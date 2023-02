Kommentti: Kirjallisuuden nobelisti Bob Dylan sai valmiiksi vasta kolmannen kirjansa – ja sekin saattaa olla parodiaa

Bob Dylanin alamäki alkoi 40 vuotta sitten ja päättyi 26 vuotta sitten, kirjoittaa Seppo Varjus.

”Dylan on messias

Dylan on vapahtaja

Dylan meidät pelastaa

Nyt mennään Dylania kumartamaan”

Eppu Normaali -yhtye pilkkasi kappaleellaan ”Bob Dylan” herran faneja vuonna 1980, 43 vuotta sitten. Silloin Eppu Normaalin ura oli kestänyt nelisen vuotta, Dylanin 18 vuotta. Sekä noin 47-vuotias Eppu Normaali että 81-vuotias Bob Dylan ovat yhä aktiivisia, Dylan aktiivisempi.

Kirjallisuuden nobelisti Dylanin kolmas varsinainen kirja ilmestyi joulun alla. The Philosophy of Modern Songia, Modernin laulun filosofiaa, edelsivät vähän tunnettu runoteos ja keskeneräiset muistelmat. Lisäksi on kokoelmia kappaleiden sanoituksista. Lauluistaanhan hän Nobelin sai.

Eppujen pilkkalaulun ilmestyessä Dylan oli osalle hippisukupolvea yhä arvostelun yläpuolelle, punksukupolvelle arvostelun kohde. Sattumoisin Dylanin 15-vuotinen alamäki alkoi noihin aikoihin. Levyillään hän oli usein yhtä hukassa kuin vanhat faninsa elämässä.

Suomessa Dylania ei koskaan ole ihailtu yhtä varauksettomasti kuin Nobel-maa Ruotsissa. Suomessa ilmaisultaan suoraviivaisempi Neil Young ja edesmennyt Leonard Cohenkin vetivät isompia yleisöjä.

Dylania ymmärtääkseen pitäisi tuntea Yhdysvaltain historiaa, kulttuuria ja kirjallisuutta. Sittenkään ei välttämättä ymmärtäisi mitään.

Dylanin paluu kuosiin käynnistyi 26 vuotta sitten ilmestyneellä Time Out of Mind -albumilla. Se esitteli ikääntyneen ja kärttyisänkin lauluntekijän. Käheytynyt ääni sopi uusiin usein kuolevaisuuden myöntämisen ja mustan huumorin täyttämiin lauluihin. Levyn julkaisun aikoihin sairastunut Dylan kävi kuoleman rajamailla.

Nyt Time Out of Mindista on ilmestynyt uusi Fragments -niminen versio Dylanin Bootleg Series -sarjassa. Siinä julkaistaan studiosessioiden vaihtoehtoisia versiota kappaleista ja konserttiäänitteitä. Usein niistä julkaistaan kalliimpia erikoispainoksia, joissa versiota voi olla kymmenittäin. Tämän uskotaan osittain liittyvät tekijänoikeusjuridiikkaan.

Sinänsä Dylanin ei enää tarvitsisi oikeuksistaan huolehtia. Viime vuonna hän myi ne köntässä arviolta 150–200 miljoonalla dollarilla.

Toki Bootleg Series kannattaa muutenkin. Fragments – Time Out of Mind Sessions on sarjan 17. osa.

Dylan ei ole erityisen epäkaupallinen artisti.

Time Out of Mindin jälkeen Dylan on hiljakseen tehnyt viisi vahvaa albumillista omia uusia kappaleitaan. Niiden välissä hän levytti levyllisen vanhoja joululauluja ja viisi levyllistä Frank Sinatra -tyylisiä viihdestandardeja. Koska Dylan ei tosiaan ole Sinatra, voi vain kysyä miksi?

Omissa kappaleissa Dylan on kaukana nuoruutensa ihanteellisesta ja ihaillusta folk-laulajasta. Nuorena hän lauloi aikojen muuttuvan, vanhana toteaa niiden muuttuneen huonommiksi.

Uudemmissa kappaleissaan Dylan on kaukana nuoruutensa ihanteellisesta ja ihaillusta folk-laulajasta.

Synkimmän laulunsa ”The Lonesome Death of Hattie Carrollin” Dylan tosin kirjoitti jo 22-vuotiaana.

Mutta kaikki ei ole synkkää. Time Out of Mindin balladista ”Make You Feel My Love” on tullut viihdestandardi.

Sen ovat levyttäneet mm. Billy Joel, Adele, Engelbert Humberdinck, Bryan Ferry ja Pink.

Dylanin tuotantoa usein mystifioidaan liikaa. Suuri osa siitä on suoria ja selkeitä lemmenlauluja.

Philosphy of Modern Song -kirjassaan Dylan käy läpi kymmeniä lauluja. Hänen moderni aikakautensa ulottuu 1920-luvulta noin 1970-luvulle.

Iso osa Dylanin käsittelemistä kappaleista on countrya ja vanhaa rock’n’rollia. Sitä huonekalukauppiaan poika Robert Zimmerman, Bob Dylan, kuunteli 1950-luvulla Minnesotassa.

Dylanin kuvaukset kappaleista sisältävät yllättäviä oivalluksia ja outoja aasinsiltoja.

Elviksen esittämä rokki ”Money Honey” herättää hänessä tällaisia ajatuksia:

”Ainoa syy, miksi rahalla on arvoa on se, että sovimme näin. Kuten uskonnotkin nuo sopimukset voivat muuttua maasta ja kulttuurista toiseen, mutta nuo erot ovat kosmeettisia.”

Dylanin kirjan kannessa poseeraavat 1950-luvun rockarit Little Richard ja Eddie Cochran sekä heidän välissään Alis Lesley, vähemmän muistettu ”naispuolinen Elvis”. Monet Dylanin kirjassa käsittelemät kappaleet ovat hänelle nuoruudesta tuttuja.

Syvällistä?

Toisaalta Dylan ei usko, että kun Elvis lauloi Little Richardin ”Tutti Frutin”, hän tajusi laulavansa transvestiiteista ja homoseksuaaleista. Dylan uskoo, että pehmorokkari Pat Boone kyllä tajusi, kun hän esitti kappaleen.

Välillä Dylan tuntuu parodioivan sitä tajunnanvirtaa, jolla hänestä itsestään usein kirjoitetaan. Sattumoisin tämän lajityypin kuningas Greil Marcus julkaisi viime vuonna kirjan Folk Music: A Bob Dylan Biography in Seven Songs. Vuoroin vieraissa.

Lauluntekemisen saloja Dylan ei paljasta, vaikka kirjan nimi sitä hiukan lupaakin. Ne ovat rahanarvoista tavaraa, ja sen arvon Dylan kyllä tuntee.

