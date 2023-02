Nyt sensuroidaan legendaariset James Bond -romaanit – erityiseen syyniin päätyi miesten läähätys

Ian Flemingin Bond-kirjat kirjoitetaan uusiksi.

Legendaariset James Bond -kirjat sensuroidaan, kertoo Independent. Independentin mukaan Ian Flemingin 50- ja 60-luvuilla kirjoitetut agenttiseikkailut julkaistaan uudelleen toukokuussa ja uusissa painoksissa kirjojen sisältöä on muokattu.

Kirjoista on poistettu kaikki rasistiset n-sanat ja brittilehden tietojen mukaan Bond-seikkailuista on sensuroitu tai kirjoitettu uusiksi kohtia, joissa Fleming kuvailee tummaihoisia ihmisiä.

Esimerkiksi Elä ja anna toisten kuolla -kirjassa on sensuroitu eräs Bondin tulkinta, jossa hän kuvailee tummaihoisia miehiä ”melko lainkuuliaisiksi kavereiksi, paitsi kun he ovat juoneet liikaa.” Independentin mukaan kirjasta on poistettu kohta, jossa viitataan juopotteluun.

Eräässä sensuroidussa kohtauksessa kuvaillaan, kuinka Bond vierailee Harlemissa strippiklubilla ja innostuneet miesasiakkaat läähättävät ja ääntelevät ”kuin siat”, ja Bondinkin suu kuivaa vähäpukeisia naisia katsoessa. Uudessa painoksessa on poistettu viittaus sikoihin. Uudessa versiossa ”Bond aistii huoneen sähköistyneen ilmapiirin”.

Sen sijaan aasialaisten hahmojen etnisyyttä kuvailevat kyseenalaiset termit ovat säilyneet kirjoissa. Lehti kertoo, että Bond-konna Kultasormen apuria Oddjobia kuvaillaan kirjoissa sanoilla, joita voidaan pitää rasistisina.

Telegraph puolestaan kertoo, että myös alatyyliset kuvaukset naisista ovat saaneet jäädä kirjoihin, kuten myös se, että homoseksuaalisuutta kuvaillaan eräässä Bond-kirjassa ”vammaksi”.

Elä ja anna toisten kuolla -seikkailu sijoittuu Jamaikalle. Kirjasta vuonna 1973 tehdyn elokuvan pääosassa James Bondina nähtiin Roger Moore.

Ian Felmingin Bond-kirjoihin on uusissa painoksissa lisätty huomio, että kirjat on kirjoitettu aikana, jolloin erilaiset termit ja asenteet esimerkiksi eri etnisyyksiä kohtaan ovat olleet tuohon aikaan yleisiä ja ne voivat loukata moderneja lukijoita.

Toukokuussa julkaistavien uusintapainosten on tarkoitus juhlistaa Bond-kirjojen merkkipäivää. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta Ian Flemingin ensimmäisestä agenttiseikkailusta Casino Royalesta.

Viime viikolla uutisoitiin, että Roald Dahlin klassikkolastenkirjoja on kirjoitettu uudelleen, jotta ne "sopivat paremmin moderneille lukijoille".

Lue lisää: Roald Dahlin rakastetut lasten­kirjat sensuroitiin – raivo repesi välittömästi: tämä on tilanne Suomessa

Myös Don Rosan legendaariset Roope-setä-tarinat ovat joutuneet sensuurin hampaisiin. Aku Ankka -legenda Don Rosa väitti viime viikolla Disneyn haluavan estää kahden hänen piirtämänsä tarinan uudelleenjulkaisun.

Kyseessä ovat ensimmäisen kerran suomenkielisen Aku Ankan numerossa 15/1994 julkaistu Maailman rikkain ankka ja numerossa 09/2003 ilmestynyt Unelmoiden läpi elämän.

Molemmat tarinat kuuluvat myös Don Rosan 12-osaiseen mammuttiteokseen Roope Ankan elämä ja teot.

Lue lisää: Aku Ankka -legenda Don Rosa kertoo shokkiratkaisusta – Disney aikoo sensuroida kaksi vanhaa Roope-setä-tarinaa

Molemmissa mahdollisen sensuurin kohteeksi joutuvissa sarjoissa nähdään tummaihoinen Bombi-niminen zombihahmo, joka esiintyi ensimmäisen kerran toisen Ankka-legendan Carl Barksin vuonna 1949 ilmestyneessä tarinassa Aku Ankka ja zombi.