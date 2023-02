Uskonto sai Tinon, 23, kieltämään todellisen seksuaalisuutensa vuosien ajan – sitten hän heräsi toisen kerran

The Voice of Finlandiin osallistuva Tino Portnoj kertoo kamppailleensa seksuaalisuutensa ja uskonnollisen yhteisön sääntöjen välillä vuosia.

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään mukana kilpailija, jonka polku esiintymislavalle oli kaikkea muuta paitsi tasainen.

23-vuotias Tino Portnoj varttui uskonnollisessa perheessä, mutta kuitenkin suhteellisen maltillisessa sellaisessa. Varhaisina teinivuosinaan turkulainen alkoi hiljalleen havahtua havahtua identiteettiinsä. Portnoj huomasi olevansa homoseksuaali.

Tämän identiteetin ja Portnojin uskon ristiriita johti suureen tuskaan. Tämä kärsimys kulminoitui siihen, että hän koki eräänlaisen hengellisen heräämisen vuoden 2017 vappuna.

Portnoj päätti tuon kokemuksen myötä yrittää kieltää homoseksuaalisuutensa. Hän puhui heräämisestään vuonna 2021 Uusi Elämä -nimisessä kristillisessä herätyslehdessä.

– Hylkäsin homoidentiteetin ja päätin lähteä seuraamaan Jeesusta kokosydämisesti - ja Herran Jeesuksen veri puhdisti minut kaikesta synnistä! Sain syntyä uudesti, ylhäältä ja seuraavana aamuna kun heräsin, sydämessäni oli valtava, aivan sanoin kuvaamaton rauha, Portnoj sanoi haastattelussa tuolloin.

Tino Portnojn elämässä maalliset laulut olivat aiemmin ankarasti kiellettyjä.

Tuon lehtijutun julkaisun myötä Portnoj koki kuitenkin toisenlaisen heräämisen. Hän kertoo ymmärtäneensä, ettei hän voi kieltää omaa itseään.

– Seksuaalisuuteni ei poistu sillä, että yritän uskotella olevani jotain mitä en ole. Lehtijutun jälkeen olen oppinut hyväksymään itseni, oman seksuaalisuuteni sellaisena kuin se on, Portnoj sanoo nyt.

Yhteisöä, johon Portnoj heräämisensä myötä kuului hän kutsuu nyt ”erittäin toksiseksi” ympäristöksi. Sen osana hän ehti viettää neljä vuotta.

Nyt hän kertoo kertoo saaneensa elämänsä tasapainoon ja tekevänsä haluamiaan asioita muiden mielipiteistä välittämättä. Yksi näistä asioista on juuri laulukilpailuun osallistuminen.

– Maallisten laulujen esittäminen on ollut ehdottoman kiellettyjä elämässäni. Nyt, kun teen asioita, jotka tuntuvat minusta parhailta, tajusin haluavani hakea The Voice of Finlandiin.

