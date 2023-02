Main ContentPlaceholder

Viihde

Suurin pudottaja -valmentaja Jillian Michaels varoittaa ihmisiä kohutusta Ozempic-laihdutuslääkkeestä

– Jos lopetat lääkkeen, palaat vuodessa nollapisteeseen. Et ole oppinut mitään. Et ole kerryttänyt fyysistä voimaa tai kestävyyttä. Et ole oppinut syömään terveellisesti, Michaels paaluttaa.