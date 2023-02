Main ContentPlaceholder

Viihde

Blind Channelin Niko paljastaa: Joutui poistamaan suositun nuorisosovelluksen kännykästään – ”Se voi olla vaarallistakin”

Euroopan kiertueelleen lähtevä Blind Channel heitti kuuden biisin harjoituskeikan kouralliselle yleisöä legendaarisella Tavastialla. IS jututti bändin nokkamiehiä Niko Moilasta ja Joel Hokkaa keikan jälkeen. Bändi soitti Tavastialla myös perjantaina julkaistavan Flatline-biisin ensimmäistä kertaa, ja veto oli jännittänyt koko yhtyettä. Kappaleeseen kuuluu olennaisena osana tanssikoreografia, jota jo nyt toistetaan etenkin TikTokissa. Bändi on tunnettu vahvasta somepreesensistään, mutta Niko paljasti haastattelussa, että yksi somesovellus on saanut lähteä hänen puhelimestaan.

