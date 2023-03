Legendaarisen Rockyhtyeen jäähyväiskiertue rantautuu Eurooppaan kesällä.

Kiss on nähty Suomessa useaan otteeseen. Tässä Gene Simmons ja Paul Stanley revittelevät Helsingissä vuonna 2017.

Kaikkien aikojen rocksuuruuksiin kuuluva Kiss lopettaa keikkailun tänä vuonna järjestettävän jäähyväiskiertueen päätteeksi. Yhtye kertoo asiasta sosiaalisen median kanavillaan.

End Of The Road -kiertue pitää sisällään 50 keikkaa. Tähän numeroon yhtye on oletettavasti päätynyt siksi, koska Kiss juhlii tänä vuonna myös 50. vuosipäiväänsä.

Euroopassa Kiss nähdään viimeisen kerran kesällä, mutta Suomeen kiertue ei rantaudu. Lähimmät keikat järjestetään 12. ja 13. heinäkuuta Ruotsissa ja 15. heinäkuuta Norjassa.

Kiertue päättyy lopulta yhtyeen syntysijoille: Kiss soittaa viimeisen keikkansa New Yorkin Madison Square Garden -areenalla joulukuun 2. päivänä.

– Kiss syntyi New Yorkissa 23rd Streetillä puoli vuosisataa sitten. On etuoikeus ja kunnia lopettaa keikkailu Madison Square Gardenissa. 10 korttelia ja 50 vuotta siitä, mistä aloitimme, yhtye kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Yhtyeen faniklubin jäsenille varattu ennakkolipunmyynti alkaa 6. maaliskuuta. Virallinen lipunmyynti puolestaan käynnistyy 10. maaliskuuta.

Kiertueella Kissin kokoonpanossa ovat mukana jäljellä olevat perustajajäsenet, eli basisti Gene Simmons ja laulaja Paul Stanley. He ovat molemmat jo aiemmin kertoneet, että Kissin viimeinen keikka jää myös heidän viimeisekseen.

Kaksikon rinnalla yhtyeessä soittavat tätä nykyä rumpali Eric Singer ja kitaristi Tommy Thayer.