Hayden Panettieren näyttelijäveli kuoli 28-vuotiaana

Jansen Panettiere tunnettiin siskonsa tavoin näyttelijänä.

HEROES-sarjasta tutun näyttelijä Hayden Panettieren, 33, veli Jansen on kuollut 28-vuotiaana. Asiasta uutisoi People.

Jansen kuoli New Yorkissa viikonloppuna. Kuolinsyy ei ole vielä selvillä.

Jansen oli siskoaan viisi vuotta nuorempi ja seurasi hänen jalanjälkiään Hollywoodissa. Jansen on näytellyt muun muassa sarjoissa The Walking Dead ja Even Stevens. Viime vuonna hänet nähtiin elokuvassa Love and Love Not.

Hayden ja Jansen Panettiere edustivat yhdessä Paramount Studioilla vuonna 2011.

Näyttelemisen lisäksi Jansen oli hyvin kiinnostunut taiteesta, ja hän esitteli Instagram-tilillään tekemiään värikkäitä maalauksia.

Kolme viikkoa sitten Jansen julkaisi Instagramissa yhteiskuvan siskonsa Haydenin kanssa.

– Ei ensimmäinen hiustenleikkaus, jonka hän yritti antaa minulle, Jansen kirjoitti kuvatekstissä.

Jansenin Instagram-tili on tulvillaan osanottoja.

– Lennä enkelien kanssa, näyttelijä Selma Blair kirjoittaa.