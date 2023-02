Laulaja Dannyn kanssa Thaimaassa lomaillut Helmi Loukasmäki vietti syntymäpäiviään Thaimaassa.

LAULAJAN uraa luonut Helmi Loukasmäki juhli 22-vuotissyntymäpäiväänsä Thaimaassa. Hän julkaisi Instagramissa kuvan altaan reunalta ja kiitti onnitteluista.

Loukasmäki on pukeutunut kuvassa värikkääseen mekkoon. Kuvan sijainniksi on merkitty Thaimaan Phuket, jossa hän on lomaillut musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsasen, 80, kanssa.

– Juhlapäivä Thaimaassa alkaa päättyä... Kiitos kaikki ystävät onnitteluista! Loukasmäki kirjoitti perjantaina julkaisemassaan päivityksessä.

Kuvan alle on kertynyt rutkasti lisää onnitteluita. Myös laulaja Erika Vikman kommentoi kuvaan.

– Onnea upeus!!!! Vikman kirjoitti sydänemojien kera.

– Paljon onnea Helmi! eräs seuraajista onnitteli.

– Kaunis mekko.

Loukasmäki on viimeisen muutaman viikon aikana julkaissut kuvia palmuista, upeasta merimaisemasta sekä uima-altaalta. Myös Danny on jakanut lomakuvia.

Loukasmäki aloitti vuonna 2020 kesätyöt Dannyn luona Raumalla. Sittemmin hänen on huhuttu seurustelevan Dannyn kanssa. Virallista varmistusta kaksikon suhteelle ei kuitenkaan ole, mutta he ovat myöntäneet viettävänsä tiivisti aikaa yhdessä.

– Meillä on erittäin hyvät, lämpimät ja läheiset välit. En kommentoi sen enempää, Loukasmäki totesi Ilta-Sanomille viime syyskuussa.

Seiska uutisoi viime syksynä, että Kirkkonummella pitkään asunut Danny muutti Espooseen Loukasmäen kanssa. Kyseessä on 61-neliöinen kerrostalokolmio.