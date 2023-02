Äidiksi tullut Paris Hilton paljastaa tehneensä nuorena abortin – seurapiiritähti lataa suorat sanat kiistellystä aiheesta

Hilton kertoo Glamour-lehden haastattelussa myös toisesta äitiyteen liittyvästä erityisjärjestelystä.

Seurapiiritähti Paris Hilton, 42, antoi tällä viikolla pitkän haastattelun Glamour-lehdelle, jossa hän muun muassa esittelee alkuvuodesta syntyneen esikoispoikansa Phoenixin.

Perheonnen lisäksi Hilton puhuu haastattelussa myös synkemmistä aiheista.

Hän muun muassa paljastaa päätyneensä tekemään raskaudenkeskeytyksen noin parinkymmenen vuoden iässä.

– Olin vielä lapsi. En ollut valmis sellaiseen, hän perustelee.

Tähti arvelee, että noin nuorena äidiksi tuleminen olisi mullistanut elämän liiaksi, eikä lopputulos olisi ollut hyvä hänen saati lapsen kannalta.

– Siksi on tärkeää, että naisella on mahdollisuus päätyä myös tällaiseen ratkaisuun, Hilton korostaa.

Hän viittaa Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoiseen päätökseen, joka lakkautti valtakunnallisen aborttioikeuden ja siirsi päätösvallan yksittäisille osavaltioille.

Tämän seurauksena kolmetoista osavaltiota on käytännössä kieltänyt abortin.

– [Aborttioikeus] on äärimmäisen tärkeä asia. On aivan älytöntä, että naisen oikeutta omaan lisääntymisterveyteensä rajoitetaan lailla. Se on sinun kehosi, sinun valintasi, Hilton täräyttää.

– Luulen, että jos asetelma olisi päinvastoin ja kyse olisi miehistä, niin ei tämä olisi yhtään näin vaikeaa, hän lisää.

Niin sanottu Roe vastaan Wade -ennakkopäätös, joka takasi perustuslailla liittovaltiotasolla eli koko Yhdysvalloissa yleisen aborttioikeuden, oli voimassa lähes 50 vuotta. Vuonna 1973 voimaan tullut päätös kumottiin viime kesänä korkeimman oikeuden toimesta äänin 6–3.

Päätös on aiheuttanut laajoja protesteja pitkin Yhdysvaltoja kesästä saakka. Ilta-Sanoma uutisoi mielenosoituksista viimeksi tammikuun lopulla.

Myös presidentti Joe Biden on tuominnut korkeimman oikeuden ratkaisun. Hän on katsonut sen edustavan ”ääri-ideologiaa” ja sanonut sen olleen korkeimmalta oikeudelta ”traaginen virhe”.

Toisaalta Hilton myöntää haastattelussa myös, että hänen ja liikemies Carter Reumin lapsi saatettiin maailmaan sijaissynnyttäjän avulla.

– Pelkään synnyttämistä, Hilton tunnustaa.

Aiemmin perijätär oli päättänyt hankkia lapsen omin päin. Tätä varten hän oli pakastanut munasolujaan. Tämän neuvon Hiltonille oli antanut hyvä ystävä Kim Kardashian.

Sitten hän tapasi rakkautensa Carter Reumin. Pari meni naimisiin ja alkoi suunnitella yhteistä perhettä.

Hilton ehdotti, että pari järjestäisi jälkikasvunsa munasolukeräyksen ja sijaissynnyttäjän avulla. Sitä varten he voisivat pakastaa ihmisalkioita. Mies myöntyi järjestelyyn.

– Olen käynyt munasolukeräyksessä seitsemästi, ja olen pakastanut yhteensä kaksikymmentä alkiota. Ne ovat kaikki poikia! Hilton kehuskelee.

Duodecim-lehden mukaan tytön tai pojan voi periaatteessa tehdä ”tilaustyönä”. Asiaan liittyy paljon uskomuksia, mutta tieteellisten tulosten mukaan keinosiemennyksen avulla syntyy tilastollisesti enemmän poikia. Muutaman solun kokoisesta koeputkialkiosta voidaan myös irrottaa yksi solu ja määrittää siitä alkion sukupuoli.

Hiltonin miesvaltaista suurperhettä siis odotellessa.