Käärijä ratsastaa pinkeillä tanssijoilla! Tällaista on luvassa historian kenties upeimmassa UMK:ssa

Lavalle marssitettiin UMK:n kenraaliharjoituksissa muun muassa trampoliini, valotikkuja, savukone, konfettia ja ennen kaikkea huikean upeita esityksiä.

Turku

Uuden Musiikin Kilpailu eli UMK starttaa lauantai-iltana klo 21.00, ja silloin ratkeaa, kuka edustaa Suomea tämän vuoden euroviisuissa Liverpoolissa. Suuri yleisö on saanut tutustua kappaleisiin viimeisen kuukauden ajan, mutta viimeinen niitti matkalla viisuihin on lavashow, joka voi nostattaa artistin uuteen lentoon tai vaihtoehtoisesti kallistaa äänestäjien päät toiseen suuntaan.

Ilta-Sanomat pääsi seuraamaan esitysten kenraaliharjoituksia, ja tämä saattaa hyvinkin olla kaikkien aikojen UMK-show. Lavalla nähtiin niin savua, pyroja, konfettia kuin trampoliinikin.

Robin Packalenin esitys on retrohenkinen.

Energisistä esityksistään tunnettu artisti ottaa trampoliinin haltuunsa illan esityksessä.

Robin Packalen: Girls Like You

Robin tuo lavalle retrovärisen, äärimmäisen tyylikkään esityksen. Kotikentällä esiintyvä laulaja osoittaa olevansa ammattilainen isolla A:lla. Paljastamatta liikaa esityksestä voi kertoa, että ilman Robinin karismaa show’n saattaisi varastaa trampoliini. Robin kuitenkin ottaa sen haltuun tavalla, joka ei ihan joka jampalta onnistuisi. Energinen hyvän mielen aloitus, ja Robin kuulostaa todella hyvältä livenä.

Kuumaan esityksessä kappale on erikoisefektejä isommassa asemassa.

Kuumaa: Ylivoimainen

Kuumaa luottaa yksinkertaisuuteen, joka antaa tilaa erinomaiselle kappaleelle. Taustan varjoleikittely ja savukoneen hienovarainen käyttö tukevat valintaa, mutta olisiko jokin pieni visuaalinen yllätyskoukku kuitenkin ollut paikallaan? Kenraaliharjoituksen liveyleisöön esitys näytti purevan.

Käärijän esitys on yksi illan odotetuimmista.

Esityksessä Käärijä muun muassa ratsastaa tanssijoillaan.

Käärijä: Cha Cha Cha

Käärijän musiikkivideo on saanut yleisön hurmioon, ja etukäteen pelättiin, yltääkö live-esitys sen tasolle. Käärijä on tehnyt fiksun valinnan eikä lähtenyt kopioimaan videota. Liveshow ei sekopäisyydessään häviä videolle. Eurolavojen keskellä tymäkästi alkava esitys johtaa pinkeillä tanssijoilla ratsastamiseen, konfetteihin ja vaikka mihin, joiden pureskeluun yksi katsomiskerta ei riitä. Tämä saa hymyn huulille ja hengästymään. Logomon yleisö oli hurmiossa.

Keiran esitys on visuaalisesti erittäin näyttävä.

Voice of Finlandista tuttu Keira on uusi nimi Suomen artistitaivaalla.

Keira: No Business On The Dancefloor

Niin nuori ja niin pirun lahjakas! Pinkissä hehkuvan Keiran esitys on visuaalisesti illan ehdotonta kärkeä, ja laulajan ja tanssijoiden dynamiikka toimii. Nuori laulaja kuulostaa erittäin hyvälle, mutta kenraalissa viimeinen energiapiikki jäi vielä puuttumaan. Kun se fiksataan illaksi, uusi tähti on räjähtänyt Suomen popparitaivaalle.

Benjamin antaa lavalla kaikkensa.

Esityksessä valotikut toimivat visuaalisena efektinä.

Benjamin: Hoida mut

Benjaminin esityksen valotikut olisivat antaneet mahdollisuuksia kaikenlaiseen toimintaan, mutta pientä hyväilyä lukuun ottamatta tikut vain koristavat pyörivää lavaa. Se on hyvä, sillä esitys on erittäin tyylikäs ja vangitseva. Benjamin jättää aivan kaiken lavalle. Valitettavasti laulajan oma ääni kuului livenä huonosti taustanauhan takaa.

Lxandra tarjoilee tämän vuoden UMK:n ainoan balladin.

Esitystä kuvaillaan henkeäsalpaavan kauniiksi.

Lxandra: Something To Lose

Illan isoin yllätys. Upea ääni, upea esiintyjä ja henkeäsalpaavan kaunis esitys. Lxandran kappale on selvästi tehty livelavalle, sillä se herää aivan eri tavalla eloon kuin videolla. Jo tässä vaiheessa on selvää, että edellisinä vuosina jonkin verran kuraa live-esityksistä niskaansa saanut Yle on tällä kertaa onnistunut, niin myös Lxandran esityksessä.

Portion Boys on tunnettu energisistä kappaleistaan ja esityksistään.

Esityksessä nähdään illan hienoimmat pyrot.

Portion Boys: Samaa taivasta katsotaan

Enemmän on enemmän, toteaa Portion Boys. Syke nousee, kädet lyövät yhteen ja taustalla pyörii niin postikorttia, formulaa kuin kaikkea muutakin. Eikä yhtye tyydy vain lavaan, vaan myös liveyleisö saa oman osuutensa. Tässä esityksessä nähdään myös päivän komeimmat pyrot. Jos kappaletta on haukuttu kliseiseksi, niin lavashow ei jää yhtään huonommaksi – hyvässä ja pahassa.