Katie Pricen 15-vuotias Princess-tytär kommentoi pysäyttävästi äitinsä loputtomia kauneusleikkauksia

– Sinä olit luonnollisen kaunis, Princess-tytär päivittelee.

Seurapiirihahmo Katie Price kävi hiljattain suurennuttamassa rintojaan jo kuudennentoista kerran.

Hänen 15-vuotias tyttärensä Princess Andre ei aio seurata samaa polkua, kertoo Daily Mail.

44-vuotias äiti ja tytär kävivät yhdessä kasvohoidossa Pricen nimikkosarjassa Katie Price’s Mucky Mansion. Kosmetologin vastaanotolla kaksikko keskusteli siitä itsestään, eli oman kehon kirurgisesta ehostuksesta.

– Haluaisitko koskaan laittauttaa huuliasi, äiti kysyi.

Ei, tytär vastasi.

– Tiedän, miten monissa leikkauksissa sinä olet ollut. Miten sinä pystyt edes liikkumaan? Ihoasi on venytetty niin paljon, hän taivasteli.

Äiti ei tästä häkeltynyt. Siitäkin huolimatta, että monet operaatiot ovat saattaneet hänet liki hengenvaaraan ja aiheuttanut läheisille verenpaineen nousua, on lisää leikkauksia ehdottomasti tulossa, hän puhkui.

– Kun olen yhdeksänkymppinen, lienen jo läpinäkyvä. Kaikki verisuoneni tulevat näkyviin, hän vitsaili groteskisti.

Mitäpä siihen voi tytär sanoa.

– Se on sinun kehosi ja sinun valintasi. Ei plastiikkakirurgia ole minulle ongelma, hän myönteli.

Silti hän muistutti, että jotkut ihmiset ovat luonnollisen kauniita, eivätkä he tarvitse kauneusleikkauksia.

– Sinä olit luonnollisen kaunis, Princess painotti.

Katie Price perusti hiljattain myös oman OnlyFans-tilin.

Daily Mail muistuttaa, että Princess on myös aiemmin kavahtanut äitinsä operaatioita.

Häntä ovat pelottaneet muun muassa epäonnistumiset. Niitäkin on Pricelle sattunut.

– Princess on sanonut, ettei koskaan ryhdy leikkauksiin, koska hän on nähnyt, mitä kaikkea minä olen kokenut, Daily Mail kertoo Pricen sanoneen.

Price on rypenyt viime vuosina sekavissa otsikoissa. Alkuvuodesta 2022 hänet muun muassa pidätettiin, sillä hänen epäiltiin rikkoneen hänelle tuomittua lähestymiskieltoa. Kohutähden epäiltiin ottaneen yhteyttä ex-puolisonsa Kieran Haylerin kihlattuun vastoin oikeuden määräystä. Pricen epäiltiin jopa uhkailleen kihlattua.

Price on joutunut useita muitekin kertoja ongelmiin poliisin kanssa viime aikoina. Hän on ajautunut myös pahoihin talousvaikeuksiin ja valtaviin velkoihin. Vuonna 2019 hänen todettiin olevan vararikossa ja hänen velkansa olivat yli neljä miljoonaa euroa.

Myös Pricen suhde-elämä on ollut myrskyisää. Hän on ollut naimisissa kolmesti ja liitoissa on syntynyt viisi lasta. Princess-tytär on kahdesta tyttärestä vanhempi ja järjestyksessään Pricen kolmas lapsi.

Katie Price nousi julkisuuteen Jordan-nimisenä glamourmallina 1990-luvun jälkipuolella. Mallintöiden ja tosi-tv-tähteyden lisäksi hän on kunnostautunut myös levylaulajana ja julkaissut kymmeniä kirjoja. Niistä kuusi on muistelmateoksia, yksitoista romaaneja ja loput lastenkirjoja.

Pricen 14 ensimmäistä kirjaa olivat haamukirjoittaja Rebecca Farnworthin kynästä. Hän kuoli vuonna 2014.