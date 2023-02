Harri Moisio on saanut satuttavia kommentteja luonteestaan – kertoo Aki Linnanahteelle, miksi hän on niin hankala seurustelu­kumppani

Moisio kertoo viihtyvänsä mainiosti yksin.

RADIO- JA TV-JUONTAJA Harri Moisio, 50, tunnetaan radiotyönsä lisäksi erityisesti parisuhdereality Temptation Island Suomen kommentaattorina – tai analyysisetänä, kuten hän itse kuvailee.

Moisio kertoo Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa epäuskoisista tuntemuksistaan, kun hänet pyydettiin mukaan ohjelmaan. Moisio kertoo epäonnistuneensa parisuhteissaan aina.

– Ei mulla mitään vastaan ole parisuhteitakaan, ja ihan kiva tietysti, jos sellainen jossain vaiheessa tulisi, hän pyörittelee ajatusta.

Moisio myöntää viihtyvänsä parhaiten omassa seurassaan. Linnanahde kysyy, onko Moisio hankala kumppani.

– Kyllä olen hankala kumppani, ei siitä mihinkään pääse. En usko olevani pelottava kumppani kuitenkaan.

– Mua on sanottu aika tylsäksi ihmiseksi ja turvallisuushakuiseksi ihmiseksi. Molemmat allekirjoitan jonkin näköisellä ylpeydellä. Mun seurassa ei tapahdu mitään, Moisio letkauttaa.

– Totta kai se tuntuu pahalta, kun joku sanoo, että olen aivan liian turvallisuushakuinen.

Moisio myöntää, että vaikka arvostelu on tuntunut aluksi kipeältä, se on ollut täyttä totta. Turvallisuushakuisuus on osa hänen persoonaansa.

– Aika suljettua elämää vietän lopulta.

Moisio sanoo, ettei suljettu ja yksinkertainen elämä ei ole parisuhteen kannalta paras mahdollinen yhtälö.

– Tykkään olla kotona, katsella sarjoja, välillä tykkään käydä elokuvissa, niissäkin mieluiten yksin. Tykkään käydä lounaalla ja oluella yksin.

Linnanahde miettii, luoko Moision julkisuuskuva erilaisen oletuksen parisuhdemielessä miestä lähestyville.

– Nyt on jännä mies, tuntee julkkiksia ja on radiossa, kohta varmaan tapahtuu jotain, Linnanahde muotoilee.

– Kyllä kohta tapahtuu, ei ole kuin tunti A-studion alkamiseen, Moisio nauraa.

Turvallisuushakuisuus näkyy Moision mukaan myös siinä, että hän laittaa asuntonsa oven herkästi takalukkoon, vaikka ei olisi lähdössä pitkäksi aikaa pois.

– Olen ehkä jopa hieman, en sano neuroottinen, mutta katselen liian kanssa että hella on pois päältä, ja jos lähden pidemmäksi aikaa pois kotoa, otan kaikki sähköjohdot pois päältä, vähän liioitellustikin.