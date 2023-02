Yhdysvaltojen Etelä-Carolinan alueen tuomioistuinta on jo yli sadan vuoden ajan dominoinut Murdaughin lakisuku. Nyt oikeudessa käsitellään uskomatonta murhien ja rikosten vyyhtiä, jonka keskiössä on perheen isä, Alex Murdaugh.

Yli viisimetrinen kalastusvene lipuu sumuisessa yössä Beaufortin rannikolla Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa helmikuun 24. päivä vuonna 2019.

Kuusi parikymppistä nuorta juo alkoholia ja juhlii veneellä pitkälle aamuyöhön. Matkustajat suunnistavat pimeässä yössä vain taskulampun voimin, kunnes yhtäkkiä veneen eteen ilmestyy silta. Alus törmää sen rakenteisiin.

Kolme matkustajaa tippuu törmäyksen voimasta jäiseen veteen, kaksi heistä pelastuu, mutta kolmatta ei näy. Suurta venettä ohjasi kaksi nuorta miestä, Paul Murdaugh ja Connor Cook.

19-vuotiaan Mallory Beachin ruumis löytyy viikon päästä vesistöstä parin kilometrin päästä onnettomuuspaikalta.

Onnettomuus aloitti uskomattoman rikosvyyhdin purkautumisen, josta kerrotaan myös Netflixin tuoreessa kolmiosaisessa dokumenttisarjassa Murdaughin lakisuvun murhat ja skandaalit, joka julkaistaan keskiviikkona 22. helmikuuta.

Murhien, petosten ja rikosten verkkoon liittyy olennaisesti Etelä-Carolinan Lowcountryn yksi mahtisuvuista, Murdaughit.

Murdaughien suku on dominoinut alueen tuomioistuinta lakiviranomaisina jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Alueella kuuluisa perhe on hankkinut myös omaisuuden yksityisistä oikeudenkäynneistä PMPED-perheyrityksensä kautta. Perheen päällä, Alex Murdaughilla, on myös hyvin läheiset suhteet muihin alueen lakiviranomaisiin.

Alex Murdaugh on Murdaughin lakiperheen pää. Perhe on dominoinut Etelä-Carolinan tuomioistuinta jo yli sadan vuoden ajan.

VeneonnettomuuDEN jälkeen poliisi halusi sairaalassa makaavalta Paul Murdaughilta lausunnon, mutta isä Alex ja perheen isoisä, Murdaughien lakisuvun patriarkka, Randolph Murdaugh III estivät tämän.

Silminnäkijät ihmettelivät punatukkaisen Alex Murdaughin käytöstä. Hän vaelteli sairaalassa ja kävi jokaisen veneessä olleen huoneessa. Alexilla oli asiaa erityisesti veneen toiselle ”kapteenille”, Connor Cookille.

– Kaikki järjestyy, kunhan pysyt hiljaa ja kerrot, ettet muista, kuka ajoi venettä, Connor Cook on kertonut Alex Murdaughin todenneen hänelle.

Tutkinnan edetessä Connorin perhe alkoi epäillä, että Alexin tarkoituksena olisi vierittää syyt Connorin niskoille. Lopulta Connor ja muut osalliset todistivat, että voimakkaasti päihtynyt Paul Murdaugh ajoi veneen siltaan.

19-vuotias Paul Murdaugh sai huhtikuussa 2019 syytteen muun muassa kuolemaan johtaneesta ruorijuopumuksesta. Alex Murdaugh palkkasi poikansa asianajajaksi Dick Harpootlianin. Harpootlian oli merkittävä osavaltion senaattori ja oikeuskomitean jäsen.

– Harpootlianilla on sisäänrakennettu etu tuomareiden kanssa, tunnettu charlestonilainen asianajaja totesi New Yorkerille tapauksesta.

Oikeudenkäyntiä ei koskaan käyty.

Heinäkuun 7. päivänä vuonna 2021 Paul Murdaugh ja hänen äitinsä, Maggie Murdaugh löytyivät kuolleena suvun valtavan metsästystilan Mosellen koiratarhoilta. Hätäkeskus sai puhelun hätäiseltä Alexilta hieman kello 22:n jälkeen.

Parikymppinen Paul Murdaugh löytyi kuolleena äitinsä kanssa kesällä 2021.

Paulia oli ammuttu lähietäisyydeltä kahdesti haulikolla, ja Maggie oli kuollut useisiin rynnäkkökiväärillä tehtyihin ampumahaavoihin. Paikalliset epäilivät murhien olevan kosto Malloryn kuolemasta, mutta paikallinen fitNews heitti ilmoille radikaalimman teorian: entä, jos murhien takana olisikin perheen isä, Alex Murdaugh? Teoria lytättiin välittömästi ja se nähtiin hyökkäyksenä surevaa ja järkyttynyttä perheenisää ja aviomiestä kohtaan.

Kolme päivää murhien jälkeen Murdaughin suku kohtasi uuden järkytyksen: Randolph Murdaugh III oli tuntemattomasta syystä ajanut autonsa junakiskoille keskellä yötä, ja juna ajoi hänen ylitseen. Tapauksen taustaa ei ole saatu selville.

Kolme kuukautta myöhemmin hätäkeskus sai jälleen uuden soiton Alex Murdaughilta. Tuntematon henkilö oli Alexin mukaan ampunut lakimiestä päähän.

Murdaugh kertoi autonsa renkaan puhjenneen, ja vaihtaessaan rengasta tuntematon henkilö pysähtyi ja ampui häntä, osuen kuitenkin vain osittain. Tapaus vahvisti epäilystä siitä, että joku vainoaisi Murdaughin perhettä ja halusi heille pahaa. Silminnäkijä kertoi kuitenkin poliisille, että tilanne näytti lavastetulta.

Poliisit selvittivät, että Alex Murdaugh oli hieman ennen tapahtumia syrjäytetty lakifirmastaan, sillä tämä oli väärinkäyttänyt firman varoja. Tuolloin Alexia edustanut Dick Harpootlian totesi Today-ohjelmassa, että Alex kärsi ”voimakkaasta opioidiriippuvuudesta ja oli käyttänyt huomattavan osan varastetuista rahoista huumeisiin”.

Vieroitushoidossa Alex kertoi olleensa niin murtunut läheistensä kuolemasta, että oli pyytänyt serkkuaan, Curtis ”Eddie” Smithiä ampumaan hänet ja lavastamaan tilanteen näyttämään murhalta, jotta perheen nuorimmainen, Buster Murdaugh saisi henkivakuutusrahat. Serkku epäonnistui, ja sekä Alexia että Eddietä epäiltiin vakuutuspetoksesta.

Vyyhtiin on osallisena myös Alex Murdaughin serkku Eddie Smith. Kertomansa mukaan Alex halusi, että Eddie tappaa hänet, jotta perheen nuorin poika saisi vakuutusrahat.

Tapauksen kuulemistilaisuudessa tarina hämärtyi entisestään: Alexin päässä ei näkynyt minkäänlaista ampumahaavaa. Harpootlianin mukaan ”Alexin hyvät hiukset” peittivät haavan. Samaan aikaan Eddie kielsi kaiken.

– Jos olisin ampunut Alexia päähän, hän olisi kuollut.

Eddie kertoi myöhemmin New Yorkerille, että Alex oli pyytänyt serkkuaan ”erikoiseen työtehtävään”. Alexin kerrottua toiveensa Eddie yritti vääntää häneltä aseen pois. Ase laukesi, mutta ei osunut. Eddie uskoi, että Alex oli tehnyt itse päähänsä pienemmän haavan ja soittanut hätänumeroon.

Kummallisten rikosten ja kuolemien myötä poliisi alkoi tutkia Alexin toimia vielä pidemmälle. Murdaughien lakifirma PMPED joutui keskiöön.

Alex Murdaugh on valtavan rikosvyyhdin tutkinnan keskiössä.

Maggien ja Paulin murhien jälkeen Etelä-Carolinan poliisi ilmoitti selvittävänsä kahta aiempaa kuolemaa, jotka myös liittyivät Murdaugheihin.

Nuori hoitajaopiskelija Stephen Smith löytyi tienvarresta kuolleena lähellä Lowcountrya vuonna 2015. Smith oli kuollut vakavaan päävammaan. Ensin epäiltiin jonkun ajaneen Smithin päälle ja karanneen, mutta paikalla olleen poliisipartion mukaan paikalta ei löytynyt siihen viittaavia todisteita.

– En nähnyt lainkaan ajoneuvon osia, jarrutusjälkiä tai havainnut vammoja, joiden mukaan joku olisi törmännyt Smithiin, poliisit kertoivat.

Joitakin päiviä turman jälkeen Smithin äiti kertoi epäilevänsä Paul ja Buster Murdaughin olevan kuoleman takana. Poliisi tutki vinkkiä ja huomasi, että viharikos voisi olla mahdollinen. Smith oli homoseksuaali, ja koulussa liikkuvien juorujen mukaan Buster Murdaughilla ja Smithillä olisi ollut suhde.

Ennen tarkempia tutkimuksia kuolinsyytutkija ilmoitti yllättäen, että todennäköinen syy Smithin kuolemaan todella olisi yliajo. Patologin lausunto oli ristiriidassa piirikunnan kuolinsyyntutkijan lausunnon ja poliisipartion havaintojen kanssa. Yhtäkään Murdaughia ei koskaan kuulusteltu tapaukseen liittyen.

Moselle on Murdaughien suvun valtava metsästystila, josta Maggie ja Paul Murdaugh löytyivät kuolleena.

Toinen tutkittavaksi joutunut on Murdaughin kodinhoitajan Gloria Satterfieldin kuolintapaus. Hän oli työskennellyt perheelle 20 vuoden ajan.

Satterfield kuoli vuonna 2018 kompastuttuaan metsästystila Mosellessa sijaitsevan talon ulkoportaissa. Tutkijat saivat vuonna 2022 luvan nostaa Satterfieldin ruumiin haudasta, mutta ainakaan julkisuuteen ei ole vielä kerrottu, epäilläänkö kuolemaan liittyvän rikosta.

Sen sijaan Satterfieldin kuolema raotti sumuverhoa Alex Murdaughin muista epäillyistä rikoksista, joilla hänen kerrotaan kavaltaneen itselleen noin kahdeksan miljoonaa dollaria. New Yorkerin mukaan Lowcountryn merkittävät liikemiehet ja lakiviranomaiset olisivat edistäneet Murdaughin petoksia vuosien ajan.

Petoksien verkko alkoi avautua, kun toimittaja Mandy Matney tutki Murdaughia. Viranomaispapereiden joukosta löytyi virheellinen dokumentti, jonka mukaan Satterfieldin tapaus olisi soviteltu. Satterfieldin pojille, Tonylle ja Brianille, oli myönnetty sovittelussa puoli miljoonaa dollaria, mutta pojat eivät tienneet sopimuksesta mitään ennen Matneyn artikkelia aiheesta, eivätkä olleet koskaan saaneet rahoja itselleen.

Poikien mukaan Alex lähestyi veljeksiä anteliaalla tarjouksella: Alex auttaisi poikia tekemään kanteen heidän äitinsä kuolemasta, jonka Alexin vastuuvakuutus korvaisi. Alex suositteli asian hoitamiseen asianajaja Cory Flemingia, joka sattui olemaan hänen hyvä ystävänsä. Siitä hän ei tosin kertonut veljeksille.

Kun salattu sovittelu tuli ilmi, Satterfieldin veljekset palkkasivat asianajaja Eric Blandin tutkimaan väärinkäytöstä. Blandin mukaan Satterfieldin kuoleman takana oli kylmäverinen suunnitelma, ja Alex käytännössä huijasi vakuutusrahat itselleen.

PMPED oli tehnyt jo pitkään yhteistyötä vakuutusyhtiö Forge Consultingin kanssa. Kun Fleming ja Murdaugh saivat tietää korvausrahoista, Alex perusti pankkiin kaksi ”asiakastoimintaan tarkoitettua tiliä” nimellä ”Forge”.

Fleming ja toinen asiaan liittynyt virkailija nappasivat itselleen osuudet Setterfieldin veljesten 500 000 dollarista ja siirsivät loput rahat Murdaughin ”asiakkaille tarkoitetulle tilille”. Näin ollen he pesivät kätensä siitä, että tietäisivät rahojen menevän suoraan Alexille.

Asiasta aloitettiin rikostutkinta. Selvisi, että Alexilla oli vastuuvakuutus myös toisen yhtiön kanssa, joka myösi Satterfieldin veljeksille korvauksena äitinsä kuolemasta 3,8 miljoonaa dollaria. Alex Murdaugh varasti myös nämä miljoonat kertomatta pojille mitään.

– Jos Alex olisi vain kertonut veljeksille, että he saivat 25 000 dollaria sovintona, pojat olisivat olleet tyytyväisiä. Mutta hän varasti jokaisen sentin, Eric Bland kertoi New Yorkerille.

Alex Murdaugh on epäiltynä vuosikymmenien aikaisista talousrikoksista, joita hän lakimiehenä masinoi.

Alex Murdaugh on kiistänyt väitteet, mutta hän on suostunut maksamaan takaisin Satterfieldeille. Löytöjen jälkeen Etelä-Carolinan viranomaiset alkoivat tarkastella Alexin muita vakuutussopimuksia, ja samanlaisia varkauksia paljastui lisää. Tutkimukset johtivat useisiin kymmeniin syytteisiin erilaisista talousrikoksista.

Syytteiden mukaan Alex on varastanut kollegoilta ja tuntemattomilta, työkykyisiltä ja loukkaantuneilta, eläviltä ja kuolleilta, nuorilta ja vanhoilta.

Eräässä tapauksessa Alexin asiakkaana oli kuuro ex-jalkapalloilija Hakeem Pinckney, joka sai neliraajahalvauksen auto-onnettomuudessa ja lopulta menehtyi, kun hänen hoitokotinsa hengityskoneen töpseli oli jätetty irti seinästä. Molemmat onnettomuudet johtivat vakuutussopimuksiin, joiden tuotot Alexin kerrotaan syytteissä varastaneen itselleen.

Muun muassa Paul Murdaughin kenkiä tutkittiin hänen ja Maggie Murdaughin murhien jälkeen.

Alex Murdaugh on parhaillaan vangittuna, ja hänen oikeudenkäyntinsä alkoi 23. tammikuuta 2023. Syytteen mukaan Alex varasti asiakkailtaan yhteensä kahdeksan miljoonaa dollaria. Alexin tekemät talousrikokset ovat pitkälti paljastuneet, mutta murhat ovat vielä selvittämättä.

Viimeisimpien syytteiden mukaan Alexia epäillään vaimonsa ja poikansa kylmäverisestä murhasta.

Heinäkuussa 2021 poliisi julkaisi Alexin soittaman hätäpuhelun löydettyään vaimonsa ja poikansa. Monien mielestä Alexin paniikki on tekaistua. Paulin puhelimesta löytyi myös video, mikä todistaa Alexin olleen lähellä koiratarhoja vain tunti ennen kuin hän soitti hätänumeroon. Videoista ja poliisin ottamista kuvista voi myös päätellä, että Alex oli vaihtanut vaatteensa murhien jälkeen. Alexin vaatteista on myös löydetty roiskeita.

Lehtitietojen mukaan Maggie olisi lähettänyt kuoliniltanaan viestin ystävälleen, jossa ”epäili miehensä suunnittelevan jotain”. Joidenkin tietojen mukaan Maggie olisi myös muutama viikko aikaisemmin konsultoinut avioerojuristia.

Epäilty motiivi liittyy Mallory Beachin kuolemaan, mistä koko valtava vyyhti alkoi selvitä.

Beachin perhe nosti Murdaughin perhettä vastaan siviilikanteen, jossa Alexia syytettiin veneen lainaamisesta ja nuorten juomisen mahdollistamisesta. New Yorkerin mukaan Mosellen metsästystila oli myös alueella tunnettu ”bilepaikka”, jossa alaikäiset saivat käyttää huumeita ja juoda alkoholia.

Alex Murdaugh on vangittu ja hänen varansa jäädytetty. Murdaughia epäillään myös vaimonsa ja poikansa murhista.

Asianajaja Mark Tinsley oli uhannut haastavansa myös Paulin ja Maggien oikeuteen, jolloin heidän olisi pakko todistaa valan alaisena Mosellessa tapahtuvista asioista. Rikostutkinnan myötä Alexin petokset olisivat voineet paljastua, joten syytteen mukaan Alex Murdaugh päätti tappaa vaimonsa ja poikansa, jotta he eivät voisi paljastaa vuosikymmenten aikaisia rikoksia.

Murhaaminen ei estäisi vain Paulin ja Maggien kuulemista, vaan veisi pohjan myös koko kanteelta liittyen Malloryyn. Alex yritti syytteen mukaan saada itsensä näyttämään uhrilta ja lavastaa murhat sellaisiksi, joissa joku muu yritti tehdä perheelle pahaa.

Alex Murdaughia vastaan on nostettu kymmeniä syytteitä liittyen talousrikoksiin, huumausainerikoksiin, aserikoksiin, vakuutusrikoksiin, ja syytteet myös vaimonsa ja poikansa murhasta.

