Miljoona Aku Ankkaa omistava Vesa Keskinen tyrmistyi: "Voin vain kuvitella Don Rosan surullisuuden"

Vesa Keskisellä on itsellään miljoona Aku Ankkaa, ja hän on tavannut taiteilija Don Rosan.

Suomen ehkä kovin Ankka-fani Vesa Keskinen on tyrmistynyt Disneyn aikomuksista sensuroida kaksi Don Rosan Ankka-tarinaa. Yhtiö on mediatietojen mukaan kieltänyt niiden uudelleen julkaisemisen, sillä ne eivät vastaa yhtiön arvoja.

– On parempi olla sanomatta turhan kuvaavin sanoin, kuinka tyhmänä minä pidän tällaista touhua, Vesa Keskinen sanoo.

Vesa Keskinen on usein kertonut samastuvansa Aku Ankkaan, joka usein kompuroi, mutta nousee aina jaloilleen.

– Minun on helppo samastua Aku Ankkaan, koska hänelle aina sattuu ja tapahtuu, vaikka hän ei läheskään aina kommelluksia itse aiheutakaan. Aku on rakastava ja huolehtiva persoona ja yritteliäs – liekö kenelläkään muulla ollut niin monta työpaikkaa elämänsä aikana. Aku on oman onnensa seppä.

Vesa Keskinen on kerännyt mittavan kokoelman teoksia Ankkalinnasta.

Vesa Keskisen Ankka-fanitusta kuvaa se, että hänellä on miljoona (1 000 000) kappaletta kyseistä julkaisua.

– Miljoona Aku Ankkaa ovat hyvässä paikassa säilytyksessä. Niistä muodostuisi kahden kilometrin korkuinen pino, jos ne laittaisi päällekkäin, Vesa Keskinen sanoo.

Mediatietojen mukaan sensuurin kynsiin joutuivat Roope-tarinat Maailman rikkain ankka sekä Unelmoiden läpi elämän. Ne on julkaistu suomenkielisessä Aku Ankassa ensimmäisen kerran numerossa 15/1994 ja 9/2003, ja ne ovat molemmat mukana myös Don Rosan teoksessa Roope Ankan elämä ja teot.

Molemmissa tarinoissa tarkastellaan, kuinka häikäilemättömästi Roope Ankka rikkautensa muodosti ja molemmissa on kuvattu musta Bombi-hahmo.

– En ole yhtään hämmästynyt tällaisista typeryyksistä nykyaikana, jolloin ei kunnioiteta taiteilijoiden alkuperäisiä töitä, Keskinen sanoo.

Don Rosa on vieraillut Suomessa useita kertoja.

Julkisuudessa ei ole kerrottu, miksi juuri nämä kaksi tarinaa nähdään ongelmallisina. Yhdeksi selitykseksi on veikattu, että tarinoissa olisi nähty rasistisia elementtejä.

– Minulla on kohtalaisen vilkas mielikuvitus, mutta en ole koskaan huomannut Don Rosan jutuissa pienintäkään rasismia. Jokainen hänen sarjakuvansa on minulla kirjahyllyssä suomalaisena ja englantilaisena versiona, Vesa Keskinen sanoo.

Keskinen rohkenee antaa Don Rosan teokset vaikka lastensa luettavaksi.

– Don Rosan tarinoihin ei tarvita minkäänlaisia sisältövaroituksia, hän sanoo.

Pahennusta on herättänyt alun perin toisen piirtäjälegendan, Carl Barksin 40-luvulla luoma Bombi-hahmo, englanniksi Bombie Zombie.

– Se ei nykyään sovi Disneyn arvoihin, Keskinen sanoo.

– Kun Disney näkee yli 70-vuotiaan ruskean mielikuvitushahmon rasismina Aku Ankka -tarinassa, liikutaan motiivin suhteen melko selkeällä alueella. Raha lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä voi mielestäni olla Disneyn ainoa motiivi tällaiseen toimintaan.

– Voi vain kuvitella Don Rosan surullisuuden tasoa, kun hänen elämäntyönsä timantin, Roope Ankan elämä ja teot -tarinan, mahdollinen loppu on nyt tässä. Hän on aidosti faniensa puolesta huolissaan, koska uusintapainoksia ei ole tulossa. Jos Carl Barks olisi ollut värittämättä zombia ruskeaksi, vaan olisi antanut sen olla valkoinen, niin tilanne olisi normaali, Vesa Keskinen sanoo.

Piirtäjälegenda Don Rosa on vieraillut kaksi kertaa Vesa Keskisen luona. Tässä kaksikko paistamassa kalaa.

Sensuurin kynsiin joutunut Don Rosa on tehnyt myös piirroksen Vesa Keskisestä.

Vesa Keskinen on tavannut Ankka-taiteilija Don Rosan kaksi kertaa.

– Olemme viettäneet aikaa kirjojen myynnin ohella kalastellen, syöden ja hänen tuomaansa Kentucky-viskiä nautiskellen. Hän toi molemmilla kerroilla kasvattamiaan chililajeja maisteltavaksi.

– Don Rosa on todella sitoutunut työhönsä. Innostunut, hauska, ahkera, suorapuheinen, vaatimaton ja totta kai taitava. Hän on persoona. Toista Don Rosaa ei tule, Keskinen sanoo.

– Sensuuritoimi saattaa tuntua iskulta vasten meidän Ankka-fanien kasvoja. Todellisuudessa se on laskelmoitua imagonhallintapolitiikkaa tulevaisuuden asiakkaiden miellyttämiseksi, ja sitä kautta tuottavuuden lisääminen ja rahavirran maksimointi tyyliin Maailman Rikkain Yritys, Vesa Keskinen arvelee.

