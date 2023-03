Makupalat oli 2000-luvun alun suosituimpia kokkiohjelmia. Nyt Timo Nykyri ja Janne Pekkala kertovat, miten ohjelma syntyi ja mikä oli karmean kiivirahkan tarina.

Vuodesta 1997 aina vuoteen 2005 TV2:lla esitetty Makupalat oli yksi Suomen suosituimpia ruokaohjelmia. Keittiömestari Janne Pekkala ja toimittaja Timo Nykyri ehtivät tarjota sen katsojille satoja reseptejä, joiden valmistaminen ei vaatinut ammattikokin taitoja tai harvinaisia aineksia.

Kaksikon tie studioon alkoi jo vuosia ennen supersuositun ohjelman käynnistymistä. Yhdessä he esiintyivät Eväsreppu-nimisessä radiossa esitetyssä ruokaohjelmassa. Ensimmäisen kerran heidät nähtiin televisiossakin jo aiemmin, mutta ei keittiössä.

– 90-luvun alussa Oulussa tehtiin sellaista lastenohjelmaa kuin Pikku Posteljooni. Timppa siinä näytteli tällaista postitoimiston henkilöä. Ohjelmassa oli sellainen nukke eli tämä Pikku Posteljooni ja siihen tarvittiin nukelle ääni ja joku heiluttelemaan sitä, Pekkala muistelee.

Pekkala ja Nykyri tunsivat toisensa entuudestaan yhteisen musiikkiharrastuksen kautta. Pekkala teki tuolloin leipätyötään iltaisin ja öisin, joten hän valikoitui sopivien aikataulujensa kautta nuken esittäjäksi.

Makupaloihin kaksikko päätyi pari vuotta myöhemmin. Ohjelman poikinut pilottijakso kuvattiin Pekkalan silloisen työpaikan keittiössä.

– Meitä pyydettiin tekemään demo, mutta vitkuteltiin sen tekemisen suhteen yli vuosi, Nykyri kertoo.

– Vähän paisteltiin jotakin ja pilkottiin sipulia pujottelulasit päässä ettei itketä. Se sitten johtikin siihen, että yhtäkkiä Tampereelta tuli johtaja käymään ja sanoi, että tehdäänpä sopimus, ohjelman nimi on Makupalat, sanoo Pekkala.

Makupaloista tutut Timo Nykyri ja Janne Pekkala ovat olleet kaveruksia jo vuosikymmenten ajan.

Ohjelman katsojatavoitteeksi annettiin aluksi 300 000. Se rikkoontui muutamassa viikossa. Suosionsa huipulla Makupaloja katseli lähes 800 000 suomalaista samaan aikaan.

Suosio myös näkyi juontajien arjessa.

– Kyllä jossain vaiheessa oli kiusaantunut olo. En käynyt isoissa kaupoissa, kun ihmiset töllöttivät ostoksia. Yleensä kaikki olivat kylläkin kauhean ystävällisiä, ikävää tai ilkeää käytöstä ei nähnyt, Nykyri muistelee.

– Alussahan se meni sillä tavalla, että kokkipiireissä meille naurettiin, mutta sepä ei meitä liikuttanut mihinkään suuntaan. Sehän kääntyi lopulta niin, että jos oltiin Helsingissä ravintolassa niin kokit tulivat keittiöstä pyytämään nimmareita, Pekkala kertoo naureskellen.

Erinäisiä vinkkejä heiltä myös kysyttiin milloin mihinkin ruuanlaittoon liittyvään pulmaan. Ajoittain yhteydenottoja tuli erikoisistakin aiheista ja erikoisiin aikoihin.

– Kerran soitettiin kolmen tai neljän aikaan yöllä. Soittaja sanoi olevansa Unkarissa ja ampuneensa villisian ja kysyi, että mitäs nyt tehdään, Pekkala sanoo.

Pekkala (vas.) ja Nykyri kuvasivat kymmeniä jaksoja vuodessa. Ruokalajeja syntyi satoja.

Tätä ohjelman suurta suosiota selittänee kokkien maanläheinen ja kansaomainen suhtautuminen ruuanlaittoon. Ohjelman kokit tunnettiin runsaasta voin ja kerman käytöstä ja aterioista, joiden ainekset tavallisesta kaupasta löytäisi joka suomalainen.

Tämä lähestymistapa selvästi myös toimi, mikäli Makupalojen saamaa palautetta on uskominen.

– Saatiin paljon sellaista positiivista palautetta, että meidän iskä nousi sohvalta ja tekee nykyään sunnuntaisin ruokaa, Pekkala sanoo.

Sekä Pekkala että Nykyri kertovat kokkaavansa yhä samaan tapaan.

– Kyllähän me terveellistäkin ruokaa tehtiin, mutta kokkailufilosofia on vieläkin sama, kuin silloinkin. Kerta kiellon päälle on erittäin hyvä ohje ruuanlaitossa. Mä oon sitä mieltä, että ruoka ei ole pelkästään ravintoa vaan siitä saa myös nauttia, Pekkala summaa.

– Välillä meni liikaa suolaa tai sokeria tai sanottiin, että tämähän näyttää ihan kauhealta, vaikka maistuukin hyvältä. Eihän sellaista kukaan oikea tv-kokki koskaan myöntäisi. Semmoinen suorapuheisuus oli varmaan se, mitä meillä oli, mutta muilla ei, sanoo Nykyri.

Musiikki yhdisti tätä kaksikkoa jo ennen Makupaloja. Yhteisessä The Knockouts -yhtyeessä Pekkala paukuttaa rumpuja, siinä missä Nykyri on kitaran varressa.

Tietynlaisen oman charminsa Makupaloihin toi myös se, että ohjelmassa todellakin kokattiin mokineen kaikkineen. Suurempia epäonnistumisia ei joukkoon juontajien mukaan mahtunut monia, mutta vuosienkin jälkeen joitakin muistuu mieleen.

Yksi niistä on totta kai monien suomalaisten muistama kiivirahka, jota sekä Pekkala että Nykyri kuvaavat maultaan suorastaan hirveäksi. Pääsiäisjaksoon tämä jälkiruoka päätyi puolivahingossa.

– Siinä paikattiin ohjelmassa olevaa reikää. Käskettiin katsomaan, mitä kaapissa oli ja siellä oli rahkaa, kiiviä ja sokeria, Nykyri kertoo.

– Se kiivi reagoi rahkan kanssa jotenkin niin, että siitä tuli aivan kamalaa. Lisättiin vaan sokeria sinne, että menisi alas jotenkin edes. Jossain haastattelussa joskus sanoin, että sitä kiivirahkaa ei kenenkään kannata tehdä, Pekkala sanoo.

Lähes yhtä kuuluisaksi nousi hetki, kun Pekkalalta ei luonnistunut pullapitkon letitys. Siitä hän kuulee kuittailua edelleen.

– Kaupassa ihmiset kysyvät, että oletko letittänyt pullapitkoja edelleen. En ole vuoden 1999 jälkeen, enkä letitä, Pekkala kertoo.

– Se pullahan oli ihan hyvä, letitys vaan meni pieleen, Nykyri lisää.

Makupalojen suosion huipulla kuuluisuus näkyi molempien kokkien arjessa jatkuvasti. Tässä Pekkala ja Nykyri kalaostoksilla Oulun kauppahallissa vuonna 2000.

Vuonna 2005 kokkikaksikko sai yhä kunnioitettavan määrän suomalaisia television eteen, vaikka Makupalojen näyttöaikaa ja -päivää vaihdeltiin useaan otteeseen. Satojen jaksojen jälkeen Yle päätti kuitenkin lopettaa sarjan.

– Ilmeisesti se meni niin, että TV2:sen johtoportaassa ajateltiin, että jokaisella ohjelmalla on elinkaarensa. Täytyy kyllä sanoa, että huipulla lopetettiin, Pekkala tiivistää.

Ohjelman tekemistä kummatkin kokit muistelevat lämmöllä.

– Hauskaahan se oli. Totta kai myös raskasta, mutta hirveän hyviä ovat muistot. Ja opin Jannelta paljon ruuanlaitosta, kohtuullisen hyväksi amatöörikokiksi tuli siinä sivussa, Nykyri toteaa.

Läksiäislahjaksi Yleltä Nykyri ja Pekkala saivat kirveen ja sahan.

– Ihan hyvät lahjat olivat, käytän sitä kirvestä vieläkin kalaretkillä, Pekkala kertoo.

Pekkalan ja Nykyrin kursailematon ja suorapuheinen tyyli hurmasi Makupalojen katsojat. Ruokaa he kertovat laittavansa yhä samaan vanhaan tapaan.

Vaikka Makupalojen päättymisestä on jo lähes kaksi vuosikymmentä, kaksikko ei suinkaan ole levännyt laakereillaan.

Pekkala on siirtynyt keittiön puolelta matkailualalle, sillä hän on tätä nykyä Kemin Matkailu Oy:n ravintola- ja tapahtumatoimen päällikkö. Hän elää Oulussa poikamiehenä, ja keittiömestarin tytär on jo ehtinyt muuttaa toisaalle opiskelemaan.

Oulussa vaimonsa kanssa asuva Nykyri puolestaan on edelleen Ylen leivissä. Tänä syksynä hän juhlii 40. vuosipäiväänsä talossa, mutta eläkepäivät häämöttävät jo vuoden lopussa.

Musiikki heitä yhdistää yhä, sillä he soittavat molemmat The Knockouts -nimisessä yhtyeessä, jossa Nykyri on kitaristi ja Pekkala rumpali.

Yhteinen sävel kaveruksilta löytyy myös, kun heiltä kysytään ruokavinkkejä. Sekä Nykyri että Pekkala suosittelevat kalaruokia.

– Tein itse hiljattain nieriää, suolaa ja pippuria pintaan ja annoin vähän aikaa maustua. Sekoitin dijon-sinappia ja kuohukermaa ja levitin sitä kalafileiden päälle. Siihen vähän sitruunan mehua ja juustoa päälle, uunivuokaan ja uuniin paistumaan, Pekkala kertoo.

Nykyrin suositus puolestaan on klassinen uunilohi, joka on tosin maustettu itämaisin vivahtein.

– Tehdään loheen viillot ja maustetaan siten, että otetaan mortteliin neilikkaa, korianterinsiemeniä, maustepippuria ja muita itämaisia makuja. Ne murskataan ja hierotaan öljyn sekä suolan kanssa lohen pintaan. Tärkeää on, että mausteet ovat kokonaisia ja ne murskataan itse, niistä tulee se hyvä maku. Ennalta jauhettu ei ole koskaan yhtä hyvää, Nykyri kertoo.