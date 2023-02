Gisele Bündchen poseeraa täysin tunnistamattomana Voguessa ensimmäistä kertaa shokkieron jälkeen

Gisele Bündchen poseeraa muotilehdessä ensimmäistä kertaa avioeronsa jälkeen. Bündchen ja amerikkalaisen jalkapallon ammattilaispelaaja Tom Brady erosivat viime vuonna 13 vuoden avioliiton jälkeen.

Supermalli Gisele Bündchen, 42, poseeraa täysin tunnistamattomana Italian Voguen kannessa.

Bündchen on maskeerattu kansikuvaan vahvasti ja hän on pukeutunut Peoplen mukaan Maison Valentinon punaiseen asuun. Myös mallin hiukset ovat kirkkaan punaiset. Bündchenilla on yllään myös Kenneth Jay Lanen korvakorut ja Patricia von Musulin rannekorut.

Peoplen mukaan myös lehden sisällä olevien kuvien teema on ”uskallus”.

Bündchen esiintyy kansikuvamallina ensimmäistä kertaa sitten hänen ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Tom Bradyn, 45, shokkieron. Parin avioero tuli voimaan viime lokakuussa. Bündchen ja Brady olivat naimisissa 13 vuoden ajan ja heitä pidettiin julkisuuden yhtenä rakastetuimmista pareista.

Parilla on yhteinen poika, 13-vuotias Benjamin Rein ja 10-vuotias tytär, Vivian Lake.

Kun Bündchen ja Brady ilmoittivat erostaan, molemmat kirjoittivat pitkät tekstit sosiaalisessa mediassa.

Tom Brady ja Gisele Bündchen erosivat virallisesti viime lokakuussa.

Bündchen kommentoi Instagramin Stories-osiossa, että pari aikoo keskittyä lapsiinsa.

– Lapsemme ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan minulle kaikista tärkeintä ja rakastan heitä koko sydämestäni. Jatkamme lasten kasvattamista yhdessä ja annamme heille rakkautta, huolenpitoa ja huomiota.

– Päätös erota ei ole koskaan helppo, mutta olemme kasvaneet erillemme. On tietenkin vaikeaa käydä läpi tällaista, mutta yhteinen aikamme oli siunaus ja toivon Tomille vain hyvää, huippumalli kirjoitti.

– Päätös on tehty sopuisasti yhdessä ja olemme kiitollisia siitä ajasta, jonka olimme yhdessä. Meitä on siunattu kauniilla ja upeilla lapsilla, jotka ovat kaikin tavoin keskipisteemme. Teemme vanhempina yhteistyötä, jotta varmistamme heidän saavan ansaitsemansa rakkauden ja huomion, Brady kirjoitti sen sijaan.