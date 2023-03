J. K. Rowling meni salanimellä Potter-fanien foorumille, fanit kiusasivat pihalle

Harry Potterin luoja koki kovia internetin aamuhämärissä.

Harry Potter -maailmastaan tunnettu kirjailija J. K. Rowling soluttautui vuosituhannen alussa anonyyminä keskustelijana Potter-aiheiseen chat-huoneeseen.

Se ei mennyt kovin hyvin:

Hänet savustettiin väärän mielipiteen takia varsin äkkiä ulos.

Siis hänet, joka on luonut koko maailman, josta chatissa keskusteltiin.

Annetaanpa naisen itsensä kertoa. Kirjailijalle on nimittäin hiljattain omistettu aivan oma seitsenosainen podcast nimeltä The Witch Trials of J. K. Rowling.

– Valitsin jonkun Potteriin liittymättömän satunnaisen nimen, sillä pelkäsin, että muuten paljastuisin, hän kertoo podcastin kolmannessa jaksossa.

Rowling sanoo ilmaisseensa jonkun ”hyvin lattean” mielipiteen Potterista.

– Tämän seurauksena useat käyttäjät piirittivät minut ja käskivät hyvin suorasanaisesti minua lähteä lätkimään.

Potterin äiti kertoo että häntä pidettiin ”selkeästi idioottina, joka ei ymmärrä mistään mitään”.

Rowling oli tuolloin kirjoittamassa sarjan neljättä osaa Harry Potter ja liekehtivä pikari. Kirja ilmestyi vuonna 2000.

Välikohtaus siis paljastaa, että myös aikana ennen monenlaisia trollikampanjoita ja muuta ihmiset itsetuhoisuuden partaalle ajavaa elämöintiä on osattu moinen ulossulkeminen.

Siis suoranainen nettikiusaaminen.

– Lähdin pois, hän jatkaa.

Teilaus ei hetkauttanut kirjailijaa. Silti julma höykytys sai Rowlingin vakavaksi.

– Mietin, että olen kirjoittanut nyt kolme ja puoli kirjaa, joissa kiusaaminen on tärkeä teema ensimmäiseltä sivulta lähtien. Kirjoissa tulee myös selväksi, että kiusaaminen – ja kaikenlainen autoritäärinen simputus – on yksi ihmisyyden synkimistä puolista.

– Ja silti tällaiset ihmiset kutsuvat itseään kirjasarjan faneiksi.

Siispä Rowling päätyi pohtimaan, mitä moinen öyhötys tekisi nuorelle ja uudelle Potter-fanille.

– Entä jos olisin ollut 12-vuotias tuore fani, joka olisi liittynyt innoissaan chattiin ja olisin joutunut välittömästi tällaisen porukan teilaamaksi vain siksi, koska olin uusi käyttäjä?

– Minusta se oli aika mielenkiintoista, että nämä ihmiset olivat niin tohkeissaan näistä kirjoista, mutta silti käyttäytyvät tavalla, jota kirjassa kuvataan alhaisimmaksi mahdolliseksi.

Kyseinen The Witch Trials of J. K. Rowling on herättänyt runsaasti huomiota, koska se analysoi niitä useita kohuja, joiden keskelle Rowling on vuosien saatossa joutunut. Tähän myös viittaa podcastin ”noitavainoihin” viittaava otsikko.

Rowling oli uransa alkuaikoina muun muassa fundamentalistikristittyjen hampaissa. Viime vuosina häntä on puolestaan syytetty useaan otteeseen transfobiasta, sillä hän on toistuvasti ilmaissut suhtautuvansa penseästi transsukupuolisten ihmisten oikeuteen määrittää oma sukupuolensa.

Podcastin on luonut Megan Phelps-Roper, joka on entinen äärikristillisen Westboro Baptist Churchin jäsen. Vulture-lehti kirjoittaa, että Phelps-Roper pyrkii podcastin avulla luomaan keskusteluyhteyttä Rowlingin ja hänen kriitikoidensa välillä.

Toisaalta lehti toteaa, että podcast epäonnistuu journalistisessa tavoitteessaan olemalla pikemminkin ”väärinymmärretyn henkilön puolustaminen” kuin ”analyysi kiistanalaisesta hahmosta”.