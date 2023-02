David Beckhamin Cruz-poika täytti 18 vuotta – juhlakalun ranteessa komeili henkilöauton hintainen kello

Rolex Submariner Date -luksuskellon hinnalla saisi lähes kaksi markkinoiden halvinta sähköautoa tai kohtuullisen asunnon Suomesta.

Tukka on piilossa lippiksen alla, mutta kello näkyy.

Näin voi sanoa jalkapallotähti David Beckhamin ja ex-spaissari Victoria Beckhamin 18 vuotta täyttäneen pojan Cruz Beckhamin tuoreesta Instagram-päivityksestä.

Päivänsankari juhlisti maanantaista merkkipäiväänsä isänsä ja 20-vuotiaan veljensä Romeo Beckhamin kanssa peribrittiläiseen tapaan nauttimalla olutta. Kun ihan laillisesti sai.

Seuraajien – ja median – huomio kiinnittyi kuitenkin täysi-ikäisen ranteessa komeilevaan kelloon.

Cruzin kädessä komeilee tyyriimmänpuoleinen aikarauta, kertoo Daily Mail.

Kyseinen Rolex Submariner Date -mallinen luksuskello kustantaa brändin omassa kaupassa vaivaiset 32 900 puntaa, eli reilut 37 400 euroa.

Se esimerkiksi maksaa reilusti enemmän kuin markkinoiden halvin sähköauto, 22 tonnin arvoinen Dacia Spring. 37 tuhannella saisi ostettua myös kohtuullisen omistus- tai sijoitusasunnon kaupunkiyksiöstä maaseutuomakotitaloon melkeinpä mistä tahansa Suomea.

Daily Mail kertoo myös, että kyseinen kultakello on oikeastaan sijoitus. Saman viisaritaulun vanhemmat vuosimallit liikkuvat jo liki 50 tuhannen punnan hinnoissa.

Vedenkestävä kello on alun perin suunniteltu sukeltajille. Cruz Beckham tunnetaan kuitenkin laulajana.

Myös ylpeät vanhemmat esittelivät poikansa musiikillisia lahjoja syntymäpäivää juhlistavassa Instagram-päivityksessään. Montaasin taustalla toi Beyoncén kappale Love on Top.

– Olemme niin ylpeitä siitä millainen mahtava nuori mies sinusta on tullut, Victoria kehuu.

Kyseessä ei myöskään ole supertähtiparin nuorimman pojan ensimmäinen Rolex.

16-vuotislahjakseen Cruz sai niin ikään Submarinerin, joskin hieman vaatimattomammin vain hopeisen. Daily Mailin mukaan sille tuli hinnaksi vaivaiset 9 100 puntaa eli reilut 10 000 euroa.

17-vuotispäivänsä jälkimainingeissa Cruz-pojalle taasen junailtiin levytyssopimus Tap Music -merkille. Puljun talliin ovat kuuluneet muun muassa supertähdet Dua Lipa, Ellie Goulding ja Lana Del Rey.

Toistaiseksi Cruz Beckham on julkaissut yhden kappaleen nimeltä If Everyday Was Christmas. Se on ilmestynyt jo vuonna 2016, eli poppari-Cruzin uusi tuleminen antaa vielä odottaa itseään.

Kaikki Beckhamit vanhinta Brooklyn-poikaa lukuun ottamatta pelmahtivat elokuussa floridalaisen Gekko-ravintolan avajaisiin. Vasemmalta oikealle: Victoria, Romeo, David, Harper ja Cruz.

David ja Victoria Beckhamilla on yhteensä neljä lasta: kolme poikaa ja yksi tytär. 18-vuotiaalla Cruzilla ja 20-vuotiaalla Romeolla on myös 23-vuotias, Brooklyn-niminen isoveli. Perheen nuorimmainen on 11-vuotias Harper.

Romeo on jalkapalloilija, joka on pelannut pari kautta floridalaisen Fort Lauderdalen joukkueessa, joka tunnetaan nykyään nimellä Inter Miami CF II. Tällä hetkellä hän on kuitenkin lainassa Britanniassa valioliigaseura Brentfordin reservijoukkueessa.

Brooklyn-veli on taasen kokeillut siipiään niin mallina, valokuvaajana kuin kokkina. Jälkimmäisin urakokeilu on tosin herättänyt internetissä lähinnä huvittuneisuutta ja ärtymystä, sillä miehen ruuanlaittotaitoja ei ole pidetty järin kaksisina.