Tässä on ruudusta vetäytyvän Jaakko Loikkasen tuuraaja

MTV:n uutisankkuri Jaakko Loikkanen jää yhteensä viideksi kuukaudeksi pois töistä.

Aiemmin uutisoitiin, että omaa Asian ytimessä -ajankohtaisohjelmaansa MTV:llä juontava uutisankkuri Jaakko Loikkanen jää vanhempainvapaalle ja kesälomalle. Hän palaa ruutuun vasta ensi syksynä.

Loikkasen seuraaja paljastettiin ohjelman tuoreessa jaksossa tänään ensimmäinen maaliskuuta.

Jan Andersson palaa MTV:n tiedotteen mukaan innoissaan juurilleen hidastempoisemman ajankohtaisjournalismin pariin.

Asian ytimessä -ohjelmaan Loikkasen paikalle astuu pitkän linjan uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimittaja Jan Andersson. MTV:n tiedotteen mukaan Loikkanen luovuttaa ohjelman hyvillä mielin Anderssonin huomaan.

– Jään vapaille todella hyvillä mielin, sillä ohjelman juonto on parhaissa mahdollisissa käsissä. Olen todella iloinen ja kiitollinen siitä, että Janne otti tämän tuuraustehtävän vastaan. Tiedän, että hän hoitaa homman erinomaisesti ja omalla tyylillään, Jaakko Loikkanen sanoo tiedotteessa.

Andersson jättää Asian ytimessä -ohjelman myötä iltauutisten ankkurin tehtävät kevään ajaksi. Andersson on tiedotteen mukaan innoissaan uudesta tehtävästään ja paluusta pidemmän ajankohtaisjournalismin pariin.

– Asian ytimessä -pätkäpesti tuntuu paluulta juurille. Ihmisten haastatteleminen, toki haastaminenkin, on iso osa minun ammatillista identiteettiäni. Ohjelmassa on tilaa ruotimiselle ja tarkentaville kysymyksille, mistä olen enemmän kuin innoissani. Ohjelmaa on tehty timanttisella tiimillä, joten tähän liikkuvaan junaan on ilo hypätä, sanoo Andersson.

Jaakko Loikkanen ja Jan Andersson kuuluvat MTV:n uutisankkuritiimiin.

Anderssonin ensimmäinen Asian ytimessä -lähetys nähdään keskiviikkona 22. maaliskuuta, sillä seuraavien viikkojen keskiviikkoilloissa MTV3-kanavalla nähdään Suuri journalistipalkintogaala 8 maaliskuuta sekä 15. maaliskuuta MTV:n Suuri vaalitentti.

Loikkanen kommentoi IS:lle hieman päätöstään jäädä pois omasta ohjelmastaan. Tarkemmin hän ei tulevista suunnitelmistaan kuitenkaan kertonut.

– En haluaisi mahdollisia vapaa-ajan suunnitelmia tämän enempää nostaa. Minun mielestäni sen ei pitäisi olla minkäänlainen uutinen, että isä jää vanhempainvapaalle.

Loikkasella on kaksi lasta, joista nuorempi täyttää elokuussa kaksi vuotta. Iltalehdelle Loikkanen kertoi haluavansa viettää kuopuksen kanssa ”paljon aikaa nyt, kun se on vielä mahdollista”.

Toimittajan vuosi on ollut varsin kiireinen, sillä syksyllä hän kilpaili myös Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja nousi varsinaiseksi ennakkosuosikiksi. Loikkanen ja hänen tähtiopettajansa Ansku Bergström sijoittuvat kilpailussa lopulta kolmanneksi.

Kilpailun jälkeen hän pyöritteli mahdollisuutta ryhtyä harrastamaan tanssia myös vapaa-ajalla. Loikkanen ei kuitenkaan paljasta IS:lle, aikooko hän satsata vapaillaan myös tanssiharrastukseen.

– En ole vielä ehtinyt enkä jaksanut miettiä asiaa. Aika näyttää sitten, että milloin ja mitä.

Asian ytimessä keskiviikkoisin klo 21 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.