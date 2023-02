Veli muistelee vuosi sitten kuollutta Jaakko Kuusistoa – perheessä toinen tragedia lähes heti kuoleman jälkeen

Jaakko Kuusiston kuolemasta on tasan vuosi. Pekka Kuusisto muistelee veljensä kuolinhetkeä Facebookissa ja kertoo, että perheessä oli toinen tragedia lähes heti veljen poismenon jälkeen.

Menestynyt viulisti Jaakko Kuusisto kuoli vuosi sitten helmikuussa Oulussa. Kuusistolla diagnosoitiin aivokasvain kesällä 2020.

Nyt Kuusiston veli, myös viulisti Pekka Kuusisto, muistelee veljeään ja tämän kuolinhetkeä Facebookissa. Kuusisto kertoo, että myös perheen äiti oli joutunut juuri ennen Jaakon kuolemaa sairaalaan.

– Olin silloin tullut Oulusta Helsinkiin isän luokse, sillä äiti oli kaksi päivää aiemmin joutunut ruokatorven kasvaimensa kanssa sairaalaan, lopullisesti, vaikkemme sitä vielä tienneet. Suuret asiat poukkoilivat painottomassa tilassa, mahdottomina ennakoida, Pekka Kuusisto kirjoittaa päivityksessään.

– Aamupäivällä tuli sana Oulusta: isoveli hengittää vaikeasti, loppu taitaa olla lähellä. Nappasin isän ikkunasta kuvan Olaus Petrin kirkosta, maisema oli lumen pehmentämä niinkuin nytkin, ja aloimme Lotta-siskon kanssa hankkia ensimmäisiä mahdollisia matkalippuja takaisin pohjoiseen. Ennen lentokentälle lähtöä soi puhelin uudemman kerran: Jaakko lähti.

Myös Pekka Kuusisto on menestynyt viulisti. Jaakko oli Pekan isoveli.

Kuusisto kertoo päivityksessään soittaneensa äidilleen, ja hän ja Lotta-sisko palasivat Ouluun.

– Laskeuduttuamme pääsimme suoraan tervehtimään jo frakkipukuista, hivenen hymyilevää vainajaa. Pitkään hahmottomana leijunut tulevaisuus tuli todeksi, ja tämä uusi aika alkoi.

Kuusisto kirjoittaa, että he hiljensivät puhelimensa, sillä molemmille tulvi viestejä ja osanottoja. Aamulla Pekka Kuusisto havahtui siihen, että heidän äitiään hoitaneet lääkärit olivat yrittäneet ottaa yhteyttä. Äidin tila oli romahtanut.

– Muorin kunto oli romahtanut aina teho-osastolle saakka, verenmyrkytys, vakava tilanne. Sikamainen (Venäjän presidentti Vladimir) Putin oli myös samana yönä aloittanut järjettömyytensä Ukrainassa, joka loi henkilökohtaisen surrealistisen tunnelman ympärille globaalin samanlaisen. Tappamisen, kuoleman aiheuttamisen järjettömyys näyttäytyi entistäkin kammottavammin.

Pekka Kuusisto epäilee päivityksessään, että Jaakon poismeno saattoi vaikuttaa äidin tilanteeseen, mutta kertoo, että äidin tila oli viimeisinä viikkoina ollut muutenkin vaikea.

Pekka Kuusisto on jakanut samaan päivitykseen myös nuoruuskuvan veljestään.

– Tämä kuva on kesältä 1988, Jaakko on 14-vuotias ja minä 11. Paikka on Santion merivartioaseman laituri aivan itärajan tuntumassa, ja meneillään on heikosti nukutun yön jälkeinen aamupala veneen avotilassa.

Veljekset olivat veneretkellä Saimaan kanavalla.

– Miehistönä olimme Jaakko perämiehenä, minä lepuuttajien asentajana ja tiellä, isä kapteenina ja hänen jylhän humoristinen serkkunsa Antti Korte amiraalina.

Pekka Kuusisto kirjoittaa veneilyn olleen tärkeää veljelleen ja yhdistää myös sairaalakäynnit rakkaaseen harrastukseen. Kuusiston mukaan Jaakko käveli aina ensimmäisenä sairaalan ovista sisään käytäville, joille kukaan ei oikeastaan halunnut mennä.

– Hän meni ryhdikkäänä, hiljaisena ja hyvällä vauhdilla, Maija aina vierellä, Jaakko sairautensa kanssa tilanteen ruorissa, Kuusisto kirjoittaa viitaten Jaakon puolisoon Maija Kuusistoon.

– Kone kävi varmasti ylikierroksilla mutta ulospäin näkyi määrätietoisuus. Minusta se näytti suunnattoman rohkealta, mutta uskon Jaakon ajatelleen ettei tässä nyt oikein muutakaan voi.

Jaakko Kuusisto kuoli helmikuussa 2022.

Jaakko Kuusisto kertoi aivokasvaimestaan avoimessa Facebook-kirjoituksessa kesällä 2020.

– Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita, kuten väsymystä ja ärtymystä, lieviä päänsärkyjä, ja ajoittaista sekoilua sanoissa, Kuusisto kirjoitti.

Elokuussa 2020 Kuusisto leikattiin.

– Olen onnekas, ettei leikkaus vaurioittanut minua millään tavalla. Päähäni tehtiin iso reikä, ja sieltä poistettiin aika paljon tavaraa, kolmen kuukauden sairauslomalle joutunut Kuusisto kuvaili tapahtunutta Ylelle.

Vuoden 2022 alussa Pekka Kuusisto kertoi veljensä pitkän sairausjakson alkaneen 4. tammikuuta, ja että Jaakon oli luovuttava töistään ja edustustehtävistään.

– Hänen lähimuistinsa on heikentynyt olemattomiin ja pitkäaikaiset muistot ovat sekoittuneet ihmeelliseksi kokemusten tilkkutäkiksi, joka nyt muodostaa Jaakon maailmankuvan. Jaakko ei ole kaiken aikaa sidottu todellisuuteen tavalla joka pakottaisi hänet ulos siitä maailmankuvasta, ymmärtämään mitä nyt tapahtuu, Pekka Kuusisto kertoi veljestään vuosi sitten.

JAAKKO KUUSISTON ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän oli yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, ja levytti myös klassisen genren ulkopuolella.

Kapellimestarina Kuusiston ohjelmisto on laaja ja kattaa teoksia barokista nykymusiikkiin. Hän työskenteli lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina. Syksystä 2018 alkaen Kuusisto toimi Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.