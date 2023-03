Somevaikuttaja Joona Hellmanille puhkesi helmikuussa 2019 pakko-oireinen häiriö eli OCD. Nyt hän pohtii, näkyivätkö merkit jo lapsuudessa.

Kesällä 2019 somevaikuttaja Joona Hellman antoi siskolleen autokyydin tämän ystävän polttareihin. Kymmenen minuutin ajomatkan jälkeen sisko jäi pois kyydistä Salon keskustassa, mutta Hellman ei päässyt yhdestä ajatuksesta eroon.

Mitä jos vahingossa ajoin jonkun yli?

Hellman ajoi lyhyttä reittiä edestakaisin ja varmisteli, ettei suojateillä näkynyt ihmisen tai eläimen ruumista. Välillä hän mietti, mitä ohikulkijat mahtoivat tilanteesta ajatella. Ei kai kukaan ajatellut hänellä olevan pahoja aikeita?

Aikaa kului, mutta Hellman ei päässyt ajoreitiltään pois. Kului kaksikymmentä minuuttia. Suojateillä ei näkynyt vieläkään ketään, mutta pelko ei jättänyt rauhaan.

Lopulta tunnin kuluttua Hellman laski suojateiden raitojen välit, ne olivat edelleen tyhjät. Hän pakotti itsensä jatkamaan matkaa, mutta ahdistus oli valtava.

Mitä jos, mitä jos, mitä jos?

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Hellman joutui palaamaan takaisin tarkistelemaan ajoreittiään. Silloin hän ei vielä tiennyt, että hänen toiminnalleen oli olemassa selitys: pakko-oireinen häiriö eli OCD.

OCD:n puhjetessa Joona Hellman saattoi vilkuilla taakseen myös pyörällä ajaessaan, vaikka tiesi järjellä, ettei onnettomuutta voisi huomaamatta käydä.

Helmikuussa 2023 Hellman, 27, on juuri ajanut Salosta takaisin nykyiseen asuinpaikkaansa Helsinkiin. Hän on tapaamisesta hieman myöhässä navigaattorin ohjeistettua ensin väärään suuntaan.

Hellman on silti iloinen, sillä tänään ajomatka sujui hyvin eikä hän joutunut kertaakaan kääntymään reitillään takaisin tarkistamaan.

Joona Hellman 27 vuotta

Kotoisin Salosta, asuu nykyään Helsingissä

Yli 150 000 tilaajaa Youtubessa ja yli 75 000 seuraajaa Instagramissa

Mukana Ylen Verta, hikeä ja luksusta- sekä Pause-sarjoissa.

Suojateiden jälkeen hän on kuitenkin katsonut tarkkaan taustapeilin, sen hän tekee joka kerta.

– Se on rituaali, jonka edelleen joudun tekemään. Mutta se on niin paljon pienempi kuin se, että käyn kääntymässä ja jään ikuisesti siihen kelkkaan kiinni.

Tällä hetkellä Hellmanin olotila on levollinen, eikä elämässä ole juuri nyt suurta stressiä.

– Silloin kun mieli on muutenkin hälytystilassa, OCD on ensimmäinen, joka ottaa kiinni ja muistuttaa itsestään, Hellman kuvailee.

Hellman sai diagnoosin OCD:sta syksyllä 2021, mutta hän oli ystävän kanssa käydyn keskustelun perusteella yhdistänyt oireensa siihen jo vuoden 2019 lopulla. Hellmanilla OCD oirehtii nimenomaan huolena siitä, että hän ajaessaan huomaamattaan vahingoittaisi toista ihmistä.

OCD:ta eli pakko-oireista häiriötä sairastaa noin 1–3 prosenttia väestöstä ja se puhkeaa yleensä joko lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Sen oireisiin kuuluvat pakko-oireet ja pakkoajatukset ovat toistuvia ja aiheuttavat kovaa ahdistusta sekä usein myös häpeää.

Pelko siitä, että tahtomattaan vahingoittaisi jotain toista, on OCD:n yleinen pakko-oire.

Monilla voi olla pakko-oireita, mutta ne eivät automaattisesti tarkoita pakko-oireista häiriötä. Häiriöstä on kyse silloin, kun ajatukset ja toiminnot vievät ison osan päivästä tai aiheuttavat merkittävää haittaa arkeen.

Moni tunnistaa tilanteen, jossa huolestuu siitä, muistiko lukita ulko-oven. Sen jälkeen ajatus unohtuu, mutta OCD:ta sairastavalla epävarmuus ei jätä rauhaan. Mitä jos?

Pakko-oireeseen liittyy usein myös pakkotoiminto, jolla ihminen pyrkii varmistamaan asioita. Hellman esimerkiksi tarkastelee reaaliaikaisesti hälytyksiä listaavaa Tilannehuonetta, ettei sinne ilmesty tietoa auton alle jääneestä ihmisestä.

– Muistan, että minulta meinasi jalat lähteä alta, se helpotuksen tunne, että tämä ei ole minun keksimäni asia, Joona Hellman kuvailee tilannetta, kun hän sai tietää OCD:sta.

Ensimmäisen kerran OCD ilmoitti itsestään helmikuussa 2019, kun Hellman oli 24-vuotias. Hän ajoi töyssyn yli eikä päässyt irti pelosta, että hän olisi saattanut vahingossa ajaa jonkun yli. Silloin hän mainitsi huolesta ystävilleen mutta piti sen jälkeen oudot oireet salassa puolen vuoden ajan.

Ahdistus kasvoi, ja olo alkoi tuntua kummalliselta. Sen paremmin Hellman ei osaa tunnetta selittää, päässä vain tuntui oudolta. Myöhemmin hänelle on selvinnyt oireiden johtuneen ahdistuksesta ja masennuksesta.

– Muistan, kuinka huusin itselleni auton ratissa, että tämä on kamalaa p*skaa ja mitä et oikein ymmärrä. Se oli lohdutonta raivoa itseään kohtaan, miksi en voi vaan pitää autolla ajoa normaalina asiana?

Vastaus kysymykseen miksi ei ole yksiselitteinen. Hellman kuvailee lapsuuttaan huolettomaksi ja onnelliseksi, asiat olivat aina todella hyvin. Mielenterveysongelmat olivat jotain, mistä hän oli kuullut mutta ei ollut koskaan kokenut itse.

– Mietin miten minun kaltaiselleni ihmiselle, jolla ei ollut mitään haasteita tai vaikeuksia ja joka oli aina pirteä, positiivinen ja elämänjanoinen, annettiinkin yhtäkkiä OCD, ahdistus ja masennus. Mitä tässä oikein tapahtuu?

Diagnoosi tuntui helpottavalta, mutta aluksi myös pelottavan loputtomalta. Nykyään Joona Hellman tietää oireiden ilmaantuessa tarkastella senhetkistä kuormitustaan.

Nykyään Hellman tietää mielenterveysongelmien voivan koskettaa ketä tahansa.

– Ehkä tämä on muistutus muillekin ihmisille, etteivät mielenterveyshaasteet ja -ongelmat aina katso kasvuympäristöä, koska minulla oli kaikki asiat todella hyvin.

Perinnölliset tekijät voivat altistaa OCD:lle, mutta aina selitys ei löydy geeneistä. Niiden lisäksi vaikutusta on ympäristötekijöillä ja persoonallisuuden piirteillä. Esimerkiksi vaativuus, tarkkuus ja ylihuolellisuus ovat piirteitä, jotka voivat lisätä alttiutta OCD:lle.

Hellman ei tiedä suvustaan ketään muuta pakko-oireista. OCD-lapsiin yhdistetty huolehtiminen pätee kuitenkin häneen.

Lapsena Hellman muistaa usein pelänneensä, että jotain pahaa tapahtuisi. Se oirehti jatkuvana asioiden varmisteluna.

– Jos esimerkiksi koripalloharjoitukseni loppuivat kahdeksalta, varmistelin äidiltä koko ajan, että muistaahan hän hakea minut kello kahdeksan, vaikka hän ei ollut koskaan jättänyt tai unohtanut hakea minua, Hellman pohtii.

Viime vuosina Hellman on käynyt psykoterapiassa, jossa keskitytään hänen pakko-oireidensa hallitsemiseen. Mielialalääkitys on myös tuonut tarvittavaa helpotusta ahdistukseen, eikä OCD hallitse enää niin vahvasti elämää.

– Nykyäänkin jotkin kerrat ovat hankalampia, jotkin helpompia. On kertoja, kun en käänny kertaakaan, ja kertoja, kun käännyn kahdeksan kertaa.

OCD-oireiden ilmaantuessa luotto itseen häviää, kun epävarmuus ja pelko ottavat vallan.

Hellmanin elämäntilanne oli OCD:n puhkeamisen aikaan stressaava. Hän oli juuri muuttanut lapsuudenkodistaan omilleen, ja töitä olisi riittänyt päivän jokaiselle tunnille.

– Olin todella stressaantunut omasta ura-asemastani.

Somea Hellman oli tehnyt syksystä 2016 asti, ja vuonna 2018 hänen Youtube-kanavansa ylitti 100 000 tilaajan rajan. Vuosina 2018 ja 2019 Hellman kuvailee tehneensä siihen mennessä isoimpia hittivideoitaan.

Se ja itsenäistyminen loivat kovia paineita.

– Joku varmaan ajattelisi, että ei tuossa nyt kovin paljon ole. Mutta minun elämänkaareeni katsottuna siinä tapahtui todella paljon kaikkea, mitä en ennen ollut kokenut.

Nuorelle aikuiselle OCD voi puhjeta juuri vastuun lisääntyessä esimerkiksi itsenäistymisen, työelämään siirtymisen tai perheen perustamisen myötä.

Samaan aikaa kun katselukertoja kertyi, Hellman pohti uransa kanssa isoja kysymyksiä.

– Kuka on Joona Hellman ja mitä haluan tehdä, mikä on vahvuuteni?

Tilaajamäärät tuntuivat hyvältä, mutta samalla Hellmanista tuntui kuin hän olisi hukannut osan itsestään – ainakin sen suhteen, miksi hän halusi tehdä somea työkseen.

Alunperin Hellman halusi käyttää ansaitsemaansa alustaa hyvään, kuten hänen esikuvansa Miley Cyrus.

– Miley on aina opettanut, että ole ääni niille, jotka eivät pysty omaa ääntään saamaan esiin. Tietysti halusin myös viihdyttää, olen aina rakastanut sitä ja pop-kulttuuria. Se kaikki on todella vahvasti minussa, Hellman hymyilee.

Ikoni. Sana, jolla Hellman usein kuvailee itseään sosiaalisessa mediassa – mutta sen juuret eivät ole ylimielisyydessä. Tarkoituksena on nimenomaan rohkaista muitakin olemaan rohkeasti juuri sellaisia kuin ovat.

– Ymmärrän, että se saattaa tuntua suomalaisessa kulttuurissa oudolta, kun mies puhuu niin – se ei ole totuttua suomalaisen miehen suusta.

Räväkkyydessä ja näyttävyydessä ei ole mitään vikaa, jos sillä ei tee muille pahaa. Elämässä voi Hellmanin mielestä tehdä mitä tahansa, kunhan ei riko esimerkiksi kenenkään ihmisoikeuksia tai syrji seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

– Minun ei tarvitse pienentää itseäni vaikka sen takia, että elämme yhteiskunnassa, joka on todella heteronormatiivinen. En halua sillä mitään pahaa, kun olen oma itseni.

OCD:ta sairastavat pitävät häpeän vuoksi usein oireitaan vuosien ajan salassa. – Mitä enemmän pitää sisällään, sitä vaikeammaksi se pirulainen kasvaa, Joona Hellman sanoo.

Hellman kamppailee myös epävarmuuksien kanssa, kuten kuka tahansa. OCD:sta hän ei ole ollut valmis puhumaan aiemmin, koska hänen täytyi ensin käsitellä itse diagnoosiaan.

– Se ei saa enää sellaista valtaa kuin kaksi vuotta sitten, jos ihmiset alkaisivat käyttämään mielenterveyshaastettani minua vastaan.

Hiljattain Hellman puhui somessa myös aiheesta, josta hän oli aiemmin vaiennut julkisesti: seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– Koin, ettei minun tarvitsisi puhua siitä. Sitten aloin kuulemaan niin paljon sellaista, että häpeilenkö sitä tai enkö uskalla kertoa siitä. Kyse ei ole siitä, kyllähän läheiseni ovat koko ajan tienneet minun pitävän miehistä.

Hellmanin mukaan hän kertoi asiasta lopulta nimenomaan muita ihmisiä varten, ei itseään.

– Se, etten puhu siitä julkisesti, ei tarkoita minun häpeävän sitä tai että olisin kaapissa. En missään kohtaa näe olleeni kaapissa, olen koko ajan käynyt deiteillä ja sellaista, en vain ole puhunut siitä.

Hellmania ei varsinaisesti haittaa, vaikka ihmiset ovat spekuloineet hänen seksuaalista suuntautumistaan, mutta samalla aiheeseen liittyy ongelmakohtia.

– Se on jännä, miten seksuaalisuus on edelleen niin iso asia. Eihän sitä ikinä spekuloida, onko tuo hetero, vaan aina spekuloidaan, onko se homo. Se spekulointi kertoo siitä, että siinä olisi jotain väärää ja se on se ongelma siinä.

– Sen ei kuuluisi olla niin. Se on vain yksi asia muiden joukossa niin kuin heteroseksuaalisuuskin on.

Sitten vielä OCD:sta, miten Hellman suhtautuu diagnoosiinsa nyt?

Hän kuvailee sitä piruksi olkapäällä, joka ilmestyy välillä huutamaan epävarmuussanoja ja kysymyksiä hänen korvaansa. Hellman tietää, ettei sitä tarvitse aina kuunnella – vaikka välillä pirulainen huutaa niin kovaa, ettei sitä voi olla huomioimatta.

– Nykyään en pelkää diagnoosejani. Ne ovat merkki minulle siitä, minkä takia toimin tai ajattelen näin.

Juttua varten on haastateltu Terveystalon psykiatrian erikoislääkäriä Sami Leppämäkeä.