Tosi-tv-tähti Mama Junen liukkaat liikkeet huolestuttavat faneja – ihkauudella aviomiehellä hämyinen menneisyys

Mama June Shannonin suhde on edennyt vauhdilla.

Tosi-tv-tähti June ”Mama June” Shannon sanoi ”tahdon” ja meni naimisiin Floridassa, kertoo People. Shannon ja hänen puolisonsa Justin Stroud vihittiin jo viime keväänä Georgiassa, mutta nyt pari juhli häitään perheen parissa.

Mama Junen, 43, ja Stroudin suhde on edennyt vauhdilla, sillä pari kihlautui vain parin kuukauden tapailun jälkeen. Hääkellot kilkattivat noin kuusi kuukautta ensitapaamisen jälkeen.

Tosi-tv-tähden lapset Alana "Honey Boo Boo" Thompson, Lauryn "Pumpkin" Efird, Jessica "Chubbs" Shannon ja Anna "Chickadee" Cardwell osallistuivat hääjuhlaan.

Morsian pukeutui valkoiseen hääpukuun, jonka katseenvangitsija oli kirjailtu ja läpikuultava dekoltee.

– Tämä oli ensimmäinen kerta kun koko perhe oli koolla sitten vuoden 2014. Oli todella erityistä mennä naimisiin paikassa, josta minulla ja perheelläni on monia muistoja, Mama June sanoo Peoplelle.

Tosi-tv-tähti sanoo parin halunneen järjestää pienimuotoiset häät, johon kutsutaan vain heidän läheisensä.

– Neljä tytärtäni saattoi minut alttarille ja Justin käveli alttarille äitinsä kanssa.

People kertoo, että ensimmäisen tanssinsa hääparina pari tanssi Ed Sheeranin Thinking Out Loud -kappaleen tahtiin.

Mama Junen välit lapsiinsa ovat olleet viime vuosina hyvin mutkikkaat. Amerikkalaislehdet ovat uutisoineet hänen lastensa katkaisseen välit äitiinsä, kun hän ryhtyi tapailemaan seksuaalirikoksista tuomittua miestä. Sen jälkeen Mama June puhui avoimesti huumeriippuvuudestaan ja siitä, että hän menetti nuorimman lapsensa Alanan huoltajuuden.

Nyt Mama June Shannon vaikuttaa kuitenkin saaneen elämänsä takaisin raiteilleen.

Parin häät nähdään Peoplen mukaan myös Mama June: FamilyCrisis -ohjelmassa toukokuussa.

Mama June kuvattuna tyttärensä Honey Boo Boon kanssa 2018. Mama June oli tuolloin laihduttanut huikeat 135 kiloa.

The Sun -lehti kertoo, että Mama Junen uudella rakkaalla Justin Stroudilla on pitkä rikosrekisteri.

Lehti kertoo Stroudilla olevan useita huumausainetuomioita, hänet on tuomittu murtovarkaudesta ja hän on rikkonut ehdonalaistaan. Häneltä karhutaan myös maksamattomia elatusmaksuja.

Mama Junen fanit ovat olleet huolissaan siitä, että tv-tähti on jälleen löytänyt rinnalleen miehen, jolla on rikosrekisteri. Ihmetystä faneissa on herättänyt myös se, että Stroud on esitellyt sosiaalisessa mediassa kalliita kellojaan ja uusia tatuointejaan, vaikka hän omien sanojensa mukaan on varaton. Fanit epäilevätkin, että Mama June elättää miestä.

– Olet näköjään ostanut miehellesi uudet hampaat, Mama Junen Instagramissa kommentoidaan.

– Nyt jo naimisiin? Hädintuskin tunnet miestä! Keskittyisit korjaamaan välit lapsiisi! fanit puhisevat.

– Onnea, toivottavasti suhteenne kestää.

Mama June kuvattuna 2013.

Mama June Shannon perheineen ponnahti tv-tähdiksi vuonna 2012 Täältä tulee Honey Boo Boo -sarjasta, ja ohjelman jälkeen Mama June on tahkonnut sievoisen omaisuuden tv-esiintymisillään. Omaisuus on kuitenkin huvennut, ja tähti kertoi vuonna 2021 Access Hollywoodille törsänneensä rahansa huumeisiin.

– Käytin liki miljoona dollaria huumeisiin vuoden aikana, hän sanoi.

Hän kuvaili rahan käytön olleen täysin holtitonta ja maksaneen diilerilleen kymmeniä tuhansia dollareita. Mama Junen mukaan käänteentekevä hetki oli se, kun hänet pidätettiin. Hän joutui valitsemaan, että jatkaisiko sekoilua vai menisikö hän vieroitushoitoon.

– Kun menin vieroitushoitoon, niin minulla oli rahaa alle kaksi dollaria. Kun pääsin vieroituksesta, niin olin täysin varaton, Mama June sanoi Access Hollywoodille.

