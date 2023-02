Vakava sairastuminen teini-iässä muutti Käärijän koko elämän – lähettää nyt nuorille painavan viestin

Vakava sairastuminen oli käänteentekevä tapahtuma Käärijän elämässä. Se sai hänet panostamaan musiikkiuraan täysillä ja muuttamaan elämänasenteen.

Kun UMK-artistit julkistettiin tammikuun alussa, moni esitti kysymyksen: Kuka ihmeen Käärijä?

Nyt nimi on kaikkien huulilla, mutta ilman kysymysmerkkiä. Vantaalta kotoisin oleva 29-vuotias Jere Pöyhönen valloitti Käärijänä Suomen kansan lisäksi kansainvälisen UMK-juryn ja lähtee edustamaan Cha Cha Cha -kappaleellaan Suomea euroviisuihin.

Sympaattinen, maanläheinen ja vähän höpsö. Tällainen kuva Käärijästä on välittynyt koko UMK-taipaleen ajan, mikä on osaltaan vankistanut artistin suosiota. Heti voittonsa ratkettua Käärijä kiitti yleisössä istuneita vanhempiaan ja herkistyi kertoessaan rakastavansa perhettään.

– Olen aina ollut sisäisesti äidin mammanpoika, artisti paljastaa.

– Mutta olen pienempänä ollut myös aika ilkeä ihminen. Tapahtui asioita, ja lyhyenä poikana minun piti hakea paikkaani. Minut esimerkiksi tiputettiin lätkäjoukkueesta, koska olin liian lyhyt. Nuo vaikuttivat siihen, että minusta tuli vähän uhoaja.

Lapsuuden kokemukset tekivät hänestä jonkinlaisen uhoajan, tunnustaa Jere Pöyhönen.

Käärijä kuvailee olleensa tuittupäinen ja heikkohermoinen. Äidille tuli soitettua suuta, kun kaverit olivat kylässä ja piti leikkiä ”kovaa poikaa”.

– Näen tuota samaa käytöstä nykypäivän nuorissa. Toivon, että kaikki oppisivat kunnioittamaan muita ihmisiä.

Käänne Käärijän asenteessa tapahtui hänen sairastuttuaan vakavasti yläasteella. Peräsuolen tulehdus saatiin kuriin ruokavaliolla, mutta se uusi, kun Käärijä oli 19. Kuoleman porteilla käyneen artistin paksusuoli poistettiin, ja hän päätti kaksi asiaa: keskittyä siihen mikä on elämässä tärkeää ja tehdä musiikkia tosissaan.

– Olen kasvanut ja löytänyt, kuka olen. Uskallan tänä päivänä olla herkkä oma itseni.

Käärijä ei peittele vatsansa arpea. Hän haluaa puhua sairaudesta siksi, että se voi auttaa muitakin. Suolen poistaminen oli lopulta vain hidaste, ei este.

– Joudun juomaan suolavettä ja vettä yleensäkin aika paljon, koska se poistuu kropasta vähän eri lailla kuin muilla. Vessakäyntejä on monta kertaa enemmän kuin ihmisellä, jolla on paksusuoli. Ei se vaikuta tekemiseeni, ja vaikka on päiviä, jolloin olisin unohtanut juoda vettä, pystyn kuitenkin toimimaan.

Käärijä ei peittele vatsansa arpea. Hän haluaa puhua sairaudesta siksi, että se voi auttaa muitakin.

Alla olevalla videolla Käärijä kiittää yleisöä UMK-finaalissa Turun Logomossa lauantaina.

Käärijä pyöri jäähallilla kolmivuotiaasta asti, mutta myöskään musiikki ei ollut lapsuudessa vieras harrastus.

– Faija soitteli kitaraa ja soitti meille levyjä kun olimme pieniä. Innostuttiin broidin kanssa musiikista, hän soitti kitaraa ja mä rumpuja, hän on kertonut.

Räpin hän löysi yläasteella, ja ensimmäiset riimit syntyivät Cypress Hillin Illusions-kappaleen taustan päälle. Ensimmäinen levy, Fantastista julkaistiin vuonna 2020.

– Tuntuu, että jos minulla ei olisi musiikkia ja perhettä, minulla ei olisi mitään. Musiikki on intohimoni, ja olisi hienoa, jos jokaisella olisi sellainen. Muistan ajaneeni duunipaikan ohi ja usein miettineeni, että joku päivä en aja tuonne enää vaan rokkaan lavoilla, Käärijä kertoo.

Nyt rokkaaminen yhdellä maailman isoimmista lavoista ei ole enää haave vaan todellisuutta. Se on vaatinut paljon töitä.

– Ei tämä aina ole kivaa, musiikkibisnes voi olla aika raadollista. Jos tätä tekisi vain rahan takia tai siksi, että voisi sanoa tekevänsä musiikkia, on väärät periaatteet. Tätä tehdään rakkaudesta lajiin, Käärijä sanoo.

Isä Mikko, veli Mikke ja äiti Arja Pöyhönen juhlivat Jere Pöyhösen eli Käärijän UMK23-finaalin voittoa Logomossa.

Käärijän keikoilla on totuttu näkemään tuplaajia, joita UMK-esityksessä ei ollut. He ovat kuitenkin iso syy siihen, että Käärijä ylipäänsä oli kilpailussa.

– Allu ja Jake ovat tuplaajiani, keikka-dj:täni ja lapsuudenystäviäni Rajakylästä, ja ollaan tunnettu ekaluokasta asti. Jake oli paras kaverini kolmosluokkaan asti, kunnes vaihdoin koulua. Nyt ollaan jälleen yhdistytty ja samoja vanhoja ukkoja, joita ollaan aina oltu.

Ystävät ovat olleet rakentamassa Käärijän esitystä alusta asti, ja heihin luotetaan myös jatkossa.

– He tulevat aina pysymään elämässäni ja tulen aina kuuntelemaan heidän sanaansa. He saavat isoimman kiitoksen tästä kaikesta.

Sen sijaan parisuhdestatuksestaan Käärijä ei hiiskahda.

– Pidän henkilökohtaiset asiani sivussa ja haluan keskittyä (haastatteluissa) ainoastaan musiikkiin. Olen halunnut tuoda julki terveysasian, koska sillä pystyn jeesaamaan muita, mutta siviilisäätyni ei auta ketään, hän perustelee.

Aivan pystymetsästä Käärijä ei Liverpoolin viisuihin lähde, sillä hän on fanittanut kilpailua pienestä pitäen. Kun Lordi voitti vuonna 2006, oli 12-vuotias Jere kaverinsa luona Ruskeasannalla.

– Olin katsonut Lordin musiikkivideoita ja fiilistellyt asuja. Sitten he pääsivät euroviisuihin ja voittivat. Se oli makea kokemus. Euroviisuhahmoista eniten haluaisin tavata Måneskinin. Heillä on kova meininki.

Liverpooliin Käärijä aikoo tuoda oman aidon itsensä. Englannin sanastoa joutuu ehkä kertaamaan, mutta hän ei vierasta haastattelutilanteita vieraalla kielellä.

– Tulen selviämään niin hyvin kuin pystyn. Tuo on kuitenkin sivuseikka kaiken keskellä, vaikka totta kai on makeaa, että ulkomailla nähdään, kuka minä olen.

Saksalainen Rammstein ja sen solisti ovat Käärijän suurimpia idoleita. Rinnasta löytyy bändin logo tatuoituna.

Kun haastattelussa siirrytään mahdolliseen viisumenestykseen, Käärijän hymyilevässä olemuksessa tapahtuu hienovarainen muutos vakavampaan.

– En lähtenyt UMK:ssakaan hakemaan kokemuksia vaan viisupaikan. Se on suoritettu, ja seuraavaksi vuorossa on viisuvoitto. Veikkaan, että kirpaisee, jos en voita. En lähde sinne pelleilemään vaan näyttämään koko maailmalle, mitä Suomi parhaimmillaan voi olla, hän sanoo.

Kävi Liverpoolissa miten tahansa, on varmaa, että enää Käärijän ei tarvitse ajaa duunipaikan ohi haikeana ja haaveilla. Päivätyöt veljen yrityksen kuvankäsittelijänä saavat myös jäädä.

Yksi haave Käärijällä kuitenkin on, ennen kuin viisulavat kutsuvat.

– Jos johonkin kylpylään pääsisi rauhoittumaan ja heittämään kännykän hetkeksi pois. Nyt on tärkeää pitää kropasta ja mielestä huolta. Sitten hoidetaan tämä saaga kunnialla.

Alla olevalla videolla UMK-voittaja Käärijä nostaa pokaaliin ilmaan.