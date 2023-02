Vain 4% löytää kuvasta kaikki virheet – testaa itsesi

15 kuvan tarkkuustestissä seikkaillaan tällä kertaa meren alla.

IS:n suositut etsi ero -testit ovat askarruttaneet visailijoita jo yli viiden vuoden ajan. Viimeisimmästä, ruoka-aiheisesta testistä sai täydet pisteet alle 2 prosenttia vastaajista.

Tällä kertaa testi on vähän helpompi. Visassa näytetään tuttuun tapaan neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvaryhmiä on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama lämmittelykysymys, mutta sen jälkeen taso muuttuu erittäin vaikeaksi.

Silti IS:n testiryhmästä alle 4 prosenttia sai kaikki kuvat oikein. Iso osa kisaajista luovutti kesken – onko sinulla tarpeeksi hermoja ja tarkkuutta kaikkien 15 kuvan ratkaisemiseen?

Testiin pääset alta. Jos testi ei näy, voit pelata sen tästä linkistä.

