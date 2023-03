Christoffer Strandberg kertoo ison omakotitalonsa remontista – näin maalla asuminen on mullistanut elämän

Christoffer Strandberg osti Janne-puolisonsa kanssa Siuntiosta talon. Kotiseudulleen kolmekymppisenä vakiintunut näyttelijä-juontaja kertoo, millaista on remontoida isoa kotia käytännössä kahdestaan, ja miksi muutaman tuhannen asukkaan uusimaalaispitäjässä on hyvä olla.

Christoffer Strandbergin sukujuuret ovat Siuntiossa. – Vanhempani tuntevat isovanhempieni ystävien lapsia, ja minä puolestani tunnen ihmisiä, joilla on juuria Siuntiossa. Joidenkin mielestä se voisi olla ehkä ahdistavaa, mutta mä tykkään!

näyttelijä ja juontaja Christoffer Strandberg, 33, kutsuu itseään ”gubbeksi” ja puhuu toistuvasti ”keski-ikäistymisestä”.

Ja nauraa perään. Sitä se maalla asuminen teettää.

Hänestä ja Janne-puolisosta tuli parisen vuotta sitten siuntiolaisia talonomistajia.

– Joka päivä on hommaa, tv-kasvo raportoi omakotiasumisen arjesta.

Hän on tien päällä, matkalla kotiin.

– Mutta riippuu, miten siihen asennoituu. Mitään kriittistä ei juuri nyt tarvitse laittaa.

Petroolinsininen, toisinaan myös Strandbergin Instagram-tilillä esiintynyt koti – siis näyttelijän sanojen mukaan ”Muumitalo” – on rakennettu 2000-luvun alussa.

Strandbergit eivät siis ole ryhtyneet mihinkään satavuotisen hirsilinnan peruskorjaukseen. Pikemminkin he muokkaavat tuoreehkoa arkkitehtuuria näköisekseen.

Ensimmäisenä myllättiin rinnetontin pihapiiriä.

– Viime kesänä pääroolissa oli yläpiha. Uusimme nurmikon, kaivoimme huonokuntoisen lehtipuska-aidan pois ja laitoimme tien ja pihan väliin tilalle tuija-aidan. Se sopii muutenkin paremmin tänne rannikon havumetsämaisemaan.

– Niin ja terassikin rakennettiin, hän muistaa.

Strandberg kertoo myös huomanneensa uusimaalaisen mikroilmaston oikut ja sen vaikutuksen asuinympäristöön.

– Jos Helsingissä on vähäsen pyryttänyt, niin kotona voi olla metrin verran lunta. Materiaalit ovat kovilla.

Vaihtelevat kelit purevat erityisesti puutalon ulkopintaan. Siispä edellinen kesä meni piha-askareiden lisäksi ”maalaushommissa”.

Ensi kesänä käsittelyn saa alapiha. Strandberg julkaisi jo viime syksynä kuvia pihapolun ehostuksesta, mutta lumien sulettua odottaa ainakin istutusten viimeistely.

– Sitten pidämme tuparit! Ollaanhan me siihen mennessä asuttu tässä jo lähes kolme vuotta...

Strandbergin juuret ulottuvat Siuntioon yli sadan vuoden taakse.

On matkalla muumitaloon riittänyt varjojakin.

Muuton jälkeen Strandberg kirjoitti Instagramiin, että takana on ”meidän elämän raskain” aika. He asuivat jo valmiiksi Siuntiossa, mutta rivitalossa. Omakotitalo oli siis harppaus kohti suurempaa.

Nyt hän selventää, että elämässä oli niin sanotusti vähän kaikenlaista.

– Tuonne, minne muutettiin, ei tule aina myyntiin taloja. Ja se on kuitenkin paikka, jonne olen aina halunnut päätyä. Eli oli pakko toimia, kun oli mahdollisuus.

– Mutta samaan aikaan oli Putous käynnissä. Eli en ollut kotona juuri lainkaan. Se oli hirveää aikatauluttamista, ja lopulta muutettiin melkein kaikki itse.

Lopputulokseen Strandberg ei kuitenkaan voisi olla tyytyväisempi.

– Luojan kiitos, että toimittiin. Koska sitten tuli korona, joka nosti hintoja. Ja sen jälkeen muutto ei ehkä olisi ollut enää mahdollinen.

Christoffer nähtiin Putouksessa usean kauden ajan. Ensin hän kisaili sketsihahmokilpailussa, mutta siirtyi vuosiksi 2021–22 ohjelman juontajaksi. Nyt hän aloittaa Nelosella oman ohjelman nimeltä Christoffer Strandberg Show.

Strandberg on paljasjalkainen siuntiolainen. Aiemmin muun muassa Punavuoressa asunut kansansuosikki sanoo olevansa ”ylpeästi maalainen”.

– Kun on päässyt matkustamaan ja näkemään maailmaa ja työssään kohdannut monenlaisia ihmisiä ja kohtaloita, sitä arvostaa paikallisuutta ihan uudella tavalla.

Kaksikielinen kunta sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Helsingistä länteen. Autolla sen keskustaan hurauttaa pitkin kantatie 51:tä, ”viisykköstä”, kolmessa vartissa.

Reilun kuuden tuhannen asukkaan kunnan muuttokäyrä on ollut koko 2000-luvun hienovaraisesti nousujohteinen.

– Siuntio saa paljon vaikutteita muualta. Sinne on muuttanut väkeä, koska se on lähellä Helsinkiä ja Lohjaa, kuuluu näyttelijän analyysi.

Myös historia sitoo Strandbergin kotiseudulleen. Juuret ulottuvat länsiuusimaalaiseen rannikkomaahan yli sadan vuoden taakse.

– On hienoa tuntea yhteys myös vanhanaikaiseen kulttuuriin.

– Isovanhempani tunsivat paljon ihmisiä, ja vanhempani taasen tuntevat isovanhempieni ystävien lapsia, ja minä puolestani tunnen ihmisiä, joilla on juuria Siuntiossa.

– Joidenkin mielestä se voisi olla ehkä ahdistavaa, mutta mä tykkään, Strandberg letkauttaa viitaten suomenruotsalaisen yhteisön tiiviyteen.

kaipuu kotiseudulle on ollut osa vääjäämätöntä ihmisenä kasvamista. Nykyään Strandberg vaikuttuu huomattavasti enemmän kotipihan yllä liitävästä merikotkasta kuin Helsingissä viilettämisestä.

Ja kun hän sanoo viettäneensä edelliskesän matkustelun sijasta omaa pihaa laittaen, hän lisää, että on ”hirveetä myöntää, että keski-ikäisesti rakastin sitä”.

Näin ollen oman keikauksensa ovat kokeneet myös ne asiat, mihin huolettomaksi rahankäyttäjäksi itseään tituleerannut näyttelijä omaisuutensa nykyään upottaa.

– En ole ennen hirveästi käyttänyt rahaa asumiseen ja kotiin. Nuorempana asumisen piti olla helppoa ja halpaa. Riitti, että siellä kävi nukkumassa, Strandberg taustoittaa.

Nyt on toisin. Toisaalta, jos ihminen kutsuu itseään ”elämästä nautiskelijaksi”, niin silloin kaiketi juuri omaan kotiin satsaaminen on nautiskelua parhaimmillaan.

– Ei haittaa, vaikka iso osa palkasta menee kodin laittamiseen. Se on se kohde, mihin rahaa haluaa eniten käyttää.

– Ja jos vaikka hana vuotaa, niin kyllähän se pitää korjata. Jos pitää valita etelänreissun tai mahdollisen vesivahingon väliltä, niin se valinta on aika selkeä.

Ennen kaikkea omakotiasuminen on opettanut vastuuta omasta ympäristöstä.

– Kyllähän se poistaa sellaiset vaaleanpunaiset lasit elämästä. Että ei ole vaikkapa mitään taloyhtiötä ottamassa iskuja vastaan, vaan asiat pitää itse korjata. Tykkään paitsi vapaudesta, myös vastuusta.

Strandberg tunnetaan tyylikkäänä pukeutujana. Ennen hän ei halunnut pukea pitkiä kalsareita, mutta nykyään on toisin.

Vastuuta tuo sekin, että pariskunta remontoi ”melkein kaiken” itse – sähkötöitä lukuun ottamatta.

– Tai ehkä vähän valheellista sanoa, että ”me”, koska kyllä puoliso on parempi käsistään, Strandberg myöntää.

– Hänellä on kokemusta, koska hän on tehnyt isänsä kanssa hommia. Mä olen enemmän semmoinen visionääri ja olen enemmän vastuussa hankinnoista – vaikka yhdessä me toki päätökset tehdään!

Itse tekeminen on välillä ollut melkoista hääräämistä. Pihatöitä varten Strandberg kertoo hakeneensa naapurista Kirkkonummelta yhteensä 4 250 litraa multaa.

– Mittailin tarkkaan, mikä on auton maksimikuorma. Sitten kaadoin penkit ja lähdin ajamaan.

Hän laskee kuskanneensa yhteensä 105 säkillistä. Vaan ei sentään kaikkea yhdellä kertaa.

– Siellä marketissa ihmettelivät, että miks sä taas tuut ja ostat 25 multasäkkiä, mies hekottaa.

– Siinä oli jo vähän hölmö olo. Mutta tulipahan tehtyä!

Kodin lisäksi pitää puhua vielä vaatteista. Strandberg tunnetaan huoliteltuna pukeutujana.

Nyt hän on kuitenkin ”gubbeentunut” maaseudulle. Tarkoittaako tämä sitä, että tyylikin muuttuu niin sanotusti mukavuudenhaluisemmaksi?

Vastauksena on naurua.

– Onhan se asenne muuttunut! Oli pitkään, että en käyttänyt pitkiä kalsareita, kun ne tuntuivat ikäviltä, tai pipoa, kun se pilasi kampauksen. Niin se aika on kyllä ohi!

Itsetuntemus on siis lisääntynyt tälläkin saralla.

– Huomaan nykyään paremmin, mikä vaate tuntuu minulta. Kyllä mä edelleen tykkään pukeutua kuin moderni mies – yhdistellä klassista ja uutta. Tykkään graafisuudesta: kauniista leikkauksista ja kuoseista.

Myös omatunto on alkanut kolkuttaa.

– Nykyään ostan harvemmin ja sellaista, jonka ainakin toivon ja uskon olevan laadukkaampaa. Vien myös paljon vaatteita ompelimoon korjattavaksi. Mutta en halua myöskään hyveposeerata, kyllä mullekin lennätetään vaatteita ulkomailta. Että kehityksen varaakin on!

Mutta millaisia vaatteita Christoffer Strandberg ei missään nimessä vetäisi ylleen?

Taas naurua.

– No sanotaan, että en halua laittaa jalkaan farkkuja, jotka roikkuu puolitangossa! En halua, että pakarat vilkkuu farkkujen yläpuolella – tai kyllä pakarat saa vilkkua, mutta ei näin. Kyllä housut saa istua!

