Portion Boysin JaloTiinan kiusaamiskohussa uusi käänne – laulaja kertoo kohdanneensa yhden piinaajistaan

Tiina ”JaloTiina” Forsby kertoo HitMixin Heräämö-ohjelmassa käyneensä keskustelun nettikiusaajansa kanssa.

Portion Boysin lisääntyneen suosion varjopuolena on ollut Tiina ”JaloTiina” Forsbyhyn kohdistunut ikävän somekiusaaminen.

Uuden musiikin kilpailussa Samaa taivasta katsotaan -kappaleellaan mittelevä Portion Boys vieraili radiokanava HitMixin Heräämö-ohjelmassa tänään tiistaina 21. helmikuuta.

Hilpeää ja elämänmakuista bilepoppia esittävän yhtyeen alkuvuotta on varjostanut sen naisjäseneen Tiina ”JaloTiina” Forsbyhyn kohdistunut raju nettikiusaaminen.

Heräämön haastattelussa hän paljasti olleensa myös yhteydessä ainakin yhteen kiusaajaansa.

– Olen miettinyt, että voiko ihminen, jota en tunne, ärsyyntyä minusta niin paljon, että hän on kirjoittanut tuonne aivan järkyttäviä asioita, Forsby kertoo.

Forsby kertoo kirjoittelijan muun muassa halunneen, ”että lakkaisin hengittämästä, ja että mun kuolemasta tehtäisiin ihan yleinen juhlapäivä”.

Ensimmäisenä Forsby lähti kysymään kiusaajaltaan, onko tällä kaikki hyvin.

– Hän vastasi, että me ei tunneta, anna asian olla.

Forsby arvelee, että kiusaaja säikähti yllättävää yhteydenottoa – sitä, että tämän henkilöllisyys saatiin selville.

Hän jatkoi silti yhteydenpitoa.

– Halusin saada vastauksia. Mua on mietityttänyt, mikä tällaisen aiheuttaa ja mikä tällaiseen on johtanut. Että olenko minä jotenkin henkilökohtaisesti ärsyttänyt tai tehnyt jotain väärää?

Kiusaaja vastasi, että hänen mukaansa Forsby on ulkonäöllään saanut ”hyödykkeitä”.

– Myös minun positiivisuuteni on siinä sitten myöskin ärsyttänyt, Forsby summaa lakonisesti.

Portion Boys on perustettu vuonna 2010. Sen musiikkia on suoratoistettu eri palveluissa päälle toista sataa miljoonaa kertaa.

Lopulta hittiartistin vihaajan taustalta paljastui varsin perinteinen tarina.

Forsby oivalsi, että kyseessä oli ilmeisen huonosti voiva, tavalla tai toisella yhteiskunnasta syrjään ajautunut yksilö. Sellainen, jolle ilkeyksien huutelu on ennen kaikkea oman hädän epätoivoista purkua bittiavaruuden kohisevaan informaatiovirtaan.

– Mä en toivo tälle ihmiselle mitään huonoa. Mulla tuli ihan älytön sääli ja sympatia. Voi että kun mä voisin ottaa sen pahan olon pois, Forsby miettii.

Yhteiskunnallisen pahoinvoinnin suremisen ohella Forsby kertoo halunneensa puhua asiasta julkisesti, koska muuten ”tää jatkuu ja jatkuu”.

– En halua, että ihmiset luulee, että ne voi heittää ihan mitä vaan, eikä joudu siitä koskaan tilille, hän linjaa.

Portion Boys on pitkin talvea tuonut ottanut näkyvästi kantaa naisjäseneensä kohdistuvaa sometörkyä vastaan. Forsby on muun muassa jakanut saamiaan ilkeitä kommentteja omalla Instagram-tilillään.

Naisvihamielisissä kommenteissa on toistuvasti kyseenalaistettu Forsbyn rooli yhtyeessä.

”JaloTiinalla on tärkeä funktio: Tyydyttää bändin miehet”, ”Ihanaa olla horo-Tiina”, ja sitä rataa.

– Ja totta kai myös kaikki muukin minussa on ollu melko julman arvostelun kohteena, ulkonäkö, persoona, aitous ja jopa puheääni, Forsby jatkoi taannoisessa päivityksessään.

Niinpä Forsby päätyi tekemään häneen kohdistuneesta huutelusta rikosilmoituksen.

– Todellakin teen rikosilmoituksen kaikista herjaavista kommenteista, ja sen jälkeen kun saan selville teidän henkilöllisyyden, tulen julkaisemaan ne myös täällä. Reilumpaa niin, että öyhötetään ihan oikealla naamalla, hän ilmoitti tammikuun lopulla Instagram-tarinoissaan.

Hän kertoi, ettei ryhtynyt toimiin vain itsensä vaan myös monien muiden samankaltaista kohtelua saavien puolesta.

– Rikos on rikos ja sen tekijät vastaavat teoistaan aina.Poliisi just selvensi: myös saman nimimerkin takaa tuleva jatkuva pienempikin halventaminen on jo rikos, vainoamista. Eli jatkakaa ja lyökää. Mä isken kyllä takaisin juuri sillä tavalla, mikä nöyryyttää teitä eniten, hän latasi.

