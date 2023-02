Bess ja Samu Haber ottavan kumpikin lavan haltuun omalla show’llaan UMK-finaalissa. Kaksikko kertoo nyt viime vuodesta, joka oli molemmilla elämää mullistava.

Viime vuoden UMK-finaalista alkoi laulaja Bessin tie tähtiin. Hän esitti radiohistoriaa tehneen Ram pam pam -hittinsä ensi kertaa ja nousi viime vuoden eniten Emma-pystejä kahmineeksi artistiksi.

Nyt ympyrä sulkeutuu, kun hän esiintyy uudelleen UMK-finaalissa Turun Logomossa lauantaina 25. helmikuuta.

– Tämä on todella suuri kunnia. On mahtavaa palata samalle lavalle, josta kaikki vuosi sitten alkoi, Bess kuvailee innostuneena.

Haastattelua tehdään levy-yhtiön kokoushuoneessa. Bessin vieressä istuu Samu Haber, joka niin ikään esiintyy tämänvuotisessa UMK-finaalissa. Sunrise Avenuen nokkamiehenä tunnettu tähti debytoi samalla UMK:ssa juontajana.

– Yhtenä aamuna kahvit oli mennä väärään kurkkuun, kun manageriltani oli tullut meiliä, jossa minua kysyttiin UMK:n juontajaksi. Vastasin, että totta hitossa tulen! Haber hymyilee.

Ilta on merkityksellinen molemmille. Kun Bess käy pyörähtämässä lähtötelineissään, palaa myös Haber sinne, mistä hänen soolouransa alkoi. Hän nimittäin esitti ensimmäisen keikkansa sooloartistina Turun Logomossa viime syksynä.

– Viime vuosi oli mullistusten vuosi, kaksikko toteaa yhteistuumin.

Kuluvan vuoden aikana Haber ja Bess ovat ystävystyneet ja seuranneet ihaillen toistensa uraa. Kun Haber kuuli Ram pam pam -kappaleen, hän laittoi laulajalle välittömästi spontaanin viestin Instagramissa.

– Ei tunnettu toisiamme ollenkaan, mutta kuultuani biisin kirjoitin Bessille, että ”sä tulet pesemään kaikki tällä biisillä”. Siitä tuli niin hyvä fiilis, Haber muistelee.

– Istuin silloin autossa ja katsoin puhelintani, että mitä ihmettä! Siis että Samu Haber laittoi minulle viestin, Bess tokaisee vieressä hymähtäen.

Bessin ura otti viime vuonna vauhdikkaan pyrähdyksen. Hän julkaisi perjantaina 10.2. uuden Lähtee käsistä -nimisen sinkun. Hänen toinen albuminsa julkaistaan tänä keväänä.

Bess haaveili pääsevänsä edustamaan Suomea euroviisuissa mutta sijoittui UMK:ssa kolmanneksi. Bess ei jäänyt harmittelemaan asiaa, sillä hän kertoo jo finaaliin pääsyn olleen unelmien täyttymys.

– Minun oli alusta lähtien vaikea suhtautua UMK:hon kisana, sillä halusin vain nauttia päivä kerrallaan ja ottaa kaiken ilon irti. Olin kuin pikkutyttö karkkikaupassa, kun musavideon kuvauksissa oli 40 ihmistä hääräämässä ja kaikki tehtiin isosti, hän sanoo.

Hittibiisi myi kultaa jo ennen UMK-finaalia ja teki Suomen radiohistoriaa, kun se pysyi suomalaisten radioiden soitetuimpana kappaleena peräti 19 viikon ajan. Tammikuussa Bess asteli Emma-gaalasta kotiin neljä pystiä kainalossaan.

– Minulta on kysytty usein viime vuoden mieleenpainuvista hetkistäni. Puhelimessani on 12 526 kuvaa viime vuodelta ja videota ja keikkoja oli noin 80, joten on aivan mahdotonta valita yhtä kohokohtaa. Vuosi oli kaikin puolin onnistunut, siihen kulminoitui vuosien työ, Bess korostaa.

Osa kuitenkin kritisoi sitä, että yhdellä kappaleella pystyi voittamaan neljä Emma-palkintoa.

– Mitäpä siihen voi sanoa. Raati teki päätöksensä, eikä se ole keneltäkään pois. Uskoisin myös, että nämä ihmiset eivät ole seuranneet uraani tältä seitsemän vuoden ajalta. On hyvä muistaa olla kunnioittava.

Bessin mukaan hänen tekemisensä ydin on rakkaus musiikkia kohtaan, eikä hän siksi koe paineita siitä, menestyvätkö tulevat kappaleet yhtä hyvin.

Hänen ensimmäistä hittiään, vuonna 2017 julkaistua Tempoa, on kuunneltu yli 10 miljoonaa kertaa.

– Viime vuonna läpimurto tapahtui nopeasti, mutta sitä ennen työstimme tiimini kanssa artistiprojektiani jo seitsemän vuoden ajan.

Vauhtia on riittänyt myös Haberin elämässä. Sunrise Avenue nousi lavalle viimeisen kerran Saksassa viime syyskuussa, ja vain 11 päivää myöhemmin Haber veti ensimmäisen soolokeikkansa Turun Logomossa.

– Logomon takahuoneessa myin itselleni ajatuksen, että tämähän on vain Suomi. Juuri ennen keikan alkua panikoin, että minähän olen aivan pihalla näistä biiseistä. Lopulta oli ihanaa kävellä lavalle, kun joka paikka tuntui tärisevän, hän kertaa.

UMK-väliaikashow’n jälkeen Haber starttaa soolokiertueen. Ensimmäinen konsertti on Helsingin jäähallissa 18. maaliskuuta.

– Tämä on juuri sitä, mitä haluan nyt tehdä, hän painottaa.

Haber halusi kääntää uuden sivun ja sanoi hyvästi Hollywoodin kukkuloille ja kansainvälisille areenoille. Hän kertoo nauttivansa siitä, kun voi ajaa omalla moottoripyörällään keikoille ja päästä yöksi kotiin.

Aikaa on enemmän parisuhteelle ja läheisille.

– Olin parhaimmillaan yli 300 päivää vuodesta ulkomailla, joten kyllä kotonakin ollaan nyt ihan mielissään.

Haber tiedostaa, että Sunrise Avenuen lopettaminen tarkoitti myös menestyksekkään bisneksen päättymistä.

– Vielä menee lähimaksu läpi kahvia hakiessa, hän vitsailee ja vakavoituu:

– Olen kiitollinen, että tuosta 20 vuoden hankkeesta jäi vähän taskuunkin. Tietysti jos esiintyy Seinäjoen rytmikorjaamolla jää vähemmän käteen kuin keikasta Saksan stadionilla. Mutta jos siitä olisi kyse, en olisi tehnyt tätä päätöstä. En mieti tätä rahan kautta, hän linjaa.

Muusikko keskittyy liekki silmissään sooloprojektiinsa, eikä hän ole miettinyt yhtyeen paluuta tulevaisuudessa.

– Se on sama kuin kysyisi eronneelta pariskunnalta, haluavatko he vielä palata yhteen. Meillä oli upeat jäähyväiset ja nyt oli uuden aika. Jos sydän joskus bändin palaamiselle roihahtaa ja löydämme uuden yhteisen unelman, niin kuka tietää. Mutta olisin tosi yllättynyt, hän pohtii.

– Juontaminen ei ehkä ole suurin intohimoni, mutta jos jossain sitä teen, en keksi parempaa paikkaa kuin UMK, Samu Haber linjaa.

Haber on aina luottanut omaan visioonsa. Näin kävi myös UMK- juontopestiin valmistautuessa, kun hänelle lähetettiin näytille finaalissa esitettävä puhe. Jokin siinä ei tuntunut omalta.

– Otin läppärin syliini ja mietin, mitä itse haluaisin sanoa. Ihan pokkana kirjoitin sen kokonaan uusiksi, otin syvään henkeä ja painoin lähetä-nappia. Ei mennyt aikaakaan, kun meiliin kilahti isoin kirjaimin: ”hiton kova!”.

Uusi aluevaltaus jännittää, mutta Haberin mieli on hyvällä tapaa latautunut sekä levollinen. Hän pääsee myös kokemaan ensimmäistä kertaa asunvaihdot, joita on peräti viisi.

Haber sekä Bess ovat yhtä mieltä siitä, että tänä vuonna artistien taso on huima.

– Kaikki finalistit ovat aivan törkeän kovia, ja kisassa on ehkä kovin taso koskaan, Haber hymähtää.

– Nyt on oikeasti Suomi-neito ongelmissa, kun vain yksi pitäisi valita, Bess jatkaa.

Viime vuonna Samu Haber seurasi Cyan Kicks UMK-taivalta lähietäisyydeltä, sillä hän on osakkaana yhtyeen manageritoimistossa.

Haberin ja Bessin omat viisumuistot ulottuvat lapsuuteen. Haber tunnustaa, että euroviisuista hänellä tulee ensimmäisenä mieleen häpeä.

– Lapsuudessa se oli aina vähän kamalaa. Asuin Espanjassa, jossa seurasimme vierestä espanjalaisten pärjäämistä. Se oli aina sellaista häpeään valmistautumista, että kunhan ei menisi Suomella aivan kamalan huonosti, Haber muistelee huvittuneena.

Sitten koitti vuosi 2006. Haber istui silloisen tyttöystävänsä kanssa 30-neliöisessä yksiössään Helsingin Huopalahdessa, kun hän oli ”taas valmis häpeämään”. Tällä kertaa tapahtuikin jotakin odottamatonta.

– Se oli se hetki, kun Kreikka ilmoitti ”12 points to the lovely Monsters” ja Lordi julistettiin voittajaksi. Tuli tunne, että kirous on voitettu.

Sittemmin Haberin innostus viisuihin kasvoi, ja hän on käynyt katsomassa viisuja paikan päällä Tukholmassa ja Israelissa.

Bessin kotona puolestaan oli aina valmistauduttu viisuiltaan. Hänen äitinsä on intohimoinen viisufani, jonka kotoa löytyy kymmenittäin dvd-tallenteita.

– Olen katsonut tallenteita useaan kertaan. Kaikkien aikojen suosikkiviisukappaleeni on 1977 voittaja L'oiseau et l'enfant, Bess mainitsee.

Haber kuunteli finalistien kappaleet ensi kertaa ollessaan lomalla Indonesiassa. Hän pisti biisit soimaan korviin ja lähti ajelemaan moottoripyörällä Balin viidakkomaisemissa.

Suomessa UMK:n suosio on kasvanut valtavasti. Artistikaksikko näkee, että uusi sukupolvi on löytänyt UMK:n ja viisuhuuman.

– On hyvä, että nykyään Suomessa on vain yksi finaali, johon säästetään kaikki paukut. Täytyy sanoa, että UMK:n tuotanto on todellakin kansainvälisen tason hommaa, Haber arvioi.

– UMK:ssa aistii yhteisöllisyyden ja rakkauden musiikkia kohtaan. Energia on käsinkosketeltavaa, hän jatkaa.

Finaalissa Bess esittää 10.2. julkaistun uuden singlensä Lähtee käsistä ensi kertaa. Laulaja vihjaa, että hänen esityksestään tulee vauhdikas ja hurja. Haber puolestaan lupaa omassa esiintymisessään ”vetää lavalla kunnolla ranttaliksi”.

– Tästä tulee juhlien juhla ja epäilemättä mahtava show kokonaisuudessaan! Bess summaa.

UMK:n finaali Turun Logomosta katsottavissa kello 21 Yle TV1:llä ja Yle Areenassa.

