Pariskunnan ajatukset illan kulusta eivät menneet tällä kertaa yhteen.

Somevaikuttaja, asuntosijoittaja ja lääkäriopiskelija Viivi Rintanen kertoo tuoreessa Paritellen-podcastinsa jaksossa seksivinkkejä yhdessä seksuaalineuvojaksi opiskelleen Desire Nymarkin kanssa. Samalla sivutaan myös kaksikon omia kokemuksia seksiin liittyen.

Rintanen kertoo, että hänellä sattui hiljattain puolisonsa Antin kanssa tilanne, jossa toinen oletti illan päättyvän intiimiin kanssakäymiseen, vaikka toinen ei sitä halunnut.

– Meillä kävi silleen, että Antilla oli toiveissa, että hän olisi saanut seksiä sen illan aikana. Olin kertonut sen hänelle illan aikana kolmeen eri otteeseen, että tänään ei sit irtoa, että hän ei elättele toiveita, Rintanen sanoo podcastissa.

– Sanoin sen moneen otteeseen ja luulin olevani selkeä. Kävimme saunassa ja porealtaassa ja katsoimme vielä kivaa elokuvaa. Sitten me mentiin nukkumaan. Ajattelin, että asia on selkeä.

Kun kävi ilmi, ettei ilta päättyisikään puolison toivomalla tavalla, pahoitti tämä Rintasen mukaan mielensä.

– Hän sitten loukkaantui, kun hän olisi toivonut sitä, Rintanen sanoo podcastissa.

– Olit sitten kuitenkin ollut hänen mielestään vähän epäselkeä, Nymark arvioi.

Rintanen keskusteli asiasta puolisonsa kanssa seuraavana päivänä. Mies koki, että illan aikana oltiin viritelty tunnelmaa itse toimintaa varten, vaikka se ei ollut Rintasen tarkoitus. Tulkinnat tilanteesta olivat siis eronneet suuresti.

– Monta tuntia esileikkiä ja eikä siltikään irronnut. Mä en tiedä, miten nämä asiat pitäisi viestiä selkeämmin, Rintanen pohtii viitaten puolisonsa ajatuksiin illasta.

– Saunominen, poreallas ja elokuvan katsominen eivät ole minun mielestäni osa esileikkiä. Huomasin, että kohta kymmenen vuotta takana, niin näköjään näitä keskusteluja sitten käydään. Ei riitä, että tänään ei irtoa, jos toinen ajattelee, että se on sellainen haaste tai vitsi.

Nymarkin mukaan hän tekee aina omalle puolisolleen selväksi hyvissä ajoin onko tämän ”kulkulupa” iltaa varten kunnossa vai ei. Mikäli ei ole, ei illalla ole tiedossa seksiä. Nymark kertoo tekevänsä asian selväksi jo hyvissä ajoin, jotta pettymyksiltä ja väärinymmärryksiltä vältytään.

Viivi Rintanen tunnetaan viiden lapsen äitinä ja somevaikuttajana, jolla on Instagramissa yli 41 000 seuraaja. Hän on pitänyt Paritellen-podcastiaan viime vuodesta saakka. Lisäksi Rintanen ja hänen puolisonsa ovat asuntosijoittajia, joilla on yli sata sijoitusasuntoa.