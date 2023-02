Kylie Jenner täräytti suorat sanat siskoistaan – yksi perheenjäsenistä on ylitse muiden

Kylie Jennerillä on suosikkisisko.

Tosi-tv-tähti ja meikkimoguli Kylie Jenner, 25, avautuu perheestään Italian Vanity Fair -lehdessä. Jenner kuvailee, että hänellä on suosikkisisarus, joka tosin saattaa vaihdella toisinaan. Juuri nyt Jennerin lempisisko on Kim Kardashian.

– Se vaihtelee, juuri nyt suosikkini on Kim, hän paljastaa.

Jennerin mukaan hänestä on tullut viime aikoina entistä läheisempi siskonsa kanssa. Hänen mukaansa heillä on myös paljon yhteistä.

– Kim on muuttunut paljon viime aikoina. Meillä on yhteys, hän on aina se sisko, jolle soitan ensimmäisenä, jos tarvitsen jotakin. Olemme käyneet läpi samanlaisia asioita, Jenner sanoo ja vaikuttaa viittaava siskonsa ja Kanye Westin avioeroon. Jenner puolestaan erosi hiljattain lastensa isästä Travis Scottista.

Kim on Kylien lempisisko.

Vanity Fairin haastattelussa Jenneriltä kysytään myös, kenen perheenjäsenen kanssa hänellä on vähiten yhteistä.

– Kendall, ehdottomasti, Jenner nimesi isosiskonsa Kendall Jennerin.

Kylien mukaan hänellä ja Kendallilla ei ole kovinkaan paljon yhteistä, mutta se ei haittaa.

Kylie Jenner kuitenkin sanoo, että kaikki siskot ovat hänelle rakkaita.

– Khloé on opettanut minulle hellyyttä ja anteeksiantoa, Kendall ystävyyden merkitystä ja ehdotonta rakkautta, Kourtney on opettanut kuinka tärkeää terveys on ja ettei tarvitse olla pinnallinen, Kim on opettanut voimaa ja kuinka pystyy mihin vaan. Kim on todella vahva ja sinnikäs.

Kardashianit ovat aikaisemmin paljastaneet somessa viestittelevänsä toisilleen ahkerasti. Heillä on perheryhmä, jossa he jakavat kuulumisiaan.

Kim Kardashian julkaisi tammikuussa kuvakaappauksen perhechatistaan johon kuuluvat äiti Kris Jenner, siskot Kendall, Kylie, Khloé ja Kourtney, sekä veli Rob Kardashian. Tuolloin fanit panivat merkille, että Kendallin ja Kylien isä Caitlyn Jenneriä ei kuulunut perheryhmään.

Caitlyn Jenner ja Kris erosivat vuonna 2015. Pariskunta avioitui vuonna 1991. Jennerin välit osaan perheestä ovat olleet hankalat sen jälkeen, mutta ainakin tyttäriinsä Kylieen ja Kendalliin hänen tiedetään pitävän yhteyttä.

Kardashianien punaisen maton tyyliä vuodelta 2011. Kuvassa Kylie (vas.), Khloé, Kim, Kourtney ja Kendall.

Kardashianit ovat puhuneet ryhmäkeskusteluistaan aiemminkin. Vuonna 2018 Kendall kertoi Jimmy Fallonin isännöimässä The Tonight Show’ssa keskustelleensa kahden siskonsa, Khloén ja Kourtneyn, kanssa toisesta perheenjäsenestä kolmenkeskisessä ryhmässä.

– Silloin tajusin: ”Voi luoja, onko teillä ryhmäkeskustelu minustakin?!” Ja he sanoivat: ”Kendall, sinä et tee kirjaimellisesti mitään väärää. Emme puhu sinusta”, Kendall kertoi.

Vuonna 2019 Kim kertoi, että hänellä on myös ryhmäkeskustelu nimeltä ”lifers”. Ryhmään kuuluvat ainakin Kourtney, Kylie ja Khloé.