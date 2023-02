Aku Ankka -legenda Don Rosa kertoo shokkiratkaisusta – Disney aikoo sensuroida kaksi vanhaa Roope-setä-tarinaa

Don Rosa väittää Disneyn haluavan estää kahden hänen piirtämänsä tarinan uudelleenjulkaisun.

Rakastettu Ankka-piirtäjä Don Rosa on vieraillut useasti myös Suomessa.

Rakastettu Aku Ankka -piirtäjä Don Rosa väittää virallisessa Facebook-ryhmässään, että Disney on aikeissa olla julkaisematta uudelleen hänen kahta Roope-setä-tarinaansa.

Rosa kirjoittaa yksityisessä Facebook-ryhmässä saaneensa sähköpostia ulkomaalaiselta julkaisijaltaan.

– Osana sitoutumistamme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen The Walt Disney Company on päättänyt, ettei se tule julkaisemaan tarinoita, jotka eivät vastaa näitä arvoja, sähköpostissa kirjoitetaan.

Yhtiö on päättänyt siirtää sivuun Rosan kaksi sarjaa. Ne ovat ensimmäisen kerran suomenkielisen Aku Ankan numerossa numerossa 15/1994 julkaistu Maailman rikkain ankka ja numerossa 09/2003 ilmestynyt Unelmoiden läpi elämän.

Molemmat tarinat kuuluvat myös Don Rosan 12-osaiseen mammuttiteokseen Roope Ankan elämä ja teot.

– Selvästikin kaikki Roope Ankan elämä ja teot -sarjan osat on nyt kielletty, koska niitä ei voi julkaista ilman viimeistä osaansa, Rosa päättelee kitkeränsävyisessä Facebook-julkaisussaan.

– Mitähän muita Ankka-tarinoita tullaan kieltämään? Ehkä vain minun tarinani? Ehkä ei? hän pyörittelee.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä sarjakuviin keskittyvä kanadalainen uutismedia CBR.

Julkisuudessa ei ole eritelty, miksi Disney kokee juuri nämä kaksi Rosa-tarinaa ongelmallisiksi. Vyyhtiä on kuitenkin puitu muun muassa Aku Ankka -aiheisen DuckTalks-podcastin Twitter-tilillä.

Molemmissa mahdollisen sensuurin kohteeksi joutuvissa sarjoissa nähdään tummaihoinen Bombi-niminen zombihahmo, joka esiintyi ensimmäisen kerran toisen Ankka-legendan Carl Barksin vuonna 1949 ilmestyneessä tarinassa Aku Ankka ja zombi.

Twitter-ketjun Ankka-fanit katsovat, että Disney on tulkinnut tämän hahmon enemmän tai vähemmän rasistiseksi.

Osa kommentoijista toteaakin, että kenties vanhojen sarjakuvien kaikki tavat esittää vieraita kulttuureja eivät ole ajankohtaisia.

Tästä huolimatta sensuurille ei löydy ymmärrystä.

Eräs seuraaja huomauttaa Disneyn sensuroineen myös muutamia vuonna 2009 ostamansa Marvelin sarjakuvia.

– Mutta Rosan töiden kieltäminen tuntuu hyvin epämukavalta. Sarjoihin voi ehkä lisätä jonkun huomautuksen, mutta niiden kieltäminen on aivan hullua, hän twiittaa.

Asiasta uutisoinut norjalainen Nettavisen kertoo, että norjankielistä Aku Ankkaa julkaiseva Egmont-kustantamo on tiedottanut, että Disneyn linjaus koskee myös heitä. Kyseisiä sarjoja ei tultane siis norjaksi jatkossa näkemään.

Suomessa Aku Ankkaa julkaisee Sanoma. Ilta-Sanomien tavoittama Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä sanoo toistaiseksi olevansa kansainvälisten uutisten varassa.

Hän ei siis toistaiseksi kommentoi, millaisiin toimenpiteisiin Suomessa aiotaan ryhtyä ja kehottaa olemaan yhteydessä Disneyn Britannian toimistoon.

Ilta-Sanomat on jättänyt toimistolle yhteydenottopyynnön.

Kyseessä on jo toinen kirjallisuuden sensuurikohu lyhyen ajan sisään.

Alkuviikoista uutisoitiin, että lastenkirjailija Roald Dahlin tarinoiden uusimpia painoksia on peukaloitu ”moderneille lukijoille paremmin sopiviksi”.

Asiasta uutisoineen The Guardianin mukaan esimerkiksi vuoden 1964 Jali ja Suklaatehdas (Charlie and the Chocolate Factory) -kirjassa esiintyvä hahmo Aukusti Lihavisto (engl. Augustus Gloop) ei ole enää englanninkielisessä versiossa ”valtavan lihava” (engl. enormously fat) vaan ”valtava” (engl. enormous). Vuonna 1970 julkaistussa Kekseliäs Kettu (Fantastic Mr. Fox) -kirjassa kammottavia kaivinkoneita ei kutsuta enää alkuperäisteoksen tavoin ”mustiksi”, vaan uusissa versioissa ne ovat murhanhimoisia ja julman näköisiä hirviöitä.

Kuka pelkää noitia (Witches) -kirjassa tavallisten ihmisten töitä tekevä noita ei enää tee työtä kassaneitinä tai kirjoita kirjeitä bisnesmiehelle, vaan työskentelee huippututkijana tai johtaa itse yritystä.

Päätös on herättänyt laajaa vastustusta. Muun muassa elokuussa murhayrityksen kohteeksi joutunut kirjallisuuden supertähti Salman Rushdie teilasi ratkaisun Twitter-tilillään täysin.

– Roald Dahl ei ollut enkeli, mutta tämä sensuuri on järjetöntä. Puffin Booksin ja Dahlin säätiön tulisi hävetä, hän tylytti.

Suomessa uudet Dahl-versiot eivät ole ainakaan vielä ehtineet kirjakauppojen hyllyille. WSOY:n kustantaja Paula Halkola kertoi Ilta-Sanomille, että uutinen Dahlin kirjojen muutoksista on kansainvälisestikin uusi, ja asiaa pohditaan myöhemmin.

Ilta-Sanomat ja Aku Ankka ovat osa samaa Sanoma-konsernia.

Oikaisu 23.2. kello 17.18: Artikkelissa väitettiin aluksi, että toinen sensuurin kohteeksi joutunut tarina olisi vuonna 1993 Aku Ankassa ilmestynyt tarina Unten poluilla, jossa Roope Ankka tapaa Australian alkuperäiskansaan kuuluvan henkilön. Tästä tarinasta ei kuitenkaan ollut kyse, vaan oikea tarina on vuonna 2003 ilmestynyt Unelmoiden läpi elämän.