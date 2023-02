Maria Veitola on käynyt läpi vaikeita aikoja, jolloin elämä tuntui ylivoimaiselta. Pahimpina hetkinä hän toivoi sairastuvansa tai joutuvansa onnettomuuteen.

Helmikuun alussa Maria Veitola istui Jeepissä Amboselin kansallispuistossa Keniassa. Savannin ylle laskeva aurinko värjäsi maiseman vaaleanpunaiseksi. Veitola katseli ikkunasta kirahveja, seeproja, leijonia ja virtahepoja. Hetki oli maaginen.

Kotiin palasi levännyt, viimeksi kolmetoista vuotta sitten yksin matkustanut toimittaja.

– Reissu muistutti, mitä on olla vain minä ilman toisten toiveita, haluja ja tarpeita. Kuka olen, ja mitä haluan silloin. Pääsin jälleen kiinni ydinminääni, Veitola sanoo.

Viisikymmentä vuotta täyttävä Veitola suhtautuu merkkipäiväänsä iloisesti. On liikuttavaa tajuta olevansa edelleen sama ihminen kuin aiemmin, innostunut ja innoissaan ympäröivästä.

– Nuorempana viisikymppisyys tuntui tietenkin täysin käsittämättömältä. Ja nyt olen tässä. Pateettisuuden uhalla kiitän myös siitä, että olen terve ja elossa.

Elämässä on ollut aikoja, kun Veitola toivoi toisin.

– Haaveilin, että sairastun tai joudun onnettomuuteen, koska eläminen tuntui niin hirveältä ja raskaalta. Siksi se, että saan kaiken tämän jälkeen vanheta, tekee kiitolliseksi.

Maria Veitola tuntee nyt elävänsä elämänsä paras aikaa.

Herkkä ja tunteva Veitola on ollut aina. Ehkä juuri siksi aallonpohjat tuntuivat esimerkiksi anoreksiaan sairastumisen tai kroonistuneen migreenin takia loputtomilta jaksoilta, jolloin Veitola ajatteli, että ei selviä. Elämä todisti toisin.

– Ajan kanssa opin, että kaikki muuttuu koko ajan. Se on lohdullista. Hyvät tapahtumat seuraavat huonoja ja huonot hyviä. Karmeimmatkin olot voivat väistyä.

Oivallus oli mielenterveyden kannalta merkittävä. Aiemmin näkemys ja luottamus tulevaan puuttuivat.

– Siksi toivon, että voin olemuksellani muistuttaa, että elämä voi muuttua myös todella hyväksi, vaikka nyt ajattelisi, että edessä ei ole mitään.

Tällä hetkellä Veitola kokee elävänsä elämänsä parasta aikaa. Hän asuu Helsingissä puolisonsa ja pian yksitoistavuotiaan lapsensa kanssa. Hän tekee rakastamaansa työtä ja puhuu sosiaalisessa mediassa tärkeiksi kokemistaan teemoista, kuten mielenterveydestä ja yksinäisyydestä.

– Se tuo valtavasti itsevarmuutta, kun on selvinnyt tänne saakka. Toivon, että viisikymppisten tai vanhempien naisten potentiaalia ei unohdeta millään alalla.

Nuorena ja vasta mediamaailmaan tulleena tilanne oli toinen.

– Jouduin ottamaan vastaan hirveää paskaa ja sietämään kaikenlaista. Kuulin lukuisia kertoja, kuinka paikalleni on tulijoita, jos ei kelpaa, en halua tai on hankalaa.

Maria Veitolalla on vielä myös ammatillisia haavieta. – En ole jäämässä taustalle, hän sanoo.

Enää pelko ei ole läsnä, jos Veitola sanoo, että ei suostu ehtoihin, palkkaan tai haastattelemaan henkilöä, joka polkee muita. Työt jatkuvat silti. Toimittajan ammatissa ikä on vain plussaa.

– On merkityksellistä saada elää arvojensa mukaisesti. Yhdenvertaisuus, jossa kaikilla on samat säännöt, oikeudet ja velvollisuudet, on tärkeää.

Veitolan on ollut välillä vaikea käsitellä sitä, että hänkin tekee virheitä. Kunnianhimoinen tekijä vaatii itseltään, työkavereiltaan ja läheisiltään paljon. Armollisuuden opetteleminen on ollut välttämätöntä.

– Olemme kaikki keskeneräisiä ja toimimme aina sen hetkisen osaamisemme ja taitojemme mukaan. Kaikki mokaavat joskus.

Usein Veitola huomaa ajattelevansa, miten hän, pieni Maria Itä-Suomesta, on tässä. Sitkeys ja halu kehittyä veivät eteenpäin. Paljon on vielä nähtävää.

– Haaveilen Suomen suurimmasta podcastista, dokumentaristin työn jatkamisesta, yökyläilyistä ja talk show'sta. Aika näyttää, mihin päädyn. En ole jäämässä taustalle.