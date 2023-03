Helena Ahti-Hallberg tekee yli 60-tuntista työviikkoa – 55 vuoden täyttäminen aiheutti yllättävän tilanteen

Helena Ahti-Hallberg saa työstään intohimon parissa virtaa. Hän lähti jo lukioikäisenä omalle polulleen, mutta matkan varrelle on sattunut niin epäonnistumisia kuin syyllisyyden taakkaa.

Helena Ahti-Hallberg riisuu kenkänsä ja astelee kevyin askelin tanssisalin poikki. Hän liikkuu paljain varpain kameran edessä sulavasti ja hymyilee vaivattomasti valonsäteiden heijastuessa kasvoihin. Onhan hän kuin kotonaan.

Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitsevalta Balanssi Studiot -tanssisalilta voi löytää Ahti-Hallbergin lähes joka päivä. Hän ohjaa tanssitunteja, joista viimeisin päättyy vasta iltakymmeneltä.

Ahti-Hallberg täytti tammikuun viimeinen päivä 55 vuotta. Alkuvuonna kalenteri on ollut täynnä 3. maaliskuuta alkavan Tanssien tähtiin -kiertueen vuoksi. Työviikot ovat tällä hetkellä yli 60-tuntisia.

– Nyt on ollut kova vauhti päällä. Tiesin etukäteen, että tulee olemaan superkiireistä, joten latasin vuoden vaihteessa akut täyteen Thaimaassa. Nyt ei ole aika pysähtyä, Ahti-Hallberg toteaa päättäväisenä.

Yrittäjänä koko aikuisikänsä toimineen Ahti-Hallbergin mukaan viisikymppisenä olemisessa parasta on se, että uskaltaa elää oman näköistä elämää. Siihen pisteeseen pääseminen on ollut ennen kaikkea matka.

– Muiden miellyttämisen tarve on karissut pois. En ota paineita siitä, mitä muut ajattelevat, hän korostaa.

– Olen kuitenkin aiemmin kantanut jonkinlaista syyllisyyden taakkaa siitä, etten koskaan ollut se pullantuoksuinen äiti kotona.

Helena Ahti-Hallberg on tanssiopettaja ja tapahtuma- ja ohjelmatoimisto Elevent Group Oy:n toimitusjohtaja. Lisäksi hän tekee muun muassa puhujakeikkoja ja someyhteistöitä.

Vuosien täyttäminen ei Ahti-Hallbergin mukaan herätä hurraahuutoja. Hän tunnustaa kokevansa ensi kertaa ristiriitaisia tunteita iän karttumisesta.

– Olisin ihan hyvin voinut pysyä 54-vuotiaana, tanssiopettaja naurahtaa.

– Ei kuulosta hyvältä olla lähempänä kuuttakymppiä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kitisen iästä, mutta 55 tuntuu isolta luvulta. Se ikä ei tunnu omalta, hän sanoo mietteliäänä.

Ahti-Hallberg kuitenkin korostaa, että ikä saa näkyä kehossa. Hänen mukaansa terveys on noussut hyvin paljon tärkeämmäksi kuin mikään ulkonäköön liittyvä seikka.

– Tässä sitä rupsahdetaan kaikessa rauhassa. En ole parikymppinen tyttö, eikä siltä minun tarvitse näyttää. Maailma ei romahda muutamaan ryppyyn, mutta palautumisen hidastuminen harmittaa, hän alleviivaa.

Monet julkisuudesta tutut naiset ovat viime aikoina puhuneet vaihdevuosistaan. Ahti-Hallberg on pitänyt oireet loitolla hormonilääkityksen ansioista.

– Otan yhden pillerin päivässä ja siinä se. Olen jäänyt täysin paitsi tyypillisistä oireista. Ehkä ainoana oireena on ollut hiustenlähtöä.

Viime vuonna tanssiopettaja sairasti koronan kaksi kertaa ja joutui laittamaan arkensa paussille pitkäksi aikaa kurjien jälkioireiden takia. Hänelle tärkeintä on pysyä terveenä ja saada liikkua.

– Olen kiitollinen jokaisesta päivästä, jonka saa olla terve ja elää ilman kipuja.

Ahti-Hallberg on aina kuunnellut omaa sydäntään ja kulkenut päämäärätietoisesti omia tavoitteitaan kohti. Se vei hänet vasta lukioikäisenä yksin Lontooseen opiskelemaan kansainväliseen tanssikouluun. Sen jälkeen hän perusti oman leipäkaupan miehensä kanssa.

– Olen tehnyt elämässäni ratkaisut oman mieleni mukaan, vaikka aina en ole turvallisimpia reittejä valinnut.

Hän on ollut naimisissa puolisonsa Eric Hallbergin kanssa jo lähes 30 vuotta. Heillä pojat Emil, 27, ja Anton, 29.

Kun lapset olivat lentäneet pesästä, Ahti-Hallbergin ura tanssiopettajana koki vauhdikkaan pyrähdyksen. Tätä nykyä hänellä on myös oma Elevent-tapahtumatoimisto ja hän tekee muun muassa puhujakeikkoja.

– Aiemmin koin hetkittäin syyllisyyttä siitä, etten koskaan ollut perinteinen kotiäiti. En ollut iltaisin laittamassa lapsia nukkumaan, koska olin töissä.

Ahti-Hallbergin mukaan he ovat Ericin kanssa kantaneet yhdessä vastuun lapsista.

– On ollut hienoa nähdä, miten vahva ja taitava, itseensä uskova tanssija Emilistä on tullut. Vanhempi poikani on ollut mukana viemässä tarvikkeita Ukrainaan sodasta kärsiville. Arvostan heitä suuresti. Ihan pieleen ei siis ole kasvatuksessa menty, hän hymähtää.

Yrittäjyys on vaatinut riskienottoa ja toisinaan epäonnistumisiakin. Sellaiseksi Ahti-Hallberg tunnustaa viime kesänä Helsingin Suvilahdessa järjestetyn lavatanssifestivaalin, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa.

– Emme saaneet lainkaan tarpeeksi ihmisiä, mihin vaikutti muun muassa surkea keli, hän myöntää.

– Lompakossa se eniten tuntui, mutta sanotaan näin, että ei tuollaista tapahtumaa voi järjestää, jos ei kestäisi sen taloudellista tappiota. Tiesimme, että tästä selvitään joka tapauksessa, kävi miten kävi.

Yrittäjä näkee, että tapahtuma oli osoitus siitä, miten korkealle hän voi tähdätä.

– Todistimme kuitenkin sen, että me ylipäätään pystymme järjestämään tuon kokoluokan tapahtumia ja kaikki sujuivat järjestelyjen suhteen hyvin, hän korostaa.

– Nyt vain joutui toteamaan, että juuri tuohon ei lähdetä uudestaan.

Helena Ahti-Hallberg järjesti urbaanit lavatanssifestivaalit Helsingin Suvilahdessa viime heinäkuussa.

Ahti-Hallberg syttyy haasteista, eikä häntä ole omien sanojensa mukaan luotu olemaan paikoillaan. Hän arvostaa eniten pieniä arkisia onnistumisia.

– Isoimpia onnistumisia tulee joka päivä tanssisalilla, kun joku oppii uutta. Se vilpitön ilo ja riemu siitä onnistumisesta on aika tarttuvaa. Minionnistumiset on ne, jotka kannattelevat ja palkitsevat eniten.

Yrittäjyys on aina tuntunut tanssitähdestä luontevalta, mutta yhtä paljon hän arvostaa vapaa-aikaa. Kesäisin hänet löytää omasta puutarhasta kädet mullassa.

– En halua olla mikään työn sankari tai uraohjus. Lomat ovat myös tärkeitä, ja silloin lähden ulkomaille. Ihanaa vastapainoa työlle on myös touhuta pihatöissä.

Tanssiopettajan kevään suuri ponnistus on Tanssien tähtiin -kiertue, joka tuo tanssiammattilaisten esittämän show’n ympäri Suomea. Mukana on useita tv:stä tuttuja tanssijoita.

– Projekti sai alkunsa, kun pohdimme show’n teemaa ja nostimme esiin kolme sanaa: usko, toivo ja rakkaus. Pyysimme tanssijoita kertomaan mietteitään näistä sanoista, ja he toivat esiin niin isoja asioita, jolloin tajusimme, että show’ssa on kyse koko ihmisen elämänkaaresta.

– Siinä käydään läpi nuoruuden epävarmuutta, oman seksuaalisuuden kohtaamista, mustasukkaisuutta ja oman paikan löytämistä elämässä. Viimeinen tanssi kertoo, miten kohdata kuolema tyytyväisenä elettyyn elämään. Siitä tulee vaikuttava.

Ahti-Hallberg vastaa show’n suunnittelusta ja dramaturgiasta yhdessä ohjaaja Sari Siikanderin kanssa. Lisäksi hän ompelee kaikki tanssijoiden 78 pukua kolmen ompelijaharjoittelijan kanssa.

– Joka arkiaamu harjoittelijat tulevat meille kahdeksalta ja touhuamme iltapäivään asti. Siitä lähden opettamaan tanssia ja palaan kotiin iltayhdentoista aikaan. Viikonloppuisin olen opettamassa ja ompelen, hän kertoo kiireisestä arjestaan.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomarointi on vain pieni siivu Ahti-Hallbergin töistä.

Kun iso kiertue on ohi, häämöttää jo seuraava edessä. Ahti-Hallberg järjestää ensi syksynä tangomusiikkiin ja -tanssiin perustuvan Mahdoton rakkaus -esityksen, joka tuo esille kotimaista uutta tangomusiikkia sekä tangotanssin eri muotoja.

Ahti-Hallberg tiedostaa, että uusiin projekteihin sisältyy aina riskejä.

– On surullista, jos epäonnistumisen pelossa jättää elämän elämättä. Jokaisesta epäonnistumisesta oppii, ja meistä tulee iän karttuessa varsin viisaita ihmisiä, hän hymyilee.

Energinen yrittäjä ei koe arkeaan uuvuttavaksi. Hän on vuosien varrella oppinut taitavaksi priorisoijaksi. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi tänään, ja asioita voi delegoida toisille.

– Ihmistä stressaavat tekemättömät asiat eikä se, miten paljon tekee. Priorisointiin kuuluu esimerkiksi se, että nyt ei ole sopiva aika tavata ystäviä.

Työtahti ei suinkaan ole hidastunut, ja työnteon jättäminen tuntuu hänestä kaukaiselta ajatukselta.

– Päästin muutama vuosi sitten jotain niin typerää suustani kuin että rupeaisin vähän downshiftaamaan. Kuinka väärässä olinkaan, vauhti sen kun kiihtyy, hän naurahtaa.

– Se eläkeikä ei enää ole kovin kaukana, mutta en usko, että ikinä jään kokonaan eläkkeelle. Sitten keksin vain uusia projekteja.

Yksinkertaiset asiat tekevät Ahti-Hallbergin onnelliseksi. Kuten sellaiset, että aamulla herätessä on inspiroitunut tunne.

– En tavoittele tähtiin. Olen onnellinen, että saan tehdä työtä, joka on kutsumukseni ja intohimoni, hän tiivistää.

Tanssiopettaja vilkaisee kelloa. Se näyttää siltä, että on aika vaihtaa tanssikengät seuraavaa tuntia varten ja kuvausvaatteet vaihtuvat treeniasuun.

Niissä häämöttävät deadlinet hetkeksi unohtuvat.

Vaatteet ja korut: Valkoinen elefantti. Korkeavuorenkatu 3, 00140 Helsinki.

Hiukset ja meikki: Ilkka Ruotsalainen.