Käärijälle povataan huimaa menestystä viisuissa – Suomi nousi kärkikastiin

Suomi on kivunnut kolmanneksi kansainvälisissä vedonlyöntitilastoissa.

Suomi lähettää euroviisuihin Liverpoolin toukokuussa Käärijän, joka valittiin voittajaksi jännittävässä UMK-finaalissa lauantaina. Heti Cha Cha Cha -kappaleen julkistamisen jälkeen ennakkosuosikiksi noussut Käärijä voitti Uuden Musiikin Kilpailun ylivoimaisesti 539 pisteellä.

Myös kansainväliset vedonlyöntitoimistot povaavat Suomelle menestystä euroviisuissa. Eurovisionworld-sivustolla Suomi on tällä hetkellä sijalla kolme. Käärijän voitolle annetaan 10 prosentin todennäköisyys.

Tällä hetkellä euroviisujen voittajaksi vedonlyöjät ennustavat Ruotsia, joka ei ole vielä valinnut edustajaansa. Ruotsissa Melodifestivalenilla vahvaa ennakkosuosikin viittaa kantaa vuoden 2012 viisuvoittaja Loreen.

Ukraina oli pitkään viisujen ennakkosuosikki, mutta putosi sijalle kaksi, kun Ruotsin karsinnat alkoivat. Ukrainaa edustajaa Tvorchi Heart of Steel -kappaleella.

Maista noin reilu tusina ei ole vielä valinnut edustajiaan. Euroviisuihin osallistuu tänä vuonna 37 maata.

Suomi nousi jo UMK-finalistien julkaisun jälkeen vedonlyöntitilastoissa kymmenen parhaan joukkoon ja keikkui kärkiviisikossa ennen viikonlopun UMK-finaalia. Käärijän voitettua Suomi kipusi kolmannelle sijalle.

Ennakkosuosikki Käärijä jyräsi täysin ylivoimaiseen voittoon UMK:ssa ja lähtee edustamaan Suomea euroviisuihin Liverpooliin.

Käärijän suosio oli nähtävissä jo ennen UMK-finaalia. Hän lumosi paitsi suomalaiset viisufanit, myös kansainväliset euroviisuasiantuntijat.

Kansainväliset viisuasiantuntijat, englantilainen Luke White, espanjalainen Clara Cabrera ja irlantilainen Tom ”Eurovision Tom” Davitt valitsivat Käärijän yksimieliseksi suosikikseen UMK23-biiseistä. He perustelivat IS:n raadissa, miksi he kaikki arvioivat Käärijän show’n 12 pisteen arvoiseksi.

– Tämä on täydellinen valinta Suomen kappaleeksi Liverpooliin. Käärijän musiikki on todella omaperäistä, eikä mitään tällaista ole vielä kuultu viisuissa. Tämä on jotain ihan muuta, melkein anti-poppia ja ihan kahelia! Energiaa riittää lopusta alkuun. On ihan sama, missä välissä tämä esitetään, tämä jää mieleen. Riskihän tämä on, eikä asetu mihinkään tavalliseen kappalerakenteeseen, koska yhdessä biisissä on useita eri genrejä, mutta sittenhän on jotakin jokaiselle! Veikkaan, että ihmiset sekoavat ja alkavat huutaa: ”Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha!”, White hehkutti.

– Alun biitti vihjaa, minkä tyyppinen biisi tulee, mutta eipäs niin olekaan. Tämä on paljon muuta. Tämä party metalin genre erottuu todellakin muista viisubiiseistä (varsinkin näistä jo valituista). Tämä on tarttuva, hauska ja aggressiivinen, ja siinä on tarpeeksi mukana soundia, josta suomalaiset pitävät ja laittavat yleensä euroviisuihin, Cabrera ylisti.

– UMK-ennakkosuosikin rap-rockbiisi on omalaatuinen, villi ja tuo aivan uutta euroviisumaailmaan. Lisäksi hänellä on jo uskollinen faniyhteisönsä euroviisupiireissä. Biisin muuntautuminen elektroniseksi popiksi loppupuolella on nerokasta ja voittaa puolelleen kappaleen ensimmäisen osan tuominneet. Jos hän onnistuu hyvin livenä, Suomi saattaa päästä top-vitoseen koko euroviisuissa, Davitt analysoi.