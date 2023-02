Bess korjaa harhaluulon tanskalaisesta Danny-kumppanistaan – näin hän kommentoi parin ikäeroa

Bess on seurustellut tanskalaisen Danny Baertelsenin kanssa muutaman vuoden.

Neljällä Emmalla palkittu laulaja Bess on seurustellut tanskalaisen Danny Baertelsenin kanssa kesästä 2020. Pariskunta tapasi missikisayrittäjä Sunneva Sjögrenin häissä.

Laulaja on esitellyt kumppaninsa julkisuudessa, jossa Dannya on usein tituleerattu näyttelijäksi. Nyt Bess kuitenkin selventää, että Dannyn päätyö on itse asiassa yritysmaailmassa.

– Danny on ollut viimeiset kymmenen vuotta myyntikouluttajana. 15 vuotta sitten hän oli myös mukana perustamassa ammattiteatteria, Bess kertoo.

– Mutta toki hän näyttelee edelleen musikaaleissa, mainoksissa ja elokuvissa.

Bess sanoo saaneensa kumppaniltaan hurjasti tukea urallaan. Danny työskentelee Bessin taustajoukoissa ja toimii muun muassa kiertuemanagerina.

Pariskunta asuu Suomessa saman katon alla kahden kissan kanssa. Viimeksi pari edusti yhdessä tammikuussa Emma-gaalassa, jossa kaksikko näytti silmin nähden rakastuneilta.

Bess sai suukon kumppaniltaan Emma-gaalassa.

Bessin mukaan suhteen julkituominen on auttanut siihen, ettei inboxiin kilahda treffipyyntöjä.

– Joskus joku pyytää Instagramissa kahville, mutta ajattelen vain, etteivät he ole lukeneet suhdestatuksestani. Se on ihan fine, hän sanoo.

Laulajan mukaan suhteessa ei ole ollut mustasukkaisuutta. Asiasta on kuulemma käyty keskusteluja.

– Jos toinen olisi sairaalloisen mustasukkainen, emme voisi olla yhdessä. Meillä on vankka luottamus ja paljon rakkautta, joten ei ole syytäkään. Ja hänelläkin on jonoksi asti naisia ja miehiä, Bess naurahtaa.

– Luottamus, kommunikointi ja rakkaus ovat kaikista tärkeintä.

Keskustelupalstoilla on ruodittu parin ikäeroa. Bessiä asian kummastelu ihmetyttää, eikä hän halua numeroida sitä.

– Olen elämäni aikana oppinut, että iällä, sukupuolella, etnisellä taustalla tai ulkoisilla asioilla ei ole loppujen lopuksi yhtään mitään merkitystä. Olemme kaikki vain ihmisiä samoine tarpeineen, Bess linjaa.

– Ja kuka lopulta päättää keneen rakastuu? Nämä ovat näitä elämän mysteereitä, miten meidän johdatetaan toistemme luokse, hän hymyilee.

Bess esiintyi UMK-finaalissa 25. helmikuuta ja esitti uutuussinglensä Lähtee käsistä ensi kertaa livenä. Hänen toinen albuminsa ilmestyy tänä keväänä.