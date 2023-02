UMK-finalisti paljastaa kappaleensa soivan yhdysvaltalaisessa hittisarjassa

Lxandran musiikkia kuullaan suositun sarjan uudella tuotantokaudella.

Lxandra kilpailee UMK:ssa kappaleella Something To Lose.

Uuden musiikin kilpailussa kilpailevaa artistia Lxandraa kuullaan tänä vuonna myös yhdysvaltalaisessa suosikkisarjassa, kun hänen kappaleensa soi Greyn anatomian uudella kaudella.

– Tämä biisi kirjoitettiin viime vuonna, kun olin Losissa. Olen työskennellyt sellaisen tuotantoyhtiön kanssa, jotka synkkaa musiikkia tv-sarjoihin ja leffoihin, Lxandra kertoo IS:lle.

Lxandran UMK-esitystä kuvaillaan henkeäsalpaavan kauniiksi.

Los Angelesissa artisti oli mukana kirjoittamassa kappaletta nimeltä Let It Be Hope.

– Joka päätyi Greyn anatomiaan, joka on tosi siistiä.

Artisti ei ole itse vielä UMK:n kiireiden vuoksi nähnyt jaksoa, jossa hänen kappaleensa soi.

– Olen todella innoissani. Olen saanut kuulla paljon siitä, joten tiedän vähän, mitä jaksossa tapahtuu. Mutta en aio spoilata mitään.

Ellen Pompeo näyttelee Meredith Grey nimistä hahmoa sairaalamaailmaan sijoittuvassa sarjassa.

Greyn anatomia on palkittu sairaalamaailmaan sijoittuva draamasarja ja sitä on esitetty jo vuodesta 2005 asti.

Nyt esitettävä kausi on sarjan 19. tuotantokausi ja suomalaisartistin kappale on mukana tuotantokauden seitsemännessä jaksossa, joka esitettiin Yhdysvalloissa 23. helmikuuta.

Suosikkisarja on voittanut kaksi Emmy- ja Golden Globe -palkintoa ja kolme SAG-palkintoa.