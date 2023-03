Piritta Hagmanin tuore etäsuhde ”särkee sydämen” – avautuu ahdistuneena Iholla-ohjelmassa

Piritta Hagman kuvaa elämäänsä uudella Iholla-ohjelman kaudella. Hagman kertoo ohjelmassa tuoreen etäsuhteen tuottavan vaikeuksia parin välille.

Fysioterapeutti Piritta Hagman kuvaa arkeaan ja elämäänsä Iholla-ohjelman uudella kaudella.

Hagman käsittelee kaudella uutta parisuhdettaan. Uusi etäsuhde kuitenkin saa Hagmanin ahdistuneeksi.

– Mä en uskalla enkä halua mennä sellaiseen tilanteeseen, että teen taas tosi paljon asioista sen eteen, että se onnistuisi. Osaan sen ja matkustaisin kyllä, pystyisin järjestämään työni niin, että menen edestakaisin, pystyisin järjestämään niin, että lentäisin vaikka joka toinen viikko ja muuttaa työnkuvaani ja vaikka mitä, Hagman kertoo kameralle.

Hagman kertoo, että toisen puoliskon toiminta särkee hänen sydämensä.

– Mutta mä en voi tehdä sitä, jos en näe, että toinen on valmis joustamaan myös yhtä paljon. Se särkee mun sydämen. En osaa edes itkeä tällä hetkellä, olen vain niin pettynyt. Kaikista eniten näissä tilanteissa on pettynyt siitä, mitä se ois voinut olla, kun on ehtinyt jo haaveilemaan, Hagman pohtii.

Hagman kertoi aiemmin IS:lle, että uudella Iholla-kaudella tullaan näkemään hänen tuoreen parisuhteensa alkua. Hagman kertoo Me Naisille elävänsä etäsuhteessa Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovin kanssa.

Hagman ei aluksi halunnut etäsuhteeseen. Tuovi asuu Ranskassa ja Hagman Suomessa. Hagman kertoo Me Naisille, että pari kuitenkin näkee säännöllisesti.

– Onneksi yli kolmen viikon taukoa ei ole tullut, Piritta sanoo.

– Lassin tavattuani tajusin, että en voi estää jotakin syntymästä vain oman mustavalkoisen ajatteluni takia. Aikuisena en muutenkaan ole pystynyt suunnittelemaan elämääni puolta vuotta pidemmälle. Aina jotain on tapahtunut toisin kuin olin ajatellut.

Hagman erosi viisi vuotta sitten ex-miehestään, entisestä NHL-kiekkoilija Niklas Hagmanista. Hagmanit halusivat säilyttää lapsillaan yhden kodin Helsingin Lauttasaaressa ja asuvat vanhempina vuoroviikot siellä.

Iholla TV5-kanavalla ja discovery+-palvelussa torstaisin.