, ja tuloksena on toukokuussa julkaistava levy Subtrack.

Sheeranin ja Seabornin toinen tytär syntyi toukokuussa 2022.

– Ilmoitan teille kaikille, että olemme saaneet toisen kauniin tyttövauvan. Olemme molemmat täysin rakastuneita häneen ja onnellisia nelihenkisestä perheestämme, muusikko kirjoitti.

Parin ensimmäinen tytär Lyra Antarctica syntyi elokuussa 2020.