Maria Veitola täyttää 50 – näin hänen tyylinsä on muuttunut

Veitola Masked Singer -sarjan toisella tuotantokaudella. Hän on toiminut sarjan panelistina sen alusta saakka. Juontajan yllä on nähty muun muassa voileipäasu, pallomeren palloja, lelukäärme ja sirkusteltta. Mitä pidemmälle ohjelma on edennyt, sen mielenkiintoisempiin asuihin Veitola on pukeutunut.