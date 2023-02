Miljoonien edestä autoja, merkkilaukkuja ja asuntoja – tämä kuningas Kaarle Kustaan salamyhkäisestä omaisuudesta tiedetään

Kuningas on Ruotsin valtionpäämies, mutta hänen ei tarvitse raportoida, mitä hän omistaa ja miten hän käyttää varoja. Tuoreessa dokumentissa pureudutaan siihen, mikä on Kaarle Kustaan yksityisomaisuutta ja mikä valtion.

KUNINGAS Kaarle Kustaan persoonaan ja hallitsijakauteen perehdytään Discoveryn uudessa Kuninkaan kahdet kasvot -dokumenttisarjassa. Neliosaisessa sarjassa toimittaja Åsa Linderborg tutkii Ruotsin hovia ja sitä, millainen Ruotsia 50 vuotta hallinnut Kaarle Kustaa, 76, oikeasti on.

Dokumenttisarjan neljännessä osassa puhutaan kuninkaan rahoista. Heti jakson alussa Kaarle Kustaa esittää tyhjentävän mielipiteensä: kuninkaan rahankäytöstä tiedetään juuri sen verran kuin kuuluukin. Näin siitä huolimatta, vaikka 40 prosenttia kansanedustajista on toista mieltä.

Kuningatar Silvian käsipuolessa killuu muotitalo Hermésin ruhtinatar Grace Kellyn mukaan nimetty Kelly-laukku, joka kuuluu maailman kalleimpiin käsilaukkuihin. Kyseinen laukku voi maksaa 90 000–3 000 000 kruunua eli jopa reilut 270 000 euroa.

– Totta kai kuningattarella on Kelly-laukku, maksoi se sitten 900 000 tai 1,5 miljoonaa kruunua, pitkän linjan hovitoimittaja Johan T Lindwall sanoo.

Kuningatar Silvia kantoi luksuslaukkuaan, kun kuningaspari osallistui presidentti Sauli Niinistön ja tohtori Haukion kanssa Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhliin.

Silvialla Kelly-laukkuja on kolme kappaletta: valkoinen, ruskea ja musta. Jokaisessa laukussa on jopa Ruotsin hovin tunnus, joka sijaitsee merkin yläpuolella.

– Ei ole kovin montaa ihmistä, joka voi tuunata laukkunsa noin, toimittaja Elsa Westerstad analysoi.

Myös kruununprinsessa Victorialla on Hermés-laukku.

– Olin mukana Göteborgin vierailulla, kun hän näytti sen laukun, Lindwall kertoo.

– Sen jälkeen sitä ei ole nähty siitä syntyneen kritiikin takia. Kruununprinsessa, tuo kansan prinsessa, joka seisoo kansan keskellä, omistaa noin kalliin Kelly-laukun. Se taisi iskeä Victoriaan melko kovaa, Lindwall arvioi.

Kruununprinsessa käytti Hermés-laukkuaan vuonna 2009 edustusmatkalla. Hovitoimittajan mukaan sen jälkeen laukku on pysynyt visusti kaapissa.

Kuningas puolestaan on hulluna hienoihin autoihin. Kun Kaarle Kustaa täytti 74 vuotta, hän osti itselleen lahjaksi BMW:n 1,7 miljoonalla kruunulla. Arvioidaan, että kuninkaalla on autoja jopa 30 miljoonan kruunun edestä – tarkkaa tietoa ei tosin ole.

– Hänen ei tarvitse tehdä selkoa siitä, mitä omistaa. Hän on kuningas, dokumentissa sanotaan.

Se tiedetään, että pääasiassa kuningas omistaa kiinteistöjä ja maata. Omistuksien määrä ja arvo ovat kuitenkin hämärän peitossa, sillä omaisuudesta on vaikea saada tietoa.

– Kaarle Kustaan haluttomuus selittää omistuksistaan ja kumppaneistaan tekee vaikeaksi tutkia mahdollista korruptiota, dokumentissa todetaan.

Kaarle Kustaan BMW:n arvon kerrotaan olevan yli 150 000 euroa.

Omaisuutta, joka käsittää muun muassa satoja asuntoja Tukholman keskustassa, hallitaan kuninkaallisen hallinto-organisaation kautta. Kyse on valtion omaisuudesta, mutta niistä on hankalaa saada tietoa. Asuntoja on vuokrattu muun muassa Kaarle Kustaan sukulaisille, ystäville ja hovin henkilökunnalle. Kriittisten lausuntojen mukaan kuninkaan tarkoituksena on käyttää asuntoja tärkeiden suhteiden luomiseen.

– Jopa kuningas saa olla ystävilleen mukava. Silloinkin olisi tärkeää, että toimet olisivat läpinäkyviä. Kansalaisten on saatava tietää, ketkä saavat näitä erikoisetuuksia, millaisia ovat niistä syntyvät vastapalvelukset, onko kyse lahjonnasta vai jostain muusta, poliitikko Peter Althin sanoo.

Vuonna 2018 Kaarle Kustaa ajeli Ferrari 599 GTB:llään.

TV4:n toimittaja Ulla Danné kiinnostui hovista 1990-luvulla ja alkoi tutkia Kaarle Kustaan varallisuutta ja verosuunnittelua. Danné kertoo Kaarle Kustaan ensin vuokranneen asuntoja omistamastaan kiinteistöstä, sitten myyneen tappiollisesti talon perustamalleen yritykselle, joka taas myi talon eteenpäin.

– Näin ei tarvinnut maksaa veroja. Se oli hyvä kauppa. Kaarle Kustaasta sai vaikutelman viekkaana liikemiehenä, jos kauppaa katsoi vain päällepäin, Danné sanoo.

On arvioitu, että kuninkaan omaisuus voisi olla jopa 10 miljardia kruunua. Kuninkaan ei tarvitse murehtia mahdollisesta työttömyydestä tai asuntolainan lyhennyksistä, mutta hänen todetaan olevan myös melko velvollisuudentuntoinen ja työskentelevän usein kellon ympäri tai enemmänkin.

Dokumentti käsittelee myös kuninkaan epävirallista valtaa, joka kietoutuu yhteen elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa. Kun kruununprinsessa Victoria pukeutuu muotiketju H&M:n mekkoon, se vaikuttaa kansantajuiselta. Taustalta kuitenkin paljastuu, että omistajat ovat kuningasperheen ystäviä.

Hulppeita lahjojakin saa ottaa vastaan ilman, että kyse olisi korruptiosta. Sen todistavat esimerkiksi kuningatar Silvian 50-vuotislahjaksi saama uima-allas ja prinsessa Victorian häämatkan lennot, jotka vihkipari sai lahjaksi perheystäviltä.

Dokumentissa todetaan kuninkaan olevan hyvin myötämielinen talouselämää ja yrityksiä kohtaan. Vastineeksi yritysjohtajat eivät sano poikkipuolista sanaa kuninkaasta julkisuudessa.

– Yksikään yritysjohtaja ei ole sanonut yhtäkään pahaa sanaa hänestä. Talouselämä saanee paljon apua Kaarle Kustaalta, haastateltavat uskovat.

Uutuusdokumentti yrittää selvittää, mikä osa Kaarle Kustaan omaisuudesta on yksityistä ja mikä valtiolle kuuluvaa.

Hienointa onkin, kun ruotsalainen elinkeinoelämän edustaja saa kutsun kuninkaan luo ja hänelle ojennetaan mitali.

– Mitalien jako on ainoa tapa, jolla solmia uskollisuutta ihmisiin. Kaarle Kustaan aloitteesta mitalien määrää on kasvatettu, dokumentissa sanotaan.

Mitalien avulla hovin kuvaillaan harjoittavan vanhaa, maagista ja symbolista valtaansa. Vuonna 1974 lakkautetut ritarikunniamerkit ovat tekemässä paluutaan, mikä voi merkitä askelta kohti konservatiivisempaa yhteiskuntaa.

Kuninkaan kahdet kasvot Discovery+-palvelussa ja keskiviikkoisin TV5 klo 22.00.